北港朝天宮美食一條街怎麼吃？來！跟著這樣吃就對了！北港朝天宮精選必吃10家在地美食：阿豐油飯麵線糊、阿等土豆油飯、輝煌牛肉湯、光明路阿安鴨肉羹、北港李記生炒鴨肉羹、阿敏蟳羹、祥記花生酥、北港圓仔湯、勝和商行、侯家金桔檸檬，讓你從早吃到晚，從鹹的吃到甜的，還可以外帶回家的伴手禮，走！我們北港朝天宮吃透透吧！

阿豐油飯麵線糊以前開在朝天宮後方，後來才搬到現址，有店面裝潢用餐環境更舒適，附近也好停車，早上六點就開賣，一直營業到中午一點左右，不少在地人早午餐會來這邊吃

阿豐油飯麵線糊目前已經是第三代經營，小老闆非常親切，臉上都始終帶著笑容招呼的，這裡的麵線糊、油飯還是維持最早以前的口味跟做法，白白的麵線糊是雲林麵線糊的特色，在地人吃還會加蛋，麵線糊加蛋（$20），如果是沒加蛋的才15元，加蛋也才多5元，白色的麵線糊上面飄著黃色的蛋花，還有附上一塊像蒸蛋的滷蛋白

煮成糊狀的白麵線，可以直接用喝的，完全不用咀嚼，味道則是有滷汁的鹹香、混著濃郁的蛋香氣，吃起來爽口好吃，早餐吃個兩碗剛好

油飯，一碗也是20元而已，上面淋上大量的肥瘦滷肉，北港的油飯跟北部的不同，先將糯米蒸好後，再淋上滷肉汁，鹹香夠味，米粒也很有彈性，不大像油飯，比較接近米糕，加點花生辣醬更好吃

阿等土豆油飯可是當地人都超愛的小吃攤，不管平假日都生意超好，聽說從日據時代就已經開業，招牌土豆油飯可是來晚吃不到，而且一碗只賣25元，其他餐點幾乎都是2~30元的銅板價，點再多都荷包都不會哭哭，有夠佛心啦！

土豆油飯，必吃！有時候太晚來還會賣完，北港油飯是將糯米蒸熟後，再淋上滷肉、滷汁，阿等還會加上雲林特產花生，油飯吃起來很軟Ｑ夠味，加上脆脆香香的花生，油香油香風味十足，非常好吃！

豬肝湯，這碗才20元！豬肝給很多，基本上份量就跟在北部吃一碗40元的那種差不多，豬肝也是很嫩的那種，這太便宜了啦！

烤香腸25元，這裡的香腸是細細長長的，然後用炭火烤，上桌還會附大蒜，別看香腸瘦瘦的，吃起來還蠻多汁且肉感十足，很好吃呢

這家輝煌牛肉湯可是在地知名老店，已經有數十年歷史，不少人可是從小吃到大，招牌就是現燙的台灣牛肉湯，想到牛肉湯大概就是台南，但一碗要價都是破百，而輝煌牛肉湯一碗只要$60！而且還能免費續湯，其他還有腰子、牛心、牛肝湯也是現燙的，然後只要$40，有夠扯的啦！

輝煌牛肉湯標榜的就是只用在地台灣牛，而且連內臟類都是，點了之後阿伯才會開始燙牛肉，攤前那鍋牛肉高湯看起來就超濃郁的，阿伯會把鮮牛肉放到網勺裡再下鍋涮到五分熟，然後再淋上牛肉高湯

牛肉湯便宜歸便宜，輝煌阿伯下手可沒在客氣，看看這個肉量！台灣牛的味道比較濃郁，口感較有嚼勁，湯頭有加一點米酒跟薑絲，喝起來暖暖的又清甜，老實說$60元這個肉量真的沒什麼可以挑惕的，太優秀了！

光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線可以說是在地人都超愛的銅板美食，聽說已經有數十年的歷史，現在已經傳承到第三代，特色就是現炒的生炒鴨肉羹，清甜的好滋味，陪伴了不少老北港人的時光歲月

雲林可以說是台灣的養鴨重鎮，老闆特別選用在地的雲林鴨肉大火爆炒，加入特製的調味料，邊炒攤位周圍也瀰漫著炒鴨肉的香氣

鴨肉羹，這裡的鴨肉羹是用生鮮鴨肉大火爆炒，一整個就是香氣四溢，鴨肉羹不會很甜，有加醋去提鮮，微微的醋酸香氣帶出鴨肉本身的鮮味，鴨肉吃起來也很嫩，裡面還有大量的筍絲跟洋蔥，十分爽口

25元的鴨骨麵線，雲林朝天宮的麵線幾乎都是用白麵線，高湯是用鴨骨高湯，吃起來格外清甜滑溜，而且裡面還有放鴨骨肉呢，這樣25元真的超值

北港李記生炒鴨肉羹位於北港鎮公民路上，看FB的介紹他們已經在地經營40年了，原本是位於小巷中，經過三代的經營後，最後於105年搬至公民路與仁和路口，用餐時間店裡店外總是滿滿的人潮，生意真的很好

點了鴨肉飯、生炒鴨肉羹、滷鴨蛋一顆，這樣也才85元，真的是有夠便宜！

生炒鴨肉羹，建議先喝原味的，裡面超多筍子，喝起來很清甜，羹湯的濃稠度也很棒，鴨肉給算多還且還帶有生炒的香氣，但跟光明路阿安鴨肉羹比，感覺鑊氣好像比較淡一點，但整體來說還是很好吃的鴨肉羹

鴨肉飯，切成條狀的鴨肉很有彈性且肉感十足，越咬越香的那種鴨肉，飯上也有淋上鴨油醬料，米飯吃起來很濕潤鹹香，然後它才30元！

阿敏蟳羹，小排飯生意真的超級好，而且它可是在地七十幾年老店！北港老街大概五點多開始收攤，這時候阿敏蟳羹，小排飯才要剛開始開門營業，一開門不管是觀光客或是在地人都可說是蜂擁而至，瞬間座位就坐滿了

必點是蟳羹，是使用螃蟹熬煮高湯最後還會在蟳羹上灑上少許蟹肉，再來就是小排飯也是必點的

小排飯我有加筍絲，香噴噴的小排醬色十分濃郁，飯上也有澆上鹹香的滷汁，小排吃起來很軟很嫩，筋的部分口感很Ｑ，而且滷的很透徹，肉質纖維裡飽含滷汁，搭配爽脆的筍絲，好吃！

鱘羹，因為是加螃蟹煮的湯頭，喝起來螃蟹味超重的，還可以吃到絲絲的蟹肉，勾芡感也不重，但唯一比較可惜，大概是螃蟹殼沒撿乾淨，不小心吃到很硬的蟹殼

祥記花生酥聽說已經有130多年的歷史，被食尚玩家評為不買會後悔的百年歷史花生酥，加上他的擺攤位置超優越，就在北港朝天宮正門口第一排，許多來拜拜的香客們回家都會順便帶一盒花生酥

因為疫情關係，戴著口罩的老闆話不太多，一直很專心地做著花生酥，祥記花生酥單純只賣花生酥一種商品，食材很單純就純花生+麥芽糖而已，不加糖和防腐劑，至今已經是第四代經營

這樣一盒滿滿花生酥180元，不是很便宜的感覺，如果現場吃是軟軟熱熱的，帶有Ｑ度，他們家的花生酥花生香氣真的是濃到一個不行，入口花生粉還帶有顆粒感，真的是很強，如果買回家放冰箱，冷冷地吃則是會變成脆口的口感，但冰過花生味就沒那麼濃了

北港圓仔湯可以算是在地老字號，已經賣了74年囉！而且一直堅持傳統手工作法，一顆顆圓仔都是純手工製作，還有他們家的糖水也不甜膩，不管夏天、冬天，店裡總是坐滿吃圓仔的客人呢

北港圓仔湯的圓仔都是現做的，只見老闆拿起一個小米團揉成條狀，再一顆顆剝進熱水裡，煮到浮起來就是好吃軟Ｑ的圓仔了，然後看要做成圓仔冰或是熱的圓仔湯都可以，老闆剝圓仔的速度有夠快，一下子不到十秒就剝好一碗圓仔的量

圓仔真的Q，而且因為是剛煮好熱的圓仔再蓋上挫冰，所以外層很Q彈，裡面很軟，咀嚼時還有米香，搭配紅豆綠豆還有不甜膩的糖水一起吃，消暑

如果你是愛吃花生的人，來勝和商行一定會開心死了，雲林的花生可以說是赫赫有名，品種口味都很多種，這家老字號勝和商行真的很大方，一字排開的花生隨便你試吃，試吃OK再來買

門前有一整排的各類花生可以試吃，可以每一種種類口味都吃看看再來買，吃了沒買店家也不會怎樣，就給大家大方吃這樣，地上都是花生殼，店員也會一直補花生上去

勝和商行花生種類很多種，上面也都有清楚標種類跟價錢，我大概試吃了兩輪才選到我想要的花生，我如果要吃蒜味比較重的花生，就選小顆的九號黑仁，如果想要吃花生為比較重的，就選大顆的紅仁或是黑仁花生

10.侯家金桔檸檬

侯家金桔檸檬光是看那地上堆得跟座山一樣的檸檬皮跟柳丁皮就知道他生意有夠好，而且現榨的新鮮檸檬汁、柳橙汁價位也很親民，來一定要來喝上兩杯才爽！

侯家金桔檸檬就在北港朝天公前的商店街上，很多香客都會來這邊喝一杯現榨的柳橙汁、檸檬汁，攤前榨汁的機器不停的運轉，除了排隊的人的人潮外，最吸睛的還是這堆得跟小山似的檸檬皮、柳丁皮

搾好的的檸檬汁、柳橙汁就會分裝到攤位前放滿冰塊的大桶子裡，點了材會直接從大桶子裡撈起來裝杯，除了金桔檸檬汁、柳丁汁外，還有蜂蜜檸檬跟檸檬冬瓜，另外如果加酸也不用錢（加檸檬汁）

00cc我忘記多少錢了，侯家金桔檸檬喝起來就是真材實料，因為本身果汁就有用冰塊冰鎮，喝起來冰涼暢快，而且完全就是金桔跟檸檬單純的味道，沒有添加物，不會有負擔，酸酸甜甜帶有濃郁柑橘類的清香，舒服！

老實說要把朝天宮附近的美食一天吃完應該是沒辦法，我們說吃了兩天才挑出其中我們覺得好吃的精選十家，下次有機會再來北港多搜集一些好吃的美食吧，如果有漏勾的，也歡迎大家告訴我們唷

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