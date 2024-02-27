過年前小米在舊城區走走逛逛的時候，發現北門街開了一家天婦羅專門店。

原來在小米家附近曾經有開過「笑門-天婦羅專門店」，因為疫情的關係沉寂了三年後，在北門街重新開業囉

走進店裡遇到認識的朋友剛好在店內幫忙，一聊才知道笑門-天婦羅專門店5年前曾在Costco附近開業

因為疫情影響停業，3年前就停業了。

老闆曾在日本福岡餐廳擔任料理長，擁有20多年的資歷，回台後將日本的好滋味帶回台灣

喜歡吃天婦羅的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉笑門-天婦羅專門店位置

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笑門-天婦羅專門店位於北門街上，就在許二姊斜對面。

👉笑門-天婦羅專門店環境介紹

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店內裝潢明亮簡約，以吧台座位為主。

最裡面有自助點餐機，點餐付款後再找座位囉！

老闆曾在日本福岡餐廳擔任料理長，秉持著職人精神，將道地的日本料理來回台灣

天婦羅在金黃清澈的油鍋內油炸，光看就讓人流口水

老闆堅持使用新鮮、清澈的好油，才能炸出好吃的天婦羅~

👉笑門-天婦羅專門店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以天婦羅定食為主，附白飯、味噌湯、日式小菜和天婦羅沾醬。

加價145元就有鴨蔥烏龍麵，推薦大家一定要單點50元雞蛋，炸蛋有半熟的蛋液，搭配白飯超爽的啦

付款方式以現金支付為主。

旁邊有飲水機可以自助取用飲用水。

👉笑門-天婦羅專門店用餐心得分享

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來開動吧！

小米很久沒吃天婦羅了，這次點的是基本款笑門定食(320元)，天婦羅有草蝦、花枝、豬肉、白肉魚及野菜3品，可以海陸雙享

定食附有白飯、味噌湯、日式小菜和天婦羅沾醬。

吃天婦羅白飯非常重要，白飯粒粒分明，有飯香和飯甜，跟天婦羅是絕配

味噌湯不是傳統偏鹹的風味，吃天婦羅配上味噌湯挺解膩的~

醃蘿蔔有酸V的脆甜挺解膩的。

天婦羅有草蝦、花枝、豬肉、白肉魚及野菜3品，以原型食物為主，可以大口安心吃

野菜天婦羅的茄子一口咬下有汁的甜味，搭配薄酥的麵衣，長輩或小朋友都非常適合食用~

草蝦、白肉魚等海鮮也挺新鮮的，大片的豬肉天婦羅搭配鹹中帶甜的醬汁，不只解膩也有提味的作用。

光吃天婦羅就可以扒好幾碗飯 XD

這是店家自製的醃蘿蔔絲，屬於偏鹹香的口味，適合搭配白飯食用。

這是小結巴點的江戶天丼定食(380元)有星鰻、草蝦、花枝、雞蛋及野菜3品

喜歡吃大份量天婦羅的朋友一定能很滿足

這碗丼飯會淋上天婦羅醬汁，提醒大家要趁熱食用喔，不然口感會偏軟

鹹甜醬汁搭配天婦羅真的是下飯的狠角色~

大隻的草蝦吃起來就是爽

愛吃魚的朋友，這碗有大條的星鰻，魚肉的甜味濃郁，而且沒有魚刺，食用上非常方便

這碗丼飯還有炸蛋，生雞蛋倒入滾燙的油鍋內炸出半熟蛋液的炸蛋。

鹹甜的醬汁、滑順的蛋液加上白飯，光是炸蛋就可以扒半碗飯了

最後我們加價145元點了鴨蔥烏龍麵，這兩份定食加上一碗烏龍麵，讓我們吃超飽的

鴨胸肉帶有煙燻風味

最後將天婦羅麵衣碎片放入烏龍麵裡一起吃，就是傳統的吃法。

烏龍麵帶嚼勁的口感，對大胃口的朋友來說一份定食+烏龍麵可以吃得很飽

以上是我們的心得分享，笑門-天婦羅專門店有堅持職人精神的師傅，不管是喜歡清爽口味或豐盛海陸的朋友都可以得到滿足，小米推薦給你們

👉笑門-天婦羅專門店營業時間地址

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🌟店家資訊：笑門-天婦羅專門店 天ぷら

🏠地址：新竹市北區北門街46號

⏰營業時間：11:00–21:00 (週二公休)

粉絲團：笑門-天婦羅專門店 天ぷら

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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