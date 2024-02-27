宜蘭賞櫻景點推薦『 櫻悅景觀渡假別墅』

距離市區只要40分鐘，就能把粉嫩的櫻花巨龍盡收眼底，這間位於宜蘭大同鄉的民宿鄰近玉蘭茶園，茶園旁的櫻花在每年2-3月盛開，長約60米的櫻花隧道吸引了不少遊客前來拍照，蜿蜒於山坡茶園旁，搭配遠方綿延的青山，構成一幅絕美的景致

我們是第一次來到玉蘭茶園賞櫻，開車導航即可抵達，由於民宿並未開放一般遊客進入停車，所以賞花民眾請把車子停在玉蘭茶園旁的小路上，停車免費，而櫻悅景觀渡假別墅就在附近，直接步行3分鐘即可抵達

櫻悅景觀渡假別墅｜資訊

■ 地址 : 宜蘭縣大同鄉玉蘭村玉蘭路75號

■ 電話 : 03-9802002

■ 櫻花季開放時間 8:00-17:00

在櫻花季時，櫻悅景觀渡假別墅開放一般民眾進入，開放時間為8:00到17:00，門口有指示「只要在FB粉專打卡就能免費入園，或者自行投入$100元維護清潔費」，大部分的人都直接打卡進入，民宿主人真的很佛心，看見園區整理得美輪美奐，可以感受到他們的細心呵護

園區內種植了昭和櫻、富士櫻、粉色香水櫻、白色吉野櫻，2月中下旬正值盛開，粉粉嫩嫩一片浪漫

早上八點多到可以拍到櫻花隧道的空景，這一條短短的櫻花樹種滿在小徑的兩側，神秘又浪漫的場景讓大家驚呼連連，這條隧道是緩坡，上午時站在上坡會逆光，建議走到下坡處由下往上拍照比較好

櫻花隧道實在太好取景，大家坐著臥著滿心歡喜的拍著，就連狗狗也可以當網美唷 😆也不過才一會兒的功夫人就變多了，這時候會顯得有一些擁擠，畢竟隧道的空間有限，寬度和長度不大，所以需要閃避路人才能拍照，否則就是大家一起入鏡當背景囉

大家姿勢百出，就連狗狗也頻頻換姿勢，當天最搶眼的麻豆就是它了

除了櫻花隧道可以取景之外，轉眼看見一旁的茶園比較少人，於是走出隧道旁的茶園小徑，眼前的藍天和涼亭剛好形成背景，透著前景的枝頭櫻花，也構成一幅優美的畫面

陽光下的花瓣薄透清新，優雅大方，賞花之餘也聽見蜜蜂嗡嗡飛舞的聲音，彷彿演奏著春天的輕快樂曲

沿著 櫻花隧道 入口左邊坡道走上去， 茶園的至高點是「蘭馨亭」除了可以在涼亭內休息，前方還有一處景觀平台

180度無死角的視野超棒，可以俯瞰蘭陽溪谷和蘭陽平原的美景，當天天氣晴朗，抬頭望見飄渺幻化的雲系，雲淡風輕令人心曠神怡

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