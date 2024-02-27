台中Lalaport美食有很多，尤其在Lalaport北館5樓的美食街更是美食餐廳聚集處，之前介紹過的 涮之華 和 高木和牛食堂 ，都是數一數二的人氣美食；今天再來介紹一家來自日本雲雀集團的武蔵野森珈琲Diner，不但有$380起的人氣套餐，他們的舒芙蕾鬆餅也是一絕！當月壽星出示證件還有壽星生日禮🎁，如果有機會來武蔵野森珈琲Diner用餐，點平日中午套餐還會加贈單顆舒芙蕾喔！

武蔵野森珈琲在哪裡？

武蔵野森珈琲就在台中Lalaport北館，比起有點弱的南館，我私心偏愛北館多一些，而且這邊的美食餐廳也比率先開幕的南館多，面積是南館2倍大的Lalaport北館，逛起來的確更加舒適

不過武蔵野森珈琲不在北館5樓的美食街，反而是在3樓，搭著電扶梯來到3樓，武蔵野森珈琲就在箭頭所指的角落裡

我們去的時候還是萬聖節期間，所以武蔵野森珈琲前面還有不少南瓜燈的裝飾；跟許多日系餐廳一樣，它們入口處左手邊還有食物模型給大家做參考，做得維妙維肖的模型跟實物差不多，客人在店外就能考慮要吃甚麼餐點，比起菜單上的圖片，食物模型的還原度更高

入口處的右手邊還有一整排的長型座位等候區，萬一人多的時候可以坐在此處等候帶位

結帳和點餐的櫃台就在入口處正中間，支付方式也很多元；除了現金，還能刷卡或使用電子支付，掃碼加入雲雀集團的會員，還能累積點數，享受用餐時的折扣優惠喔！

來自日本的雲雀國際餐飲集團，除了武蔵野森珈琲，旗下還包括涮乃葉，古拉爵和Skylark洋食·芳鄰等多家人氣餐廳，武蔵野森珈琲內部的座位還不少，每一區的座位都有不同風格，店內很多綠色植栽，天花板垂下來的燈具還做成鳥籠造型，看得出來挺用心打造出符合店名的森林感

我們被帶到比較裡面的用餐區，這區最特別的是牆上裝飾竟是一艘獨木舟，這種創意還挺別出心裁

所以我們一進來就趕緊趁人還不多，把握空檔拍了好幾張照片

每個座位上都有這個服務鈴，有需要的時候可以按鈴呼喚服務生；服務鈴後面就是加入雲雀餐飲集團的說明，只要加入會員後，用餐點數可累積，不定時收到優惠訊息，還能享受折扣優惠喔！

武蔵野森珈琲菜單

這張是平日的套餐優惠$380起，還會加贈一個舒芙蕾和$120的飲料一杯，感覺平日來吃還挺划算的

平日午間套餐主要有這幾種可選價格從$380~420，包括漢堡排，義大利麵，紅酒燉豬肉，嫩煎牛綠花椰菜米焗飯等，午間套餐附贈單顆的舒芙蕾鬆餅和$120的飲料一杯，可選美式咖啡，紅茶，奶茶或有機綠茶，感覺平日來用餐還挺划算的

如果是二個人一起來用餐，武蔵野森珈琲還有這個雙人套餐菜單$1080，可以選二份主菜＋一份舒芙蕾和二杯飲料，主菜有義大利麵，漢堡排，紅酒燉牛肉和牛排，總共有10種主菜任選2種，雙人套餐都幫你搭配好了，適合不愛傷腦筋的人

這一頁的餐點$250~380還可加價$90或$180升級為附飲料和舒芙蕾的套餐，吃素的人還能選季節時蔬佐藜麥飯，不過看起來似乎平日來更划算

這一頁是關於沙拉的介紹，包括17種食材的健康均衡沙拉$300和火腿蜜瓜盅$320，五彩繽紛的沙拉看起來很吸引人，愛吃沙拉的人千萬別錯過

舒芙蕾是武蔵野森珈琲的重頭戲，這頁是宇治抹茶和堅果舒芙蕾，看你喜歡吃哪種口味，菜單上還有詳細的說明

除了舒芙蕾，甜點還有宇治抹茶提拉米蘇$140，起司蛋糕$160和蘋果起司比薩$260的選項，難怪很多人都特地跑來吃下午茶呢！

飲料的選擇也很多元，這一頁是特調果汁$160~180，冰沙和牛奶$180，還有極受女生歡迎的氣泡飲$180

榮獲有機和雨林聯盟雙認證的咖啡也是他們的一大特色，畢竟能獲得這二樣環保愛地球的咖啡也不是多容易，值得為武蔵野森珈琲鼓鼓掌

武蔵野森珈琲美食介紹

紅酒多蜜醬豬肉燉煮

紅酒多蜜醬豬肉燉煮$420，用紅酒燉過的豬肉吃起來軟嫩不乾柴，充分吸收了醬汁精華的豬肉搭配白飯，吃起來很下飯，不知不覺就吃光光

索蘭諾火腿蜜瓜盅

這個索蘭諾火腿蜜瓜盅$320是我覬覦很久的，當然要點來吃吃看．整顆挖空的哈密瓜再搭配西班牙火腿和現刨的起司，吃起來有火腿和起司的鹹香，又有哈蜜瓜的香甜，一整個很爽口啊！

舒芙蕾鬆餅

我們點的是午間套餐紅酒多蜜醬豬肉燉煮，所以套餐就會附贈這個單顆舒芙蕾鬆餅，不得不說日本鬆餅真的很厲害，做出來的舒芙蕾鬆軟綿密，奶油也相當細緻，可以加楓糖或蜂蜜一起吃，我和同學都覺得好吃極了！

飲料我們選了美式咖啡和熱紅茶，紅茶給了一壺，還可以回沖，適合我們邊吃邊聊

壽星生日禮

由於我們是10月底才去，我剛好是10月壽星，只要出示證件還會加贈一份當月壽星的生日禮，那天送的是水果冰淇淋聖代，看到這麼大一杯，我的雙眼都發光了🤩

最後是二個人的餐點合照，加上甜點和飲料，二個女生吃得心滿意足

這一餐加上10%服務費，二人吃了$913，因為還多了舒芙蕾鬆餅和冰淇淋聖代，份量二個女生吃起來剛好，如果是男生可能就不太夠

武蔵野森珈琲春節優惠

最近為了迎接春節，武蔵野森珈琲還推出『好運龍來抽好籤』活動，據說通通有獎，來用餐不妨順便試試手氣喔！

武蔵野森珈琲春節營業時間

這是從官方粉絲頁借來的春節營業時間，基本上春節無休，只要Lalaport開門時間，隨時來都有得吃！我和琬琪最愛相約來Lalaport品嘗美食，除了之前吃過吃到飽的 涮之華 和 高木和牛食堂 ，這次換成來武蔵野森珈琲嘗鮮，感覺他們的美食種類繁多，也沒令人失望，推薦給大家喔！

武蔵野森珈琲地址電話

🏠：台中市東區進德路600號3F 📞：(04)2215-2565 🕐：11:00~22:00