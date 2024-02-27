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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮豬五花，樂華夜市旁晚餐宵夜必吃麻辣火鍋

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮豬五花，樂華夜市旁晚餐宵夜必吃麻辣火鍋

2024-02-27 13:21:06 橘子亂說話 人氣：527
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窩客好文

橘子亂說話

發表篇數：377篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 永和區

造訪商家：李鐵柱老火鍋
phone02-86603358
place新北市永和區永貞路331號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

李鐵柱老火鍋

愛吃辣的人有福了！今天要帶大家吃一間位於永和樂華夜市旁，專賣正宗道地重慶麻辣鍋的「李鐵柱老火鍋」，剛開幕就吸引超多人前去用餐，如果沒預約要稍微等待一段時間，如果你很能吃辣一定要點招牌全紅鍋，一斤底料三斤油，來自重慶的辣絕對能滿足你對辣的口慾！一般人也可以點鴛鴦鍋，兩種鍋底都各有特點。菜品的部分，獨家招牌脆皮豬五花、滷味、水晶滑肉等結合麻辣鍋的味道也非常有特色，推薦大家下班後不管是晚餐、宵夜都能來吃吃看高CP值的李鐵柱老火鍋！

李鐵柱老火鍋菜單

詳細菜單請見FB官方粉絲團

李鐵柱老火鍋用餐環境

內用位置算滿多的，圓桌、方桌都有提供，看用餐人數還可以併桌

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

醬料區: 醬料有醬油、香油以及基本的蔥、蒜、辣椒都有提供，一旁還有飲料可以拿(需收費)

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

鴛鴦鍋 $480

有別於常見的鴛鴦鍋是左右各一種湯底的形式，李鐵柱老火鍋則是內外兩圈的設計，有重慶老火鍋日光番茄鍋三鮮蟲草鍋以及野生菌菇鍋四種選擇，我們選的是重慶老火鍋和三鮮蟲草鍋

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

▼ 蟲草鍋除了蟲草外，還有加入蔥段、紅棗、枸杞，喝起來甘甜甘甜還有一點中藥香，麻辣鍋基本上是由牛油、大量的辣椒、花椒等辛香料組成，味道非常濃郁，椒麻香十足！

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

脆皮豬五花 $250

他們的脆皮豬五花不是平常在市場夜市看到的豬五花，需要在火鍋裡再煮10分鐘左右才可以享用，此時脆皮會吸滿辣油別有一番滋味～豬肉也變得更為入味，口感完全不柴，有燉煮過一絲絲的口感，這種做法我覺得滿新奇也滿好吃的，是李鐵柱老火鍋的招牌菜色。

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

新鮮牛肉系列 

一整排新鮮牛肉，除了五花牛肉、嫩肩牛肉、無骨牛小排之外，還有A5和牛背肩等各式牛肉菜品可以選擇 ，一定要在麻辣鍋涮過後那裹上滿滿辣油的牛肉吃起來才過癮！

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

麻辣吊龍牛肉 $380

這是李鐵柱必點的功夫特色菜，醃製的紅通通的麻辣吊龍牛肉看起來超級有食慾，在麻辣鍋涮一涮，辣上加辣的口味，吃起還非常過癮，無辣不歡的朋友一定會喜歡！

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

滷煮八寶 $420

有八種滷味: 滷肥腸、滷豬腳、滷鴨腱頭、滷雞腳、滷豆干絲、，也可單點喜歡的品項，滷味可以直接吃，本身已經滷到很入味了，也可以放到火鍋裡煮過，增添麻辣香氣。

個人覺得滷雞腳滿有特色的，雞皮輕輕一撥就骨肉分離，放到麻辣鍋煮過後更多了椒麻香，吃完還會吮指回味～ 一整盤份量超級多，跟朋友聚餐點滷煮八寶超級划算！

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

手打草蝦滑 $120

白色的是手打草蝦滑，蝦滑吃起來比一般市面上的蝦滑吃起來用料更豐富且扎實Ｑ彈，吃完還想再點一份～

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

茶泡發魷魚(季節菜品)

這是老闆特別招待的茶泡發魷魚，魷魚很像有事先使用米酒醃漬過，聞起來完全不腥還有淡淡的酒香，我們是放到蟲草鍋稍微涮一下，口感脆脆的表現中規中矩，不過這是季節性的菜品，有興趣的朋友要碰碰運氣喔。

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

滷肥腸 $120

吃麻辣鍋一定要點滷肥腸，他們處理得算乾淨，還有留一點脂肪在內，吃起來彈牙有嚼勁而且滷汁有充分融入大腸內部，不只有滷汁香，配搭麻辣鍋精華味道層次更豐富！

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

永和最夯重慶麻辣鍋 - 李鐵柱老火鍋，極致椒香全紅鍋搭配脆皮

李鐵柱老火鍋 商家資訊

營業時間: 17:00–01:00 (星期一公休)

聯絡方式: (02)8660-3358

Facebook

https://www.facebook.com/litiezhu331

Instagram:

https://www.instagram.com/li_tie_zhu

地址: 

新北市永和區永貞路331號 (樂華夜市旁)


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