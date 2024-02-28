新竹光復路上新開一家無人拉麵店了

韓熙恩24h無人拉麵店引進韓國無人拉麵店構思，是台灣首間連鎖加盟的無人拉麵店，全台已有多間分店。

小米在除夕當晚拜完財神廟後，半夜肚子餓，回家的路上經過就進來看看啦

究竟這間跟西大路的無人泡麵店麵屋日月-泡麵專門有什麼差別呢？

快跟著小米一起去看看吧。

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👉韓熙恩 24h無人拉麵店-新竹清大店位置及停車方式

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韓熙恩 24h無人拉麵店-新竹清大店位於光復路上，靠近清華大華，從Nova往清大方向不遠處的右手邊。

👉韓熙恩 24h無人拉麵店-新竹清大店環境介紹

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在大年初一的凌晨，不知道是不是大家歡慶後來吃宵夜，竟然意外地多人

店內有吧台座位，也有4人桌。

主要有韓國拉麵、台灣泡麵、杯麵、配料和飲料可以選擇。

店家貼心將拉麵分成不吃辣和只吃辣兩個選項

泡麵價格49元起，比在大賣場、超市來得貴的原因是因為店家免費提供配菜、熱水等等~

這裡販售的配料不多，主要以舒肥雞為主。

不想吃泡麵的話，還有5吋小披薩可以食用挺特別的

目前付款方式只有現金，而且只收100元紙鈔

付款後就可以在琳瑯滿目的拉麵裡取拉麵啦

舒肥雞和披薩在冷凍櫃裡，一樣付款後自行取用喔。

基本上無人拉麵店雖然有監控錄影，但自己付款、自行取用，真的很考驗人性

架上有煮泡麵的鋁箔容器。

另有紙碗可以微波舒肥雞、披薩，也可以作為分食使用

👉韓熙恩 24h無人拉麵店-新竹清大店體驗心得分享

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今天我們買了農心部隊鍋拉麵(95元)、原味舒肥雞(48元)、雞蛋(15元)和超濃起司片 (12元)。

吃韓國拉麵當然就是要配雞蛋和起司啦

依照指示舒肥雞要先微波，直接放進麵裡煮會不熟喔

這裡沒有洗手間，不過有洗手檯和可飲用的冷水。

今天前來雖然人多，小菜櫃還挺整齊的~

小米有看到不定時會有店員現身來打掃、維持整潔

配菜有韓式泡菜、玉米粒、高麗菜和豆芽菜等等。

這些都是無限供應，喜歡吃菜的朋友應該會很滿足，不過小米提醒大家不要浪費食物，拿取的份量以自己能吃完為主

調味料有芝麻、辣椒粉和起司粉。

店家很貼心，還有提供牙線和給女士綁頭髮的橡皮筋耶

韓式泡菜看起來挺好吃的耶！

高麗菜、豆芽菜等配料可以放滿滿，對愛吃菜的朋友很友善

煮麵機操作特別提醒大家，要先選M1湯麵或M2炸醬麵，接著＂再按＂M1機器才會開始注水加熱喔

煮好後麵條口感是帶有麵心的口感，如果喜歡軟一點的朋友記得按M3再熱一次。

開始煮泡麵了XD 如果第一次加熱煮不完，還可以再按加熱一次唷!

最後放上起司片和舒肥雞就完成啦

有人會問在家裡煮不就好了?

不過這裡提供了食材、配菜，讓你省去採買、洗碗等等時間，對不方便開伙的朋友來說還是挺便利的~

小結巴很喜歡起司，最後還特別加了起司粉，有雙重濃郁起司

韓式泡菜有辣味甘甜挺不錯的

有濃郁起司、滑順蛋液的韓國拉麵好不好吃?就看個人手藝啦

舒肥雞微波後加在麵裡，口感挺嫩的，半夜能吃到有肉肉的泡麵挺不錯的

吃完後記得要回收餐具，作好垃圾分類喔

以上是我們的心得分享，24h無人拉麵店在清大有分店囉，還沒體驗過的朋友來嚐鮮一下挺不錯的

👉韓熙恩 24h無人拉麵店-新竹清大店營業時間地址

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🌟店家資訊：韓熙恩 24h無人拉麵店-新竹清大店

🏠地址：新竹市東區光復路二段256號

⏰營業時間：24小時營業

粉絲團：24h無人拉麵店-總部

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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