{新竹美食}竹北美食推薦：「真咖郎」必吃一口入魂的招牌牛肋條咖哩，超澎湃的炒泡麵搭配各種主餐也超級推！

今天要來吃一家在竹北台元科技園區的人氣美食「真咖郎」

裝潢滿滿的日式風格，用餐空間明亮又很舒適，

來「真咖郎」必吃店內的牛肋條咖哩，濃郁綿密帶有微辣口感搭配藜麥飯一起享用超下飯，

店內的炒泡麵也很推，麵條Ｑ彈不軟爛，搭配各種主食份量超霸氣，再加上半熟蛋完美！

還有各種炸物小點都很可以，喜歡吃咖哩的朋友千萬不要錯果！

真咖郎

地址：新竹縣竹北市中和街17號（台元科技園區附近）

電話：03-5512117

營業時間：11:00~14:00，17:00~20:00，每週日公休

粉絲專頁：真咖郎

IG：goddamncurry

想要來吃咖哩的朋友，可以直接在google map上定位：「真咖郎」，

店面是在社區大樓裡，會有一個內縮的前庭，

位置離台元科技園區很近，離竹北火車站也不遠。

店內裝潢充滿日系風格，用餐空間相當溫馨舒適，

一樓也有吧台區，一個人來享用餐點也很可以。

通往二樓的樓梯間，擺設了店家的一些收藏，黑膠的唱片充滿回憶感。

二樓的用餐空間頗為寬敞，不管是雙人、還是併桌多人用餐也沒有問題。

來「真咖郎」用餐，咖哩特區絕對是必點，有各種主餐可以搭配，可以加價荷包蛋跟起司，荷包蛋還可以選擇全熟或半熟，超級貼心。

店內的炒泡麵也很推，份量十足男生也可以吃很飽，也可以單點主餐、炸物小點或拼盤，

另外也有湯品跟茶飲可以做選擇。

店家的出餐速度還蠻快的，餐點一下子就送齊了，看起來真的是超豐盛有美味！

招牌牛肋條咖哩 ＄230（加荷包蛋＄15，加起司15）

養生紅藜麥飯，搭配店家特製的咖哩醬汁，濃郁綿密，微甜帶些許的辛辣口感，與粒粒分明的紅藜飯一起享用，

超級下飯，感覺來個十碗都沒有問題！

店家選用澳洲穀飼牛，油花分布均勻恰到好處，在經過店家廚師長時間巧手精心熬煮後，

肉質鮮嫩帶點Ｑ度，吃起多汁入口即化，

很推薦加點起司，咖哩跟起司融為一體一起享用口感更加豐富有層次，趁熱吃牽絲超美味。

壽喜燒牛五花 ＄150（加荷包蛋 ＄15)

超泡麵系列份量多到驚人，滿滿一盤的炒泡麵誠意十足，店家選用比較粗的泡麵，泡麵吃起來軟硬適中，不會糊成一團很有口感，

炒過的泡麵添加了胡椒香氣以及些許辣度，吃起來相當順嘴過癮，

非常推薦再加點「半熟荷包蛋」，濃郁的蛋黃與泡麵融為一體的口感，更加濃郁好吃。

油花豐富的牛五花，經過壽喜醬汁烹煮後，肉質鮮美Ｑ彈好吃。

味增貢丸蛋花湯 ＄70

店家的餐點都會附贈味噌湯，推薦大家可以直接升級味噌貢丸蛋花湯，

味噌湯清爽清甜，升級後的貢丸蛋花湯，貢丸新鮮吃起來有點脆脆ＱＱ的口感很好吃。

蛋花與味噌的完美結合，不僅營養滿分也讓湯頭喝起來更加綿密好喝。

主餐系列：紅藜麥飯 ＄20 和風唐揚雞 ＄70 日式炸豬排 ＄80（從左到右）

因為當天有帶小朋友一起用餐，而店家的咖哩會有些辛辣感，

所以店家也很貼心的提供單點紅藜麥飯的服務，除了很適合親子用餐之外，對於食量大的朋友也是一大福音啊！

和風唐揚雞，裹上麵衣進行酥炸，外皮酥脆有口感，裡頭的雞肉鮮嫩香甜美味。

日式炸豬排炸的金黃酥脆，豬排口感扎實有嚼勁，搭配酥脆的外衣，讓人忍不住一口接著一口。

大四喜 ＄140

拼盤炸物的點心組合真的是太澎湃，有格子薯、雞塊、洋蔥圈、雞米花，而且份量也相當的多，

很適合全家人一起用餐，或者三五好友一起聚餐，在點一份拼盤，邊聊天邊享用很愜意！

冷泡台灣茶：文山十二金萱 ＄50 ，降火冬瓜茶 $35

吃飯當然要配飲料，店內也有提供飲品可以享用，

冷泡過後的文山十二金萱，茶湯清澈明亮，口感喝起來清爽回甘，很適合在吃完些許辣感的咖喱飯後，再來一口超級滿足。

這次來「真咖郎」用餐的感受很不錯，

用餐環境相當舒適，氣氛也很好，有提供兒童座椅對於親子用餐也相當友善，

店內的招牌咖哩絕對必點，帶些許的辛辣口感非常下飯；炒泡麵系列，份量相當十足泡麵也保有Ｑ彈口感很不錯，

除主餐之外，店家還有提供單點以及拼盤、小點也表現得很不錯，

推薦給喜歡吃咖哩的朋友，可以來「真咖郎」品嚐一下美味的咖哩飯呦！