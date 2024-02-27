旅人們來鹿港最為喜歡的莫過於鹿港在地味濃厚的小吃，鹿港美食動不動就是幾十年的老店，加上普遍價位都超親民，大概一個人花個兩百元就可以吃超飽，這篇可以說是費盡全力，詢問了鹿港左鄰右舍，親朋朋好友的口單名單，集合在地人推薦24間鹿港在地美食，每一家都超有鹿港特色，走！跟著我們吃翻鹿港！

1.王罔麵線糊

說起鹿港美食，麵線糊絕對佔有一席之地，麵線糊是鹿港非常具有代表性的在地美食，光是賣麵線糊的店家粗略估計十幾間，每個鹿港人心中都有自己喜歡的麵線糊，最廣為人知的應該就是『王罔麵線糊』，幾乎是外地觀光客必吃的鹿港小吃之一

王罔麵線糊的麵線顏色比較偏白，看起來好像很清淡，但其實因為裡面加小蝦米味道香氣都很濃郁，裡面還有赤肉條、蛋花，口感滑順，除了肉要用咬的，其他幾乎入口即化，可以用喝的，一碗25元真的很讚！

鹿港在地人幾乎都是外帶，外帶是用袋子裝，大家一定會想，外帶沒有碗怎麼吃？通常鹿港人都練就了可以邊走邊吃的絕技，一隻手拿袋子直接用倒，所以如果大家在路上看到有人用一隻手邊走邊吃，九成是鹿港在地人^^

2.蚯蚓龍山麵線糊

從google帳面上，王罔看起來比較有優勢，但其實蚯蚓龍山麵線糊在地人買的比例遠比王罔麵線糊，要多上很多，個人也是比較喜歡這一間，蚯蚓只是老闆的外號，歷史大概從民國85年開始營業至今也差不多20多個年頭，單賣麵線糊一樣東西

蚯蚓龍山麵線糊有分大小碗，小的一樣是25元，大的是35元，香菜不能自己加，光看顏色蚯蚓龍山麵線糊的麵線顏色比王罔還要深很多，香味也比較重一點，蚯蚓龍山麵線糊同樣有肉塊和蛋花、也吃得到蝦米

3.林明堂素食麵

在鹿港說到素食，相信鹿港人口袋名單裡一定有『林明堂素食麵』，聽說林明堂素食麵已經有超過40年的歷史，但其實很少遊客會知道，加上吃素的人應該也算小眾，所以林明堂素食麵的名氣可能不如其他鹿港美食響亮，但光看google兩千多則評價還拿下4.6顆星也夠嗆的！

乾麵＋豆包湯只要38元！乾麵雖然是素食的，但充滿濃郁的香氣，而且超有古早味，上面放滿滿滷過的豆輪塊，麵體均勻沾裹上素食滷汁，麵輪吃起來ＱＱ軟軟，孔洞中吸滿了滷汁，入口會爆汁呢

4.鹿港肉焿泉

肉焿泉可是鹿港在地人都超愛吃的50年老字號美食，用餐時間幾乎都是大排長龍！最便宜只要20元，最貴的燙魷魚也只要50元，物美價廉味道好，可以說是來鹿港必吃的小吃之一！

小碗才35元，裡面有肉羹、魷魚、豬肉炸、香菇、筍絲等等，肉焿、魷魚都擺超多，隨便撈都是料，肉焿吃起來口感扎實彈牙，湯頭勾薄芡超清甜，魷魚切片大概三個，鮮香有彈性，豬肉炸，外面裹著粉，裡頭是豬肉，口感外酥內軟，肉香也很厚實

5.鹿港雞多汁炸雞

雖然鹿港雞多汁炸雞是連鎖店，但價位比起其他家更便宜，超大雞排一份只要55元，一開攤就開始排長龍，算是鹿港相當『另類』的排隊美食！

雞排麵衣的口感清爽酥脆，裡面的雞排肉質讓人驚艷萬分，入口水嫩多汁，超充沛的肉汁感讓雞肉吃起來毫不乾澀，不知不覺一口接一口整片吃光光，必點！

6.阿婆麻糬舖

阿婆麻糬舖的營業時間是早上八點到中午12點，一天僅賣四小時，準時12點馬上消失（麻糬界的灰姑娘嗎？）也很有可能提早賣完就收攤囉！外縣市的想買真的有難度，從開攤就開始狂包麻糬，阿婆麻糬舖都是現點現包，而且價位有夠親民，一盒十顆才60元

阿婆麻糬舖用的花生粉相當不錯，上桌能聞到濃郁的花生香，顆粒感不重口感細緻，軟ＱＱ的麻糬，一口咬下，軟軟QQ且超有彈性，芝麻餡跟麻糬的比例剛好，重點是完全不會死甜耶！超好吃！

7.楊州肉圓芋丸

如果有來過鹿港第一市場，一定對這家楊州肉圓芋丸不陌生，每次來都排隊排到一個不行，不管是在地人或觀光客都超喜歡，別小看小小的攤子，已經是鹿港在地60年以上老店，料理品項很簡單，就是肉圓跟芋丸，都是純手工製作，芋丸有乾、湯分別均一價都是三十元，不管內用外帶都要排隊

肉圓皮看起來有相當的厚度，這裏的特色就是有飽滿的豬肉，肉圓皮看起厚實透亮，入口確實很有嚼勁，醬料很有味道，恰好搭配厚實的肉圓皮，內餡肉塊飽滿，芋丸用料也超實在，湯頭應該是大骨湯，帶有清雅的薑味，芋丸吃起來棉鬆中帶有彈性，包著大塊肉

8.大頭肉圓

這家大頭肉圓可是鹿港人私藏美食，在google上面顯示是大頭肉圓，但其實他叫大頭肉『米回』ㄏㄨㄟˇ，肉圓的發源地在彰化，而在鹿港，肉圓則是稱為「肉米回」，「米回」字國臺語都念作ㄏㄨㄟˇ，這是因為肉圓的組成是由肉圓皮包著裡面的肉塊餡料，形狀很像「回」這個字

大頭肉圓已經是第四代已有百年歷史，至今仍是遵循第一代的肉圓做法，而肉圓的皮是以糯米與地瓜粉調製，再慢火油炸而成，口感Q彈，肉餡飽滿多汁，網路上關於大頭肉圓的文章介紹幾乎沒有，堪稱鹿港最低調的百年老店

9.漢彬水晶餃

漢彬水晶餃也是在地老店了，賣的品項為：水晶餃、扁食燕、水丸、蒸丸共四種，除了內用、外帶外，也可以購買生的回去自己煮，用餐時刻店裡也高朋滿座

一碗40元的綜合湯，裡面有水晶餃、扁食燕、水丸、蒸丸，湯頭是大骨湯底，水晶餃吃起來很有彈性，扁食燕則是帶有濃郁的肉香及肉汁感，水丸、蒸丸吃起來也是彈性十足，一碗八顆吃完很有飽足感！

10.黑豬灶爌肉飯

這家黑豬灶爌肉飯是我們無意間搜尋到的，google評分上居然有4.5分，現場排隊人潮也從下午3點開始就排，就連警察也來排隊買！人氣真的超夯的！

特選肥瘦相間的三層肉，加上獨門秘方滷製，肥而不膩醬香十足，連食尚玩家都來報導過，真的很厲害！

11.香霖當歸鴨

香霖當歸鴨可以說是鹿港人最愛當歸鴨！用餐時間一到幾乎都是大排隊，利用甘蔗、藥材等熬製而成，清香湯頭令人一口接一口停不下來，有著滿滿鴨肉的麵更只要銅板價

必點的還有炒鴨血糕跟鴨肉切盤，鴨肉切盤是用腿肉，還貼心去骨，炒鴨血則是加了特製醬料去炒，醬香十足，口感軟糯，同樣不用花大錢，銅板價就能吃得超級飽！

12.港城施豆花

港城施豆花位在鹿港第一市場內，遠遠只要看見很多人排隊的那間就是了，肯德基對面也有一家分店，不過那邊好像只有外帶的樣子，不清楚下次來去看看，店外擺有蠻多桌椅，不過大部分的時間幾乎都是客滿

港城施豆花的自己熬煮的糖水有淡雅的甜香，入口不甜膩，豆花表現不錯，頗有豆香，口感略有彈性，抿一下入口即化，必加圓仔！港城施豆花的圓仔外觀是圓柱形，口感比一般湯圓更有彈性許多，咀嚼時還能感受到糯米的香氣，Ｑ彈軟滑的口感吃上一口就讓人停不下來

13.發記粉粿冰

在鹿港想吃冰，發記粉粿冰幾乎可以說是唯一選擇，除了粉粿之外還有粉條、鳳梨冰、愛玉、米苔目、仙草等項目可以選擇，而且幾乎所有配料都是自製，不少鹿港人都是從小吃到大呢！

發記粉粿冰，粉粿真的是招牌，這是我吃過最好吃的粉粿，，原因在於發記的粉粿冰沒有一般粉粿那種粉味，粉粿Q彈滑順 超好入口，另外一定要加鳳梨，鳳梨將是自家製作，酸甜風味加上水嫩果肉，搭配滿滿清冰，夏天吃一定是最佳享受！

14.鹿鼎紀三色湯圓

鹿鼎紀三色湯圓位在鹿港街道上，已經傳承30多年了，鹿鼎紀甜品店，取名鹿港的「鹿」為本店的頭名，「鼎」為店內三大主力產品 湯圓、豆花、仙草銷售並重，故三足鼎立，「紀」則是老板以一百年為一世紀，希望鹿鼎紀能在地方經營延續無數個年代

招牌的三色湯圓是採用濁水米的舊米浸泡三小時後，再以 熟練的經驗製作成圓仔粹，並加入大甲的新鮮芋頭及竹山的蕃薯，製作出三種口味的湯圓，來這裡還可以看到湯圓的製作過程呢

15.金龍木瓜牛奶

金龍木瓜牛奶，在地鹿港人才知道的隱藏版美食，招牌木瓜牛奶加上土司，是不少鹿港人相當喜愛的點心，木瓜牛奶都是現點現打，吐司推薦點草莓蛋土司

金龍木瓜牛奶喝起來甜度適中，木瓜味相當濃郁，喜歡喝木瓜牛奶的朋友一定會喜歡，草莓蛋吐司吃起來鹹鹹甜甜，吐司內側有塗上奶油，吃起來香滑可口，一定要嘗試看看

16.鹿港市場粉圓伯

鹿港市場粉圓伯算是隱藏版的在地飲料，因為藏在第一市場裡，不在鹿港老街或是美食景點中，加上營業時間只從早上06:30到中午12點，幾乎不太有觀光客會來買，但強烈推薦一定要撥時間來買，因為這攤可是鹿港最有古早味的粉圓唷！

粉圓價位相當親民，大杯25元，小杯只要20元，粉圓都是自製的，用糖去熬煮，甜而不膩，粉圓吃起來是偏軟的那種，口感嫩Ｑ順口，超好喝！除了杯裝也有袋裝，以前都是袋裝，直接倒著吃

17.阿婆古早味麥芽酥

這攤算是鹿港隱藏版小吃，地點就在玉珍齋的旁邊，第一市場的入口，別小看這小攤，阿婆可是經營了45年，將麥芽糖一次一次的反捻壓成層次分明的麥芽酥

麥芽酥裡面還有像麵茶夾在夾層中，有著麥芽糖的糖香及麵茶的米香，入口酥香甜而不膩，小袋裝也超有古早味的

18.阿璋手工麵線糊

阿璋手工麵線糊的年資算少年郎，跟對面的王罔麵線糊比大概更是小朋友吧，但能敢開在百年老店對面明著幹，當然一定有相當的實力，麵線糊的美味一點都不輸給老店呢！

19.鹿港肉圓林

說起鹿港的肉圓，有名的除了有楊州肉圓芋丸、大頭肉圓，還有今天要介紹的這家鹿港肉圓林，網路聲量雖然沒有上述兩家老店這麼高，但在鹿港在地也是很受鄉民們喜愛，鹿港肉圓林也是祖傳三代的老店喔

肉圓皮低溫油泡炸過，起鍋有把皮擠掉，吃起來完全不油膩，而且Ｑ度十足，入口超有彈性，加上甜甜的特調醬汁，就是傳統的好吃彰化肉圓啦，裡面的肉餡也很有水準，帶點淡淡的香料味，吃得到肉塊的感覺，還有爽脆的筍塊及香菇呢

20.鹿港生炒五味

鹿港這家生炒五味也算是頗有知名度，主打的是生炒五味羹，但在地人都推薦他的排骨飯XD，我經過了好幾次，每次看都是滿滿的人潮，生意真的很好

裡面有魷魚、肉羹、蝦仁羹、筍絲、香菇，加上勾芡鮮甜湯底，生炒五味羹勾芡感沒有到很重，喝起來很滑順，加上口感各異的各種配料，每一口的食感都不一樣，加上五印醋微酸的風味，還有大家都推薦的排骨飯！排骨真的有夠巨大，而且不是敲薄的那種，是紮紮實實的大肉排，先炸再滷，排骨充分地吸收滷汁的鹹香，吃起來軟嫩又兼具肉感，而且只要55元，很佛心呢

21.我家臭豆腐

『我家臭豆腐』，在彰化、鹿港社團只有有人討論臭豆腐都會把他抬出來，而糗幾乎都是一面倒好評，甚至還有人封他是『彰化最好吃的臭豆腐』

這裡的臭豆腐感覺比較厚，難怪要花比較長時間炸，外表金黃酥脆，臭豆腐中間開了個洞，把特製醬汁灌進去，臭味倒是還好，不怎麼臭，建議可以先吃原味，這的臭豆腐厚度夠厚，外表炸得金黃酥脆，裡面是軟嫩且紮實不會空洞，而且灌了醬汁吃起來更加水嫩，也可以加泡菜跟老闆自製的辣椒塞進去一起吃更讚！

酸菜豬血湯，看價格才20元我大概心裡有數應該是小碗，然後端上來是一個大碗公！這太扯了，這大概是別人的三倍量，加了很多韭菜跟酸菜，豬血也很多，一碗喝下去都飽了

22.米弎豆Misato

小判餅是日本九州道地的米餅改良而成，後來日本老闆娘將小判餅引入台灣，在古樸鹿港老街開了『米弎豆Misato』，有著濃濃日本風及做法口感特殊的小判餅迅速爆紅，成為鹿港老街散步甜食名物

小判餅是日本九州道地的米餅改良而成，取名為小判餅，是因為它的橢圓狀外型像是日本江戶金幣的樣子，做法是將糯米作成米團，再包入餡料上爐烤，小判餅基本口味有四種：脆粒紅豆、香醇芋頭、香濃芝麻、抹茶紅豆

23.阿婆當歸鴨、筒仔米糕

民族路阿婆當歸鴨、筒仔米糕可是在地人的私房老店，鹿港民族路一般很少觀光客會走來這，但這裡有許多超級老店，之前就介紹過的百年肉圓老店大頭肉圓也在這條路上，然後今天來這家民族路阿婆當歸鴨、筒仔米糕，也是許多鹿港人從小吃到大的美食呢

鹿港美食 》阿婆當歸鴨、筒仔米糕|在地人才知道，超低調七十年筒仔米糕、當歸鴨老店

筒仔米糕，當地人都叫他『紅米糕』，由來就是外面淋上的紅色醬汁，看起來很像是甜辣醬，但它不會辣，就是甜甜鹹鹹的，米糕吃起來很有味道，軟軟糯糯，還有濃郁的肉燥香氣，算是很好吃的米糕，而且一顆才$25！

當歸鴨，超好喝！鴨肉吃起來是有彈性的那種，當歸湯頭真的很無敵，飄著一股中藥清香，入口有股清雅甜味，湯頭是非常有深度，口感很順口，搭配米糕剛剛好

24.老龍師肉包

說到鹿港好吃肉包，老龍師肉包一定是榜上有名，不僅觀光客很愛，連在地人也很推薦，鹿港老龍師肉包在地經營二十多年，主打商品就是香菇鮮肉包跟鹹蛋糕，很多人來鹿港玩都會帶他們家的香菇鮮肉包跟鹹蛋糕回家

鹿港美食 》老龍師肉包|在地經營二十多年，裡面有包整朵香菇的好吃肉包

老龍師肉包算是蠻大顆的，拿在手上也是很有重量感的那種，鹿港的肉包皮的部分多半都是走蓬鬆路線，老龍師也不意外，但還是有股老麵的麵香，老龍師肉包厲害的地方是他的內餡，它應該是鹿港肉包肉餡最滿的一家，幾乎就是一顆大肉球在裡面，而且肥瘦合宜，吃起來清爽不油膩，肉汁也很充沛，每顆肉包裡都有一朵香菇，讓肉包吃起來有香菇的香氣，真的蠻強的

這次介紹的鹿港小吃還滿意嗎？這些都是鹿港在地人都相當推崇的美味小吃，而且平均單價都是五十元以下，一個人大概花個兩百塊就能吃超飽，涵蓋早餐、午餐、晚餐加宵夜，來鹿港還不知道要吃什麼，帶著這篇懶人包，從鹿港頭吃到鹿港尾吧！

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