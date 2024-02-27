113. 2. 21 (三) 2024新北燈會 / 2024台北燈節

過完年後，各地陸續舉辦元宵燈會

今年我逛了新北燈會和台北燈節，一併寫文記錄

2024新北燈會主題是「龍騰新北．福曜雲霄」

2024/2/16～3/3在三重大都會公園盛大展開

『龍光煥發』

近1000顆手繪燈籠打造成日式燈廊

多數燈籠以龍年和新年意象為彩繪主題，真心佩服會畫畫的高手

『其樂龍龍』

彩色充氣恐龍以先進的互動科技和LED技術，夜晚有燈光效果和音樂

『鴻運龍來』

邀請八個宗教團體協力打造祥和氣氛的宗教燈區

好喜歡這個彩虹愛心門，感覺充滿愛與幸福

與好姐妹雪莉同遊燈會，快樂加倍

今年的主燈是高12米的巨型龍宮和神龍組成

保生大帝．濟世民安

玄武大帝、觀音、媽祖齊佑台灣

『新北龍賀』

以野柳女王頭、平溪天燈、三芝美人腿、猴硐貓村...等新北景點推廣觀光

趁傍晚天色還亮的時候先拍日景，再找地方休息聊天等待夜晚點燈

將近晚上6點，園區陸續點燈，溫暖的氛圍更有節慶味道

主燈自每晚6點起，每隔半小時有一場燈光秀，氣勢磅礡值得觀賞

『歡迎龍Stay』

新北市的新住民人口逾11萬人，是最多外國人移居的城市

今年異國文化以"泰國風情"為主題，讓大家感受異國之美

泰文翻譯：新年快樂

被泰式風情圍繞，忍不住想說"三碗滴咖"

熱帶光廊夜晚點燈後，美得令人讚嘆

建議平日晚上參觀，人潮較少才能好好欣賞燈會

逛完燈會還可以到美食街填飽肚子，一舉兩得

隔天晚上前往西門町觀賞2024台北燈節，活動展至2024/3/3

今年的主題是「龍躍光城」，抵達時正好是主燈表演時間，太幸運了

台北燈節展區較廣，由西門町商圈延伸到捷運北門站

燈會作品分散，我就隨走隨拍、避開人潮簡單記錄

『光年獸』

以古代吉祥神獸搭配LED燈光和音樂，頭部擺動、俏皮眨眼模樣可愛極了

『龍騰四海』

以彩繪燈籠搭配紅色燈籠點亮台北的夜空

這些燈籠是西門國小和福星國小的學生作品，給你們拍拍手

『友好燈區』

結合國外特色的花燈，營造國際友好氛圍

最後走到北門，夜間光雕秀吸引不少人駐足觀賞

天燈寫滿願望與祝福，願大家心想事成

新北燈會、台北燈節各有特色，期待明年見～

官網：https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=05732124190ca6e2

https://2024lanternfestival.travel.taipei/

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