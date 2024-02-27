基隆美食推薦這家七堵家傳營養三明治，七堵家傳營養三明治基本上已經算是威名遠播，七堵家傳營養三明治可以説是許多網友公認最好吃最強的基隆營養三明治，不管平假日攤位前總是排滿來買營養三明治的人潮，七堵家傳營養三明治有什麼過人之處？就讓我們來瞧瞧吧！

七堵家傳營養三明治｜交通方式&停車資訊

七堵家傳營養三明治就位於七堵最熱鬧的南興市場附近，附近有一個收費停車場可以利用，七堵家傳營養三明治真的很好找，遠遠就看到一大堆人在排隊，我差不多是下午四點左右來買還是排到一個不行，好像還可以打電話預訂

七堵家傳營養三明治都是現做的，麵包要開兩個油鍋炸才來得及，炸好的麵包再拿到攤位組裝，一字排開的麵包超壯觀的，工作人員動作超快，把料依序塞進麵包裡

七堵家傳營養三明治｜價目表

七堵家傳營養三明治一個$35，三個$100，之前好像還有買九送一，原物料上漲就沒送了，基本上大家都是三的倍數在買，好像沒看到有人只買一個的…..最多一次看到有人買30個，超猛的！

七堵家傳營養三明治｜營養三明治

營養三明治是三個主要元素，炸麵包、美乃滋跟內餡，七堵家傳營養三明治美乃滋應該是自己做的，口感滑順不膩，給的量也是很剛好，再來炸麵包的部份外層酥脆裡面又很軟Ｑ，重點是完全沒有油耗味，滷蛋真的是滷到很夠味，加上多汁的番茄，有夠好吃啦！

七堵家傳營養三明治的炸麵包跟魯蛋真的是一絕！尤其是那個麵包的酥脆感讓人印象深刻，清爽不油膩，老實說，就算我一個人吃三個也不是問題！號稱基隆最強營養三明治真的有那個實力在呢！

七堵家傳營養三明治

地址：基隆市七堵區南興路28號

電話： 0928 066 107

營業時間：14:30–20:30

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