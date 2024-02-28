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[食記。台南永康]食刻 煎餅果子 大腸排骨麵線 。熱騰騰現做廣東口味煎餅果子 #鹽行美食 #南應大

2024-02-28 10:13:00 小狐尼 NiNi 人氣：166
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：298篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 永康區

造訪商家：食刻 煎餅果子 大腸排骨麵線
phone09-58649909
place台南市永康區中正南路702號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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202402 台南永康 食刻煎餅果子

跑來鹽行(ㄏㄤˊ)找捲餅的旅途 #孤獨的潤餅獵人

肚子還有很多空間，於是想找個我自己也很有興趣的美食

意外看到食刻煎餅果子，就決定來點一份再去下一個任務景點吧!

後來發現...其實在前年(他們搬家前)就曾經吃過他們家的煎餅果子啦!!╮（╯∀╰）╭

 

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餐廳名稱：食刻 煎餅果子 大腸排骨麵線(台南市永康區中正南路702號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 

營業資訊：0958649909 週四至二6:30-14:00(售完即收)；週三休

餐點介紹：煎餅果子/麵線/飲料

用餐日期：2024.02


檢視較大的地圖

202402 台南永康 食刻煎餅果子

▲食刻煎餅果子 大腸排骨麵線 店面

我看了看他們的紅色招牌，然後說：「...我覺得...我好像有買過你們家的。」

因為我記得上次買台南的煎餅果子，也是一家紅色招牌且同時有賣大腸麵線，我想說哪有那麼剛好兩家店都同時賣煎餅果子跟大腸麵線(這組合不常見啊)

老闆：「沒錯!全台南就只有我們同時這兩個都賣。」

闆娘：「嗯!我也覺得我看過你。」

我：「怎麼可能啦?! 有一、兩年前了耶(大笑)」

闆娘還很認真她肯定有看過我，讓我真分不清虛實，只覺得他們夫妻倆都好親切健談

(客串演出: J哥、Na哥)

 

食刻煎餅果子 大腸排骨麵線 菜單(拍攝日期：2024.02)   

202402 台南永康 食刻煎餅果子

第一次吃到煎餅果子就是在2014年中國旅居半年的那時候，當時一吃就愛上

又大份又便宜，而且剛烤好熱騰騰的很適合當時寒冬天氣

回台灣後也慢慢發現近幾年台灣也有越來越多地方在賣煎餅果子了

比較不同的是，台灣的煎餅果子比較花俏，融入西方飲食元素

在中國的煎餅果子多是可以加碼原本就有的食材(蛋、薄脆)，頂多就是加個早餐腸等；台灣的則是會做到加起司、鮪魚諸如此類像早餐的口味

當然我回味的就是經典的口味，因此就點原味的就好囉

 

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202402 台南永康 食刻煎餅果子

▲原味煎餅果子製作過程

煎餅果子的煎台就一個，平均做一份煎餅果子約需要3-5分鐘，若前面有其他訂單就得等候一陣子囉

淋一匙麵糊在煎台上，邊一手轉煎台、另一手持T型棍子抹開麵糊

撒黑芝麻粒、蔥花、香菜後，打一顆生雞蛋，再用T型棍將食材混勻與塗抹開來

202402 台南永康 食刻煎餅果子

▲原味煎餅果子製作過程等麵糊底部煎到煎黃、上層的蔥花香菜蛋固化後，即可180度翻面

再鋪上滿滿生高麗菜、炸薄脆、淋醬汁，最後再捲起來並切半就好囉


202402 台南永康 食刻煎餅果子

原味煎餅 NT 55

內容：煎餅、高麗菜、全蛋、香菜、蔥花、黑芝麻粒、薄脆(半份)、甜麵醬料(少)

煎餅捲在裡面的是一開始煎比較久的那一面，均勻的金黃色澤、口感帶點乾脆，在外面有蔥花香菜蛋的那一面則保留軟嫩和些微QQ的口感；有脆有軟的餅皮搭配半生熟的高麗菜和炸薄脆，口感層次豐富；香菜、蔥花、雞蛋和甜麵醬融合出的香氣，甜香帶點鹹的滋味此起彼落

我跟老闆們說我也曾在中國北京、天津等地也吃過煎餅果子，覺得味道不至於差異太多

闆娘則說她是廣東人，因此他們煎餅果子也是廣東煎餅果子的口味，她覺得醬料調味會跟台灣的比較接近，台灣人會更容易接受

至於薄脆，「看起來」是我目前吃過的所有煎餅果子中最厚的，不過做成煎餅果子後卻還是很清脆、不會覺得太厚或硬呢

但外觀或是味道真的就是薄鹽版的巨大菜脯餅，有少少的胡椒粉調味，適當的提味跟增加脆脆的口感，夠味又不至於死鹹

202402 台南永康 食刻煎餅果子

▲整體看起來份量很大，視覺滿分、吃完則是六分飽。若是選有加肉口味，應該分量足夠到可當正餐

此外可能是有客製化醬料減半，覺得既有味道也沒有吃太重鹹，好吃無太多負擔感

 

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以上。

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