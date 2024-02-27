為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣宜蘭市高麗園銅盤烤肉》20項的經典韓食吃到飽，甜米釀及血腸宜蘭新月店限定 韓國花牌牆好好拍

宜蘭縣宜蘭市高麗園銅盤烤肉》20項的經典韓食吃到飽，甜米釀及血腸宜蘭新月店限定 韓國花牌牆好好拍

2024-02-27 13:45:09 紫色微笑 人氣：106
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1355篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：高麗園銅盤烤肉 新月廣場
place宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

給個讚

高麗園銅盤烤肉來宜蘭囉!! 宜蘭新月限定都多了別處沒有的經典小吃-血腸及汗蒸幕必喝的甜米釀，加上主要的銅盤烤肉及多樣的韓國美食，以吃到飽的方式保證每個人都可以吃的滿意、吃的開心。店內佈置的超漂亮的，非常韓風的場景也是另類的打卡熱點，加上你我都熟悉的韓劇音樂在耳畔迴盪，用餐的氣氛好棒，彷彿自己就是韓劇裏的主角。宜蘭美食餐廳又多了一間!!

高麗園銅盤烤肉宜蘭新月廣場 資訊

  • 地址：宜蘭市民權路二段2段38巷6號4樓 (新月廣場四樓)
  • 營業時間：11:00-22:00
  • 電話：03-9333085
  • FB ｜Google地圖

高麗園銅盤烤肉 菜單價位

手機點菜
很先進的使用QR CODE掃碼的方式就能點菜，用自己的手機可以下單，還能確認訂單明細喔。

 

 

 

 

高麗園銅盤烤肉 環境

高麗園銅盤烤肉位於新月廣場的四樓，空間非常大(前身是和民)

入口非常寬敞


這是韓國人常玩的花牌!! 仔細看哦，裏面是用食材取代了花牌裏的花哦

牆上的壁畫非常逗趣，也是拍照的好地點

可以坐在傘下拿著雨傘拍

這一區的風格又不一樣，像極了韓國家庭的廚房一樣

配合傳統風格十足的燈具，真的很像在韓國傳統食堂裏用餐呢

這一區的鐵桶桌設計，真的很有韓劇裡場景的感覺，真的很有fu呀

這一區是最有味道的地方!! 真的好像置身韓國一樣呢

 

高麗園銅盤烤肉 自助吧台區


牛肉、豬肉、雞肉、羊肉

目前有提供「牛肉、豬肉、雞肉、羊肉」四款肉品可以選擇，肉類都會先醃韓式烤肉醬了，所以在烤的同時也不需要額外的沾醬就很好吃了

這些烤肉都是不辣的，加上水果醬油或是銅盤醬味道會更加豐富哦

可以包肉吃的生菜及可以放在銅盤的鍋邊煮


自助吧檯區的熟食區選擇不少，經典的韓式年糕，來到這裡可以無限享用，

非常夠味的泡菜五花肉



韓式拌冬粉。帶點甜卻不膩口

魚板串( 和韓國的街頭小吃攤很像)

許多款的韓式小菜可以任意挑選

目前宜蘭獨有的經典小吃-血腸!! 每次看韓劇都覺得這道很特別 ，吃的時候可以沾一旁的胡椒鹽或辣炒年糕的醬汁，口味非常獨特，記得一定要吃看看

這道也是經典的韓式人蔘雞，經過一旁就聞到人蔘的香氣了。這道粥品裏有雞肉絲，枸杞和人蔘，溫潤可口，滋補又養身

辣牛肉湯!! 味道也很不錯

飲料吧檯

韓國人洗完汗蒸幕必喝的甜米釀!!甜米釀是經由6～8小時發酵後冰鎮製成的飲品，品嚐銅盤烤肉時，可以配上一口麥芽香氣濃郁的甜米釀，達到去油解膩之效

味道淡淡的、甜甜的，還滿好喝的哦 

好幾十樣的經典韓食，真的好棒!!

高麗園銅盤烤肉 心得評價

這是用手機點的拳頭飯!!說真的，這次是第一次才聽過的耶，原來聽說是像野餐一樣可以用來捏成飯糰的

兄妹倆玩的好開心!!

簡單又好吃!!

必點必吃的海鮮煎餅!!

辣蛤蜊豆腐煲!! 這也是韓劇裏經常可見的美食，這道也好好吃

蔬菜石鍋拌飯!!

底下的鍋巴雖然有點焦!! 但還是滿香滿好吃的!! 有辣與不辣的選擇

經典的韓式炸醬麵!!

味道甜甜的，麵條紮實Q彈很好吃!! 

簡單卻很美味的焗烤玉米

小朋友最愛的酥皮濃湯 

 

經典血腸 /辣炒年糕

血腸和豬血糕有點像，但裏面是冬粉，口感及味道都很特別哦

韓式炒年糕加入了大量的鳥蛋和韓式魚板，年糕吃起來也很Q彈，

兩種不同的醬燒雞翅口味都很棒，好想帶回家一面看電視一面吃哦

重頭戲來囉

基本的銅盤青菜和高湯會先事先放在銅盤上，只要調高溫度就可以馬上烤肉囉! (這裏是電爐) 

烤肉的同時記得要加些高湯以免燒焦

牛肉、豬肉、雞肉、羊肉

銅盤一加熱放上肉片就開始烤囉，牛肉吃起來最鮮嫩，我們最喜歡

拌小菜都可以試試味道，其中比較推薦的是韓式泡菜，可以包著烤肉一起享用可以去油解膩。

銅盤烤肉時要定時加些高湯以免燒焦，旁邊也可以用來煮其他青菜或火鍋料，我們會拿湯匙將湯汁淋上肉片!! 味道更棒呢

這應該是兄妹倆第一次嚐到這樣的美味吧

吃這類的韓國烤肉時，用生菜包著一起吃最棒了，沾點醬汁或加上泡菜!! 真的相得益彰，多吃幾個也不膩


嘿嘿，桌上有個小抽屜裏面有餐具及餐巾紙哦

用餐的時候再搭配個啤酒最棒了!!(喝酒不開車，未年請勿喝酒)

多喝了幾碗的人蔘雞粥!! 入口都是人蔘的香氣好好吃耶

口味也很不錯的明治冰淇淋



韓式糖餅

有著肉桂、黑糖、堅果的內餡，這個也沒吃過，但味道頗讓人驚艷的!! 聽說也可以加些冰淇淋一起享用，冰熱交融的口感一定很不錯

 

宜蘭市必吃美食推薦

宜蘭市一日遊｜宜蘭市二日遊行程


宜蘭熱門景點推薦

▼宜蘭室內景點》TOP12，6條雨天二日遊行程

▼宜蘭一日遊》30個最新景點16條行程

延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

宜蘭縣宜蘭市蘭城晶英酒店攻略》全台最棒親子飯
延伸閱讀
【食】宜蘭 文昌炸醬麵 -2013.08
 四月熊
《萬華》維多利亞茶餐廳。隱藏在巷內的港味
 Lumi
宜蘭•奕順軒
 陳薇💋
無煙燒肉餐廳高品質不踩雷絕對好吃燒烤胡同燒肉
 薇琪大食界
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up