向來喜歡吃豐盛早午餐的我,之前就發現『人性本餓HUMANITY』這家店,但時間都不剛好,就一直還沒來。找了一天有空和好友來吃~ 用餐後非常跟大家推推想吃豐盛的早午餐盤可以來『人性本餓』

店家門口蠻有特色,很好找到的店

唯有太原路三段沿路不太好停車..但店家的附近有收費停車場,停好車步行過來約5min

環境上座位蠻多,桌與桌距離也都不會太近,空間感很舒適~

炙燒奶油板腱牛 $340、辣炒麵hotdog $280

炙燒奶油板腱牛

板腱牛端來後會現場炙燒~ 搭配的是白飯,是中西合併的早午餐,很有飽足感~

辣炒麵hotdog 又是一個中西式合併,自己蠻喜歡這樣什麼都能吃到的拼盤~

因為好久沒有吃熱狗了.. 看到『人性本餓』的早午餐就有

突然很想吃,所以就來吃了,還不用跑到一中街~

自己點的這份早午餐的主角~辣炒麵

本來還有點擔心會不會吃起來很違合... 結果很好吃!!

麵條是炒麵,也很彈牙..但就一直會覺得自己像在吃西式的義麵..而不是中式炒麵!!

但入口後,確確實實的94炒麵本人~~

餐點可以單點or加套餐,這次用餐選$100套餐,有濃湯&飲品

店家對餐點的盤子湯杯到杯子也都很用心~ 像滅火器的飲料杯子獨特又可愛!!

店員跟我們介紹說,這都是闆娘從國外特別找買回的

很可愛的貓咪湯杯~

濃湯和飲料是加了套餐才有,還好有加套餐~

真的要推推濃湯真的太好喝了!! 也要提醒大家若是有order濃湯一定要趁熱喝!!

通常早午餐店都6點就休息..但『人性本餓』店家營業到晚上7點半,若是一般時間,早點下班來吃都可以~ 怕會客滿,建議大家還是訂位比較有位子哦

人性本餓humanity太原店

【地址】台中市北區太原路三段一號

【TEL】04-2238-0380

【營業時間】週一~日 10:30~19:30(店休請看店家粉專)

※低銷250、無服務費