這家在柳川古道巷弄間，藏在很深處，穿越大街小巷走到快迷路時，看到低調的招牌就是了，恭喜闖關成功XD。會來解鎖這家是因為住在 麻雀巢行旅 ，趁著工作間隙來去附近走走逛逛，沒想到這家店這麼神秘，藏很深，很有日式老宅風情，招牌關東煮搭配台式小吃，完全是我們的菜。

柳川窟（關東煮）｜交通位置

台中柳川古道巷弄內，

距離臺中第二市場步行約4分鐘，旁邊就是柳川水岸步道。

真的是走進柳川古道內的民宅巷弄間

繞了一圈後終於看到立牌

走入柳川幸福花園旁的窄巷

盡頭處就到了

店開在這裡真的很任性。

將老宅裝潢的很日式風格

這幾年台灣超流行的，尤其小店更有味道。

旁邊原來就是所謂的幸福花園？

瞬間秒回日本XD

日本鄉間小店常見的老宅氛圍

大片落地窗帶了一室溫暖

搭配磨石子地面跟磁磚桌面

座位不多但溫馨氛圍補滿。

窗外還有一個小庭院

這裡真的好棒喔，難怪老闆願意在這裡開店

雖然真的藏很深，但網路時代 好店也不怕寂寞。

還有單身友善座位

吧台區就算一個人來吃也很可以。

雖是狹長空間，但因為有落地窗跟外面院子的加持，並不感覺到狹窄。

桌面也是有用巧思的，增添老屋氛圍。

隔壁好像真的有人住

店家與附近知名蛋糕店合作的期間限定千層蛋糕

剩下最後一份，當然必須點。

關東煮湯頭採用洋蔥、蔬果、北海道一等昆布與柴魚片等天然蔬食熬煮，清甜甘香，而且還可以無限續。

有日本進口火鍋料也有台灣在地蔬食以及常見主食部分。

你可以自行挑選食材，也可以選套餐省事。

柳川窟（關東煮）｜MENU

每人低消100元，平日也有提供限量烤糰子

關東煮也有特惠套餐可選擇，懶得想就吃這個吧。

除了關東煮以外還有台式古早味主食

飲料、甜點也很推

微醺系列真的很日本。

關東煮特惠套餐

老闆幫我配好好，省得選真好

有蘿蔔、蒟蒻、蓮藕、昆布、鳥蛋、玉米、竹葉魚板、阿給捲、水蓮

另外可以二擇一肉類與主食，我選雞胸肉跟魚鬆肉燥飯。

湯頭真的熬煮的蠻深色但喝起來清甜不搶味。



真材實料，這一碗真的會吃飽。

兩個人吃一碗也很可以，湯還可以無限續。

魚鬆肉燥飯

就是熟悉的古早味，加了魚鬆真的很香還帶點鬆酥口感。

很台南口味的肉燥飯，肥瘦比例很剛好。

季節水果千層蛋糕＆抹茶牛奶

拍照拍太久，蛋糕都塌了

不過無損美味，卡士達蠻清爽不膩口

搭配抹茶牛奶剛好完美。

就是精緻的日式老宅小店

吃得出老闆對每一份料理的真心誠意

我很喜歡這家，也推薦給大家。

柳川窟（關東煮）

地址：台中市中區中山路257巷14號

電話：04 22248103

時間：11:30–19:30｜週一公休

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