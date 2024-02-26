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日月農莊 ❙ 只要200元半露天湯屋、大眾池不限時泡到飽，陽明山馬槽溫泉!

2024-02-26 23:57:41 靜怡＆大顆呆 人氣：104
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靜怡＆大顆呆

發表篇數：2178篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 士林區

日月農莊 ❙ 只要200元半露天湯屋、大眾池不限時泡到飽，陽

陽明山馬槽居然有不限時泡到飽的湯屋，【日月農莊】無論是湯屋或是大眾池每人200元讓你泡好泡滿！

日月農莊雖然住址是竹子湖，但距離我們熟知的竹子湖採海芋還有段車程，地點較為隱密，可以說是陽明山隱藏版溫泉，天氣不好的話，前往的路途易起大霧，務必注意行車安全！

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日月農莊，只要200元半露天湯屋、大眾池不限時泡到飽，陽明山馬槽溫泉!

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日月農莊有停車場，還蠻大一片，除了我拍攝的部分之外旁邊還有一片空地，雖然地點隱密但生意卻也挺好，我們在非假日來還是停了好幾輛車

導航直接搜尋＂日月農莊＂即可抵達，營業時間到晚上十點！

日月農莊 ❙ 只要200元半露天湯屋、大眾池不限時泡到飽，陽ADD:台北市士林區竹子湖路211巷8號

日月農莊 ❙ 只要200元半露天湯屋、大眾池不限時泡到飽，陽TEL:02 2861 4096

日月農莊 ❙ 只要200元半露天湯屋、大眾池不限時泡到飽，陽營業時間:07:00-22:00

日月農莊 ❙ 只要200元半露天湯屋、大眾池不限時泡到飽，陽FB粉絲專頁

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招牌不是很明顯的日月農莊，外觀環境與大自然結合，綠意盎然，雨霧濛濛的天氣有點夢幻

話說當天我們到達陽明山上時天氣相當晴朗，快到馬槽時就變成雨霧濛濛的天氣了，開車真的要特別注意視線

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日月農莊大廳相當寬敞，進來後到櫃台買票即可，這裡泡溫泉就只有一個價格，無論大眾池或是湯屋都是一人200元

廁所在大廳這裡，湯屋內沒有廁所，建議泡湯前先上個廁所，以免溫泉泡到一半想上廁所會比較麻煩

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日月農莊是採自助式的，在櫃台買好溫泉券後自行進入，沒有人帶領，當天就只有一位櫃台接待人員

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玻璃屋內是餐廳，餐廳部分目前好像是假日營業，餐廳的感覺還不錯耶

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一旁牆面上貼著日月農莊陽明山唯一溫泉認證水質全台之冠，網路上對於日月農莊的泉質真的是讚譽有加，所在地為溫泉源頭

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湯屋在戶外空間，下雨天會比較麻煩，需要撐傘

環境較為天然，不是那麼講究

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吹風機也是在戶外空間，是投幣式的

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日月農莊湯屋是自己找空湯屋泡，喜歡哪間只要沒人都可以進入

這裡的湯屋也沒辦法預訂，熱門時間也只能到現場等

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湯屋分為兩種，石頭砌成的湯屋空間較大些，但我們來的時候每間都有人在泡湯，原本我是屬意要泡這種的，很可惜等我們泡完湯了才有空的

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另一種就是這種木板牆面的湯屋，空間比較窄，但泡湯池泡兩個人是沒有問題的

網路上很多人都說日月農莊可以一個人泡湯，但其實湯屋外有貼＂湯屋不能一個人泡＂的警語

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兩種湯屋都是半露天的設計，泡溫泉有對外空氣流通的感覺特別好，不會太悶，還可以感受戶外涼風

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這裡的湯屋是比較陽春的，湯屋內只有一張塑膠椅、垃圾桶及牆面上的掛鉤，建議要帶袋子來裝放衣物

毛巾需要自備或是跟櫃台買，也沒有淋浴沖洗設備

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湯屋溫泉形式比較特別，溫泉水是源源不絕一直流出來的，進入時水池也是滿的，水池上方有出水孔，溫泉水高度超過出水孔就會排掉，沒辦法自行調整水的滿度

這種感覺就好像大眾池，沒辦法自行清洗水池，很多人或許會有疑慮這樣是否乾淨？就當天我們見到的是乾淨的，而且水也是一直都在流動的！

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日月農莊的泉質是俗稱牛奶湯的白磺，帶有硫磺味，淡淡的白色泡起來真的很舒服，泡完肌膚不會乾澀

湯屋內沒有淋浴沖洗設備，會介意不能沖洗的就要考慮了

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大眾池則是在最裡面，話說一開始看到男女生圖案時我還以為這是廁所呢，後來才發現是大眾池！

每人200元不限時隨你泡算是優惠，但前提是要能接受這樣的環境、衛生與服務喔！

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