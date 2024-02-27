桃園大業路上的粉紅豬早午餐，提供美式脆皮堡、鮮奶吐司、丹麥吐司、蛋餅、總匯系列、果醬吐司系列、乳酪餅、鐵板麵，還有點心小品、飲料系列

也有套餐系列可以選擇

嚴選晨光吐司、鮮乳坊鮮奶等原物料，提供最佳的品質

吃過後、比較後就知道為何總是有著絡繹不絕的客人

【目錄索引】

‧粉紅豬早午餐-環境介紹

‧粉紅豬早午餐-菜單

‧粉紅豬早午餐-餐點介紹

‧粉紅豬早午餐-停車資訊

‧粉紅豬早午餐-店家資訊

粉紅豬早午餐就在桃園大業路上，鄰近大業國小

騎車來的或是住在附近的居民不用擔心停車的問題，開車的朋友可以停在民光東路上的「鹿過停車場福元站」（詳細資訊見文末）

大業國小前方的大業路上可說是早餐店的一級戰區

但走過、路過不難發現，有一家「粉紅豬早午餐」生意特別好

讓人不禁好奇，看起來不就像美X美、瑞X的早餐店，到底有什麼特別之處呢！？

【粉紅豬早午餐-環境介紹】

粉紅豬早午餐的店面滿寛的，約許多店面2倍左右的寛度

喜歡面寛的店面，看起來視覺上比較寛敞舒服

左邊是櫃檯，櫃檯區與廚房都是作業區

人手不少但都在忙碌著

而且我們到達的時間是約莫十一點多，還是有許多客人內用及外帶

在店內、外都有機會看到粉紅豬的身影

也有許多小物，像是水豚君玩偶之類的

提供製作好的三明治，方便趕著上班、上課或是不想等候的人

包裝袋也是很用心，有著可愛的造型

而且10:30後還有買一送一的優惠

內用座位區乾淨、舒適

還有提供洗手間

自助區提供醬料、餐具

辣椒醬滿香辣的，喜歡吃辣的可以試試

付款方式有LINEPay跟全支付

除了內用、外帶，還有與美食平台Foodpanda 、Ubereat合作

【粉紅豬早午餐-菜單】

粉紅豬早午餐菜單

品項非常多樣化可以選擇

【粉紅豬早午餐-餐點介紹】

▲培根厚牛堡套餐 140元（含培根厚牛堡、脆薯、薯泥、大杯飲料）

沒有在早餐店看過這麼厚的牛肉堡，比起某XXX的雙層牛肉堡加起來的份量還厚實

標榜有3.5盎司的厚度真的很驚人

除了保有肉汁的厚牛肉更多了培根的鹹香，加入酸黃瓜、蕃茄切片讓口味更加豐富

▲蘑菇鐵板麵+蛋 55元

上面的肉丁也很有味道、肉質軟嫩中富有咬勁

蘑菇的醬汁都有巴附在麵條上，每一口麵「速」起來都很有味道

加顆蛋吃起來讓口感更豐富且更滿足

除了蘑菇外，也有黑胡椒口味、三杯雞、宮保雞丁等口味可以選擇

喜歡吃辣的人也可以跟小麥一樣，加入店家提供的辣椒醬一塊食用，多了香辣的口感

馬鈴薯泥綿密，散發著馬鈴薯自然的甜度

薯條外層炸到酥酥的，帶點鹹香的滋味

▲里肌豬排鮮奶吐司+起司+蛋 80元

使用晨光鮮奶吐司，口感非常細緻柔軟，有吃過的就知道

且鮮奶吐司有著一定的厚度，比一般早餐店用的吐司更加厚實一點

里肌豬排先醃過，吃起來很有味道

且雖然是里肌少油花的分佈，吃起來口感鮮嫩中又保有咬勁，一點都不會乾柴

多了起司更多了奶香及淡淡的鹹味，整體吃起來也有著多汁的口感

小麥很不喜歡三明治吃起來會乾乾的，所以往往都要提醒店家沙拉多一點

但雖然提醒了，還是有8成機會吃到偏乾的三明治

沒想到粉紅豬早午餐的里肌豬排鮮奶吐司不僅沒有特別吩附要沙拉多，但吃起來完全不會乾乾的

這一道小麥超推的

很多早餐店雖然也有里肌豬排吐司，但我想說的是～粉紅豬早午餐真的很好吃，有興趣的朋友記得來嚐鮮看看唷

▲蔥爆豬柳丹麥吐司+蛋 70元

將熱炒的蔥爆豬柳加入丹麥吐司裡

丹麥吐司烤到外酥、裡層依舊保有層次的口感及丹麥吐司的香氣

鹹香的蔥爆豬柳肉質鮮嫩，搭配多了奶油香氣的丹麥吐司，味道非常搭、完全沒有違和感

▲藍莓乳酪果醬吐司35元

如果你愛果醬吐司，真心推薦這道「藍莓乳酪果醬吐司」

在場的每個人一吃都深深愛上

平常比較常看到的都是塗上藍莓果醬的吐司或厚片

粉紅豬早午餐的是藍莓乳酪，除了嚐的到藍莓的莓果香氣及香甜滋味外，更多了乳酪香濃的口感

再搭配上柔軟細緻的吐司更加分！一吃馬上被圈粉！

▲日式炸豬排蛋餅 60元

炸到酥脆的日式炸豬包入蛋餅裡

一口咬下軟Q的餅皮裡有著酥脆的麵衣、富有嚼勁的豬排

有著多層次的口感

自助區提供醬料可以搭配著食用

可以依照個人喜好，添加調味料

▲鮪魚總匯 55元

鮪魚餡口感細緻並帶有濕潤感且給好給滿

風味獨特的鮪魚還有火腿搭配著配料，堆疊出豐富又美味的口感

▲玉米濃湯／中 40元（冬季限定）

愛喝玉米濃湯的我跟大妹，看到有玉米濃湯都想喝一碗

上桌時看到可愛的粉紅豬碗跟湯匙都忍不住覺得好可愛

玉米濃湯裡有著滿滿的玉米粒及火腿片，以這價位來說非常真材實料

味道香濃但濃稠度不會太稠，恰到好處

我跟大妹一致都認為是好喝的玉米濃湯

▲黃金脆薯 45元、熱狗 20元

黃金脆薯炸到外酥、裡面保有馬鈴薯鬆軟綿密的口感

吃起來本身就帶點鹹鹹的滋味

且雖然是油炸，但表層不會油膩膩的，吃起來是很爽口的炸物

熱狗外層吃起來帶點脆口，裡面紮實有彈性

鹹香夠味又微微保有肉汁

▲雞塊 35元

外酥內鮮美的小雞塊，是大、小朋友都很喜歡的

▲拿鐵咖啡／熱／中 55元

粉紅豬早午餐非常注意餐點的品質，連咖啡機也不例外

平常在早餐店我不是很愛點咖啡，因為很怕踩雷

但聽說粉紅豬早午餐花了不少成本在咖啡機上，決定試一試

咖啡香氣中有著淡淡的奶香，喝起來很順口

喜歡喝咖啡的可以來上一杯

▲特濃巧克力／冰／中 30元

有小朋友的或是女生特別時期都可以點這一杯！尤其熱熱喝更香濃

但今天的天氣艷陽高照，大妹女兒點了冰的

特濃巧克力是店家嚴選過的巧克力，喝起來味道更濃更香

▲無糖豆漿 15元

散發著黃豆的香氣，小麥喜歡無糖的豆漿，才能品嚐到最純粹的豆漿滋味

▲焦糖奶茶

粉紅豬早午餐的奶精也是有經過挑選的

加上焦糖，多了獨特的香氣及甜味

但焦糖的甜恰到好處，喝起來微甜又完全不會太甜膩

【粉紅豬早午餐-停車資訊】

鹿過停車場福元站就在大業路與民光東路交叉口附近、7-11的後方

每半小時收費平日15元／假日20元、當日最高收費平日180元／假日250元（隔日另計）

吃過粉紅豬早午餐，真心覺得店家使用的食材及配料上都很有誠意

一頓下來吃的豐富又美味

特別令我們印象深刻的是～柔軟細緻的鮮奶吐司搭配豐富的內餡、3.5盎司的厚牛堡、藍莓乳酪吐司、有水準的拿鐵咖啡還有料多味美且冬季限定的玉米濃湯

如果你剛好住在附近、到週邊景點走走都可以來嚐嚐

【粉紅豬早午餐-店家資訊】

店名：粉紅豬早午餐

地址：桃園市桃園區大業路一段93號

營業時間：06:00~14:30（售完為止，假日有可能提早打烊）

電話：03-335 2331

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