Wayne’s Lobster & Steak House 瑋恩美式龍蝦牛排餐廳是台灣第一間也是最大的連鎖美式龍蝦牛排餐廳!

從2014年在台北中山區開了第一間Wayne’s Boston後~陸續又在2019年開了信義店Wayne’s New York

2023年開了松山店Wayne’s Seattle

目前各分店餐點菜色都一樣，但三間分店有不同的主題氛圍，讓用餐的客人可以選擇方便或喜歡的裝潢氛圍用餐

而這次要介紹的是位在松山區的Wayne’s Seattle 瑋恩西雅圖美式龍蝦牛排餐廳

會取名西雅圖是因為中山店波士頓及信義店紐約這兩種城市氛圍都比較強烈陽剛

所以想營造一個舒服、浪漫、優雅的氣息，所以選擇了溫柔、浪漫的城市-西雅圖

看看這個裝潢，從店外到店內~都讓人有置身在國外的錯覺!

店內以白色的大理石桌、白色的瓷花磚地板、白色的美式天花板、暖白色的圓球燈、咖色的美式沙發座椅、木質咖色的牆面與線板…等等來呈現西雅圖的既浪漫及優雅

讓人感覺非常溫暖 舒適

三間分店在客席區都有專屬特製的『龍蝦池』

讓你可以跟活跳跳的龍蝦說一聲待會桌上見

餐點以兩人套餐為主，有龍蝦牛排海陸雙人餐、龍蝦+龍蝦雙龍雙人餐、牛排干貝雙人餐及最近推出的松露起司鍋，另外還有超!級!豪!華!的龍蝦海鮮塔及一些單點品項

既然都來了當然就要把這些招牌都點一波啦!!!

這是餐前的沙拉跟黑麥蜂蜜麵包

麵包會烤熱至外酥內Ｑ，再依個人喜好配上奶油或是濃湯一起吃~

濃湯有龍蝦濃湯跟松露牛肝菌菇濃湯(上面橘紅色的是龍蝦濃湯)

龍蝦濃湯裡面有加些許白蘭地酒提味，不過已經蒸發其實喝不太出來，但濃湯本身很濃郁~好喝

前菜：招牌的經典炭烤厚培根，可以吃到兩種口味

一邊撒上蒜酥，另一邊淋威士忌點火，會帶有橡木桶的香氣，視覺跟味覺都很震撼！



然後就是主角登場啦!海鮮塔有兩層(兩人份)跟三層(四人份)!

三層的海鮮塔堆疊了清蒸新鮮龍蝦、洛克斐勒烤蠔、賭場烤大蛤、干貝、活鮑魚、淡菜、文蛤等等

滿滿的海鮮、滿滿的儀式感!光相機都吃到撐了!人更是看得口水直流!

龍蝦非常容易的就能取下來～龍蝦肉鮮美甘甜，肉質細緻軟嫩~真的超享受

各種海鮮也都非常鮮美，直接吃就很讚~

如果習慣沾醬的話，也有附雞尾酒醬、美式辣醬、辣味美乃滋三款沾醬

體驗不同的味覺享受



新推出的松露起司鍋除了有一整隻波士頓龍蝦外，還有生食級干貝、牛肉、白蝦、西班牙火腿、時蔬、麵包及各式醃菜等等，可以自己沾起司吃

波士頓龍蝦是以清蒸的方式料理，吃得到最原始的鮮嫩肉質

不管是直接吃還是沾起司都很棒~

松露起司鍋的龍蝦還有一個很特別的調料

是以松露油、迷迭香、櫻桃酒調成的佐料可加入起司鍋內增加風味層次

20盎司含上蓋老饕肋眼牛排

使用炭烤把油脂逼出來，然後用高溫瓷盤＋融化奶油上桌

瓷盤上吱吱作響的融化奶油聲、濃厚的熱奶油香加上迷人的牛排香氣

還沒吃就醉心了啦

牛排一開始由內而外大約是3-5分熟，也是好牛排的最佳熟度

也可以依個人習慣再加熱 ，並搭搭配時蔬、洋芋泥、油封蒜、海鹽薄片等等食用

海陸套餐中龍蝦盤的龍蝦可選清蒸或火烤，附有融化的奶油，淋上後風味會瞬間變的厚實濃郁

清蒸原味鮮嫩、火烤香氣Q彈，各有特色

龍蝦可以有這麼多種不同吃法，真的很用心

甜點則有焦糖烤布蕾跟杏仁霜派

杏仁霜派吃起來是冰淇淋口感，蠻清爽的~

整體來說Wayne’s Seattle不管是裝潢、用餐環境、氣氛都很棒

餐點也是新鮮~豪華~又好吃!!

而且生日和節日還有提供特別活動，可在訂位時詢問或告知店家

想要感受一下異國風情，品嘗新鮮龍蝦的朋友

不管是是慶祝生日、節日，還是家庭、朋友、公司聚餐…

Wayne’s Seattle都是超~棒的選擇!!!



【松山店】Wayne’s Seattle 西雅圖美式龍蝦牛排餐廳

地址：台北市松山區南京東路五段15號（捷運：小巨蛋站、南京三民站皆可）

訂位電話：02-3765-2008，每週四公休

粉絲專頁：https://www.facebook.com/waynesseattle

【中山店】Wayne’s Boston 波士頓美式龍蝦牛排餐廳

地址：台北市中山區新生北路一段88號（捷運：松江南京站三號出口）

訂位電話：02-2541-9530，每週二公休

粉絲專頁：https://www.facebook.com/waynesboston

【信義店】Wayne’s New York 紐約美式龍蝦牛排餐廳

地址：台北市信義區基隆路二段81號（捷運：101/世貿站二號出口）

訂位電話：02-2377-9007，每週三公休

粉絲專頁：https://www.facebook.com/waynesnewyork

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^