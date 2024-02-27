過年前小米在舊城區走走逛逛的時候，發現北門街開了一家天婦羅專門店。
原來在小米家附近曾經有開過「笑門-天婦羅專門店」，因為疫情的關係沉寂了三年後，在北門街重新開業囉
走進店裡遇到認識的朋友剛好在店內幫忙，一聊才知道笑門-天婦羅專門店5年前曾在Costco附近開業
因為疫情影響停業，3年前就停業了。
老闆曾在日本福岡餐廳擔任料理長，擁有20多年的資歷，回台後將日本的好滋味帶回台灣
喜歡吃天婦羅的朋友，快跟著小米一起去看看吧。
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👉笑門-天婦羅專門店位置
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笑門-天婦羅專門店位於北門街上，就在許二姊斜對面。
👉笑門-天婦羅專門店環境介紹
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店內裝潢明亮簡約，以吧台座位為主。
最裡面有自助點餐機，點餐付款後再找座位囉！
老闆曾在日本福岡餐廳擔任料理長，秉持著職人精神，將道地的日本料理來回台灣
天婦羅在金黃清澈的油鍋內油炸，光看就讓人流口水
老闆堅持使用新鮮、清澈的好油，才能炸出好吃的天婦羅~
👉笑門-天婦羅專門店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
餐點以天婦羅定食為主，附白飯、味噌湯、日式小菜和天婦羅沾醬。
加價145元就有鴨蔥烏龍麵，推薦大家一定要單點50元雞蛋，炸蛋有半熟的蛋液，搭配白飯超爽的啦
付款方式以現金支付為主。
旁邊有飲水機可以自助取用飲用水。
👉笑門-天婦羅專門店用餐心得分享
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來開動吧！
小米很久沒吃天婦羅了，這次點的是基本款笑門定食(320元)，天婦羅有草蝦、花枝、豬肉、白肉魚及野菜3品，可以海陸雙享
定食附有白飯、味噌湯、日式小菜和天婦羅沾醬。
吃天婦羅白飯非常重要，白飯粒粒分明，有飯香和飯甜，跟天婦羅是絕配
味噌湯不是傳統偏鹹的風味，吃天婦羅配上味噌湯挺解膩的~
醃蘿蔔有酸V的脆甜挺解膩的。
天婦羅有草蝦、花枝、豬肉、白肉魚及野菜3品，以原型食物為主，可以大口安心吃
野菜天婦羅的茄子一口咬下有汁的甜味，搭配薄酥的麵衣，長輩或小朋友都非常適合食用~
草蝦、白肉魚等海鮮也挺新鮮的，大片的豬肉天婦羅搭配鹹中帶甜的醬汁，不只解膩也有提味的作用。
光吃天婦羅就可以扒好幾碗飯 XD
這是店家自製的醃蘿蔔絲，屬於偏鹹香的口味，適合搭配白飯食用。
這是小結巴點的江戶天丼定食(380元)有星鰻、草蝦、花枝、雞蛋及野菜3品
喜歡吃大份量天婦羅的朋友一定能很滿足
這碗丼飯會淋上天婦羅醬汁，提醒大家要趁熱食用喔，不然口感會偏軟
鹹甜醬汁搭配天婦羅真的是下飯的狠角色~
大隻的草蝦吃起來就是爽
愛吃魚的朋友，這碗有大條的星鰻，魚肉的甜味濃郁，而且沒有魚刺，食用上非常方便
這碗丼飯還有炸蛋，生雞蛋倒入滾燙的油鍋內炸出半熟蛋液的炸蛋。
鹹甜的醬汁、滑順的蛋液加上白飯，光是炸蛋就可以扒半碗飯了
最後我們加價145元點了鴨蔥烏龍麵，這兩份定食加上一碗烏龍麵，讓我們吃超飽的
鴨胸肉帶有煙燻風味
最後將天婦羅麵衣碎片放入烏龍麵裡一起吃，就是傳統的吃法。
烏龍麵帶嚼勁的口感，對大胃口的朋友來說一份定食+烏龍麵可以吃得很飽
以上是我們的心得分享，笑門-天婦羅專門店有堅持職人精神的師傅，不管是喜歡清爽口味或豐盛海陸的朋友都可以得到滿足，小米推薦給你們
👉笑門-天婦羅專門店營業時間地址
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🌟店家資訊：笑門-天婦羅專門店 天ぷら
🏠地址：新竹市北區北門街46號
⏰營業時間：11:00–21:00 (週二公休)
粉絲團：笑門-天婦羅專門店 天ぷら
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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