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鶯歌永吉公園：炮仗花與櫻花相得益彰，3D立體彩繪點綴賞花之旅

2024-02-27 23:09:46 饅頭弟 人氣：107
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2105篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 鶯歌區

在新北市鶯歌區永吉公園，有一片炮仗花海，以其絢麗景象聞名遐邇

一般在二月中旬開始，當你踏入公園，便會被一片明亮的橘色所吸引

這些花朵如同綻放的鞭炮或是燃放的煙火，象徵著生活紅紅火火，充滿了吉祥如意、富貴平安之意象，一直延續至三月中旬

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入口處的綠灌木經精心修剪，呈現出一條流暢的龍形，搭配著璀璨的燈飾

猶如是一道亮眼的焦點，為整個入口增添了獨特的色彩與氛圍，讓人眼睛為之一亮

鶯歌永吉公園

地址：新北市鶯歌區鶯桃路294

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漫步在炮仗花海中，彷彿進入了一個夢幻般的世界，色彩繽紛的花朵在微風中搖曳，帶來一股迷人的芳香

遠遠望去，這片花海如同一幅絢麗的畫卷，吸引著遊客紛紛前來觀賞拍照

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永吉公園內的山櫻花也逐漸展現笑顏，眼下已有多株盛開，艷橘、粉紅、嫩綠繽紛交錯

與彩繪階梯相映成趣，彷彿置身於一處令人陶醉的秘境

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園區最著名的景點除了炮仗花盛開外，還有引人入勝的3D互動式瀑布彩繪階梯

清澈的溪水自上而下流淌，魚兒、鳥兒、青蛙在其中自在地遊弋，令人感受到大自然的生機盎然

而頭頂上方的拱門花廊更添浪漫氛圍，讓人在其中漫步，感受愜意又浪漫的氛圍，彷彿置身於一幅幽靜而迷人的畫卷中

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沿著步道漫步，你會不時發現公園裡設置著一個個藝術玩偶

宛如童話故事中的角色一般，各自生動有趣，已成為打卡新熱點，吸引著遊客的目光

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但最令人陶醉的莫過於漫步在櫻花林間，這裡的櫻花種類繁多，垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、富士櫻

吉野櫻，絢爛多彩，花期更是從一月延續至三月底，為整個春季增添了一抹浪漫的色彩

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這裡還有一條櫻花大道，絕對是拍網美照的絕佳場所

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3D立體彩繪牆絕對是超生動又超好拍的！走近它，彷彿走進了一個充滿魔幻色彩的奇幻世界

這些立體的彩繪，不僅生動逼真，更讓人有種身臨其境的感覺

無論是躍身成為畫中的角色，還是與畫面互動，都能帶來無窮樂趣

拍照留念時，你會發現每個角度都呈現出截然不同的魅力，絕對是拍攝網美照片的絕佳選擇

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