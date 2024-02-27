高雄美食推薦這家新大港大腸香腸，會知道新大港大腸香腸也是從朋友的FB頁面分享看到的，聽說他去的那天還下大雨，新大港大腸香腸一開門營業照樣排爆，讓咬咬&151十分好奇，不就是烤香腸嗎？到底是多好吃下大雨也要排隊，這次來高雄特地來朝聖，吃過之後….，不要說下雨了，這香腸的美味颱風天營業大概也是排爆！

新大港大腸香腸｜交通方式&停車資訊

新大港大腸香腸就位在高雄保安宮廣場，據說在地經營五十年之久（旁邊買了五支烤香腸當場現吃的阿伯說的），有沒有五十年我是不知道啦，但生意好到爆是事實，伴隨陣陣的烤香腸的香氣，果然香味還是最強的攬客武器，二話不說直接加入排隊的行列

不想排隊的朋友相大港大腸香腸也有買生的香腸糯米腸回家自己處理，不少人吃完又外帶一整串回家

小小的攤位前面有5~6位的員工，有的烤有的切，分工相當仔細，看那切香腸的沾板都已經凹下去了，看生意有多好就好，雖然排隊的人多，但其實消化的速度還蠻快的，咬咬從排到拿到香腸大概10分鐘左右，站在排隊就是一直被烤香腸的香味攻擊，有夠香的啦

新大港大腸香腸｜菜單

拿到囉，香腸加米腸還有配菜95元，香腸一根才25元，配菜也很澎湃，有醃黃瓜跟蘿蔔，新大港的香腸實在有便宜，而且一整個真材實料，還可以吃得到肉塊的感覺及淡淡酒香氣，重點是那個炭烤香氣跟香腸本身的辛香料調味，還有充沛爆量的的肉汁感，超好吃，會排隊真的不是沒有原因！

相較香腸，米腸感覺略遜一籌，雖然也是很有誠意放了許多花生在裡面，但整體驚豔度還是香腸完勝！

配菜酸甜爽脆，可以搭配香腸米腸一起吃，清爽解膩，我一個人就可以吃一盤了！

現場也有甜辣醬可以自己加，加米腸就好，加香腸有點搶戲

新大港大腸香腸果然名不虛傳，下次如果有機會再來高雄絕對再去吃上一回，新大港大腸香腸因為位在保安宮廣場裡，保安宮內有幾個停車位，排隊人多的時候，停車稍微比較不方便一些，離高雄捷運也有一些些距離，但好在因為大家都是買了就走，車位輪轉的速度也快，想吃還是得耐心點囉

新大港大腸香腸

地址：高雄市三民區十全一路52號

電話：07 322 2711

營業時間：14:00-19:30賣完就休（週二公休）

店家/景點資訊

店家名稱：新大港大腸香腸

所在地址：臺灣高雄市三民區十全一路52號

營業時間：日 一 二 四 五 六 14:00-19:30

店家電話：07 322 2711 Google即時導航

交通資訊

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