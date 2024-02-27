五股美食推薦《一面之緣-襄楚麵食館 (五股店) 》以道地湖北料理為主打，超有特色的武漢熱乾麵、招牌牛肉麵(嫩)，還有板主超愛的重慶酸辣粉，一試成主顧，特有的麻辣滋味至今難忘。

初次品嚐到這又麻又辣的襄楚料理，好比秒飛節目『舌尖上的中國』般，整個沉浸在這湖北地道的美味中。【一面之緣-襄楚麵食館】自從在五股開了分店後，成了五股必推美食之一。

【一面之緣-襄楚麵食館】是間帶有獨家特色及令人驚艷的湖北料理麵館，可以說是在台灣就能吃到的「舌尖上的襄楚料理」，約在2016年在新北蘆洲開了第一間店，至今擁有破千則高達4.7顆星的好評，不僅擄獲不少饕客味蕾，更擁有超多忠實粉絲，甚至老主顧一周吃個兩、三次也為之常態。



【一面之緣】在五股開了分店後，就非常吸引住在新莊本人前來會會，好似跟湖北人一樣，版主從小就非常愛吃麵食，加上又愛吃酸、又愛吃辣，因此這波魅力實在難以抵擋，

果不其然沒有令人失望，跟朋友共點了三款不同的麵食《武漢熱乾麵、重慶酸辣粉、襄楚牛肉麵》都別具特色，且各自的味道都好讚~~麻辣的相當過癮，不過~放心~辣度可以做調整，怕辣者不用太抗拒~但如果本身或朋友是嗜辣者【一面之緣】絕對可以推薦。



【一面之緣˙襄楚麵食館 (五股店) 】湖北美食/武漢熱乾麵/酸辣粉

營業時間：週一~週日 11:00-20:30

電 話：02-2295-2424

地 址：新北市五股區成泰路三段369號之1

停 車：鄰近五股國民運動中心平面停車場



【一面之緣】之所以道地，除了老闆娘本身就來自中國湖北，因思鄉情卻特別灌注了許多心思，堅持熬煮出美味的湯頭及那獨特帶有家鄉的好滋味~同時也將襄楚的美味帶進了台灣。



湖北人愛吃麵，廣受人知。襄楚（湖北）位處華中地區，一個擁有豐富歷史文化和美食傳統的地方，因此湖北孕育出許多特色麵食料理。老闆娘從小就生長在這樣的美食之都，對於酸辣粉有著無盡的熱愛。

加上具備父親於家鄉的好手藝，讓闆娘來台後，為重現老父親的廚藝及還原傳授的家傳湯頭，耗時多年透過精心的烹飪技藝＋堅守湖北特色風味＋思念父親獨特的家鄉味，發揮巧思自創出美味的湯頭及辣醬，幾經試煉終於研發出屬於【一面之緣】的獨特好滋味，也因這特殊味道在台灣很少見，因此吸引了各方饕客及媒體爭相採訪，真心好吃的美味贏得了不少顧客喜愛。



是「相見恨晚」還是「襄兼啈碗」

把思念熬成湯頭，前身是牛肉麵館的【一面之緣】現今是湖北姑娘徐瑛蕾因思念家鄉，在台重現家傳湯頭及結合自創辣醬炒法，代表著對家鄉及故土的思念．．某日，一位初次到訪的顧客以「相見恨晚」來形容對他們料理的喜愛～或許就是這般的感動，讓老闆娘堅守對每道料理的極致追求，決心將湖北的美味和文化融入到台灣的生活中，讓更多人品味到湖北的獨特風情。



【一面之緣-襄楚麵食館】五股店內相當寬敞明亮，方正的用餐環境、溫和的燈光及木質感，令人感到溫和舒適。



幾張可以彈性調整人數的桌位，便利往來用餐的族群，遠方還有兩台電視，一邊還播放著媒體的介紹，



明亮通透的廚房清晰可見，顯示著店家對廚房環境及烹飪製作的信心～OS 好大的一鍋湯頭，難道就是秘方所在?!! 據了解【一面之緣】的湯頭可是每日用新鮮食材熬煮七~八小時來著的。



面對馬路~~整片玻璃落地窗座位，很適合一人獨自前往用餐，



【一面之緣-襄楚麵食館】五股店菜單，Menu分類的很清楚，不知怎麼點就走人氣排行榜就對了，除了湯麵、乾麵、酸辣粉、小菜之外，也有飯食唷！



這次點了三款麵〈招牌牛肉麵〉、〈武漢熱乾麵〉、〈酸豆角肉末酸辣粉〉都是人氣排名 一看就覺得有特色很想點的魅力~





每一道料理下方都有辣度的選擇，另外要＋麵還是＋肉也可以自由彈性選擇～



畫好單直接到櫃台點餐及結帳～週日的下午四點非用餐時間，既然還有這樣多的人潮，店家目前是沒有午間休息時間 §營業時間：週一~週日 11:00-20:30



櫃檯下方冰箱內有著當日小菜，有些冷盤可以直接點了拿回桌，但部分肉類像是口水雞..等，老闆娘會特別製作，並淋上特製醬料才會送上桌！這時記得要說自己的辣度～點餐時是都會問～但若很介意辣度的話，自己可以多提醒一下店員唷～



點好餐就可以到旁邊的飲料機自取無限冷飲



不得不說～這冰冰涼涼的冬瓜檸檬茶除了好喝之外～還是這頓餐的必備 ～不自覺喝了有三杯左右（解辣很有用 ）



餐點陸續上桌~紅通通的~聞起來好香（好餓）但看起來就頭皮發麻啊!



味蕾直接被刺激到唾液狂分泌~~「好刺激！吃起來肯定很爽~」心理不自覺娓娓道來～



【招牌牛肉麵】這次點的是細麵，不另外加辣，紅燒湯頭看起來濃郁，超大塊的牛肉塊及半顆溏心蛋



這湯頭沒有我想像的油膩感，也不需要酸菜等配料，就自帶著濃濃的牛大骨香氣，



超大塊～超級嫩的毽子肉，視覺看起來本覺得牛肉可能會帶韌柴，卻意外的熟爛適中～超級嫩～好好吃～



還有帶點筋的牛肉部位，筋入口是整個化開的，也沒有羶雜味，咀嚼上一點也不費力，整體吸足了湯頭的香氣，這牛肉真的是用心、用時間熬煮過的見證，



附上的半顆溏心蛋，一口咬下超級銷魂的滑嫩蛋黃，再帶點牛肉湯的香氣～超級喜歡～



麵條選擇的是細麵，另外也有像刀削麵的選擇，但版主比較喜歡吃細麵，麵量其實不少，算是中規中矩的軟硬度，吸附湯汁的麵條~咻~一口入嘴，非常過癮，



很少看見這相當清爽的紅燒牛肉湯頭，味道十分濃郁，喝起來濃醇夠味，感覺裡頭含有各種辛香料和豆瓣醬香，雖然不另外加辣，但還是能感受到些微的辣香，調料在湯汁中呈現一種柔和的平衡，好好喝的牛肉湯



【口水雞】小菜口水雞上桌～～（眼睛地震中）



這看起來就十分辣的口水雞～～辣油滿滿，還配上花生跟小黃瓜，其實口水雞算是四川菜，集麻辣鮮香嫩爽於一身，有“名馳巴蜀三千里，味壓江南十二州”的美稱，





看似辣滋滋的口水雞冷盤，在入口時涼中帶油辣，但辣而不嗆。次則辣中帶香，香中帶麻，最後才感受到滑嫩雞肉的口感。辣紅油看起來吃下去會噴火～

但其實並沒有很死辣的那種難受感，反而麻辣香味忍不住讓人一口接一口。搭配花生跟青脆黃瓜，超解麻，花生也好好吃喔～



【麻辣皮蛋豆腐】在點小菜時，皮蛋豆腐還是潔淨的～怎麼一上桌就染上了紅油～哈哈哈～還有大把的蔥及香菜，這讓人聯想到有紅油抄手的感覺～



第一次吃到這樣的麻辣皮蛋豆腐，但冰涼的嫩豆腐對我來說一點也不會辣，反而帶有麻香味～非常爽口～



融入在麻油中的皮蛋，竟然意外地彈嫩，也蓋過了那原本屬於皮蛋很重的刺鼻味，麻辣醬的油香味及青蔥的脆感和辛辣，特別有層次的一道小菜



【一面之緣-襄楚麵食館】的明星特色〈酸豆角肉末酸辣粉〉這道真的非常有特色的料理，上頭鋪滿了酸豆、花生、肉末、香菜及青菜



酸豆其實就是羅望子，是配料的一種，好吃的酸豆單吃其實不會很酸，常常會搭配燻鮭魚來平衡味道，這次加在酸辣粉裡，肯定能讓味覺及口感更加有變化～



中間也有一顆半熟溏心蛋，要攪拌混合後在品嘗唷！



酸辣粉的主角，半通透的粉條，有點像常吃的米苔目，但這粉條非常的Ｑ彈，不會用筷子可能還會夾不起來，不斷的咕溜的滑掉（心裡還想著～我只是想吃一口粉條有這樣難嗎？）

哈哈哈～超級彈牙的粉條配上有夠辣的酸豆麻辣湯頭，辣味十足，香氣逼人，口感特別好～吃起來非常過癮



這次點的酸豆肉末酸辣粉是小辣～但～還真是太夠味了～吃到大冒汗～但卻不會讓人有舌頭口腔辣到不舒服的感覺，反而那種麻香會一口接一口地想吃下去，加上有酸豆及豆芽脆口，平衡了湯頭中帶有點清爽滋味。



這到酸豆酸辣粉的特殊味道就是麻、辣、鮮、香、酸，看似很油～但吃起來卻不膩口～真的非常有特色



【武漢熱乾麵】最讓我好奇的一道料理，可以看得出店家大量地使用酸豆及花生在不同的料理上，這也是湖北的特色，即便是麵食，相同的配料卻也能變化出多種不同的料理，還能異常地搭！一上桌對眼前的武漢熱乾麵有兩種想法，就是這是墨魚麵？還是炸醬麵？



為什麼叫＊熱乾麵＊一直令我不解，但能解說的是，《武漢熱乾麵》是武漢人不可或缺的主食，好比生活不能沒有音樂一樣。

熱乾麵是武漢小吃的代表，武漢人愛吃熱乾麵更愛美好生活，很奇妙吧！甚至連早餐都是以熱乾麵來開啟一日的啟程。民間甚至將－武漢熱乾麵、北京炸醬麵、山西刀削麵、蘭州拉麵、四川擔擔麵－並稱為「中國五大麵條」，肯定要來吃吃看這名氣如此有指標的一道麵食。



【一面之緣-襄楚麵食館】的武漢熱乾麵麵條感覺不像一般的細麵，帶有點纖細方扁，香氣很足，尤其酸豆帶出的酸味，令人又開胃了



武漢熱乾麵吃起來就像是綜合了香、辣、鹹、酸、甘 一樣，吃起來確實有點麻醬麵的類似味道，但卻沒有那樣的黏口厚重感，柔滑麵條吃起來格外爽口不膩，點了小辣就很夠味了ˊ~



在揮汗如雨之下~依舊抵擋不住這湖北料理的魅力，停不下口的滋味，還是被我們清空了~甚至現今依舊想念的味道



【一面之緣-襄楚麵食館】實則是間相當有特色的小吃麵食館，對我來說能在五股就能吃到如此地道的華北美味，真令人感到開心。人說美食能療癒人心，能坐下好好吃頓飯是何等幸福的事，尤其是吃到令人驚豔及深植人心的料理，難忘又獨特的滋味非常推薦給大家~

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【一面之緣˙襄楚麵食館】湖北美食/武漢熱乾麵/酸辣粉

一面之緣˙襄楚麵食館-五股店

營業時間：週一~週日 11:00-20:30

電 話：02-2295-2424

地 址：新北市五股區成泰路三段369號之1

停 車：鄰近五股國民運動中心平面停車場

一面之緣˙襄楚麵食館-蘆洲店

營業時間：週一~週日 11:00-21:00

電 話：02-2282-0090

地 址：新北市蘆洲區忠孝路50-1號

交 通：鄰近蘆洲夜市、湧蓮寺、蘆洲國小

捷 運：捷運三民高中站步行3分鐘

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