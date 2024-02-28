美式漢堡怎樣吃才對？

主廚朋友教我把漢堡稍稍壓一下再大口咬下，可以一口享受到麵包的柔軟及漢堡肉排的多汁還有生菜的新鮮及洋蔥的甜味，大家會吃了嗎？

我們看到臉書有🤭開幕優惠2/17～3/15

任選二款漢堡九折，所以就約愛吃漢堡的朋友一起來探店話不多說let's go！

漢堡門徒位在車水馬龍的新竹車站附近，這點可好了附近有機車停車格。

店外也有三張桌可以坐，抬頭還有店的logo，從裡到外裝潢蠻簡約美式風，簡約卻又還帶點時尚裡頭位子也不多應該外帶的人居多唷！

Q阿扣🤣點餐，再到櫃檯結帳等餐，肚子餓得呱呱叫了快來看菜單：

單點漢堡再看自己喜歡什麼套餐就可以隨意搭配，簡單的脆薯、雞塊或是輕食沙拉還是熱呼呼的濃湯套餐價59跟79就自己選。

點了 墨西哥毒梟雞肉堡+地瓜套餐/可樂

教父豪華牛肉堡+沙拉套餐/雪碧

天太冷了多點了杯濃湯暖暖手

我很喜歡看料理製作吃起來也會特別的感恩及美味，看那厚厚的肉排在煎台上滋滋作響很療癒。 我很喜歡看料理製作吃起來也會特別的感恩及美味，看那厚厚的肉排在煎台上滋滋作響很療癒。

再放上起司片、培根及洋蔥那個香氣飄來，看得我口水直流呀！

教父豪華牛肉堡：肉很厚吃起來滿滿肉汁炸裂搭配著些許生菜蕃茄有解膩的作用裡頭鹹香的培根也讓口感更為豐富。 肉很厚吃起來滿滿肉汁炸裂搭配著些許生菜蕃茄有解膩的作用裡頭鹹香的培根也讓口感更為豐富。

墨西哥毒梟雞肉堡：裡頭真的是雞肉片滿滿配著墨西哥辣椒酸辣口感味道，鹹、辣、酸三種滋味都有呈現出來吃的很過癮，只是稍稍肉乾了些不影響整體味道給過👍。

這杯濃湯料算多天氣冷超適合來杯暖暖手。

這碗沙拉肉也兩大片裡頭還有堅果及葡萄乾，醬料是凱薩醬不吃漢堡點沙拉也是很營養的說。

地瓜薯條微微甘甜味我的愛不沾醬都好吃。

大口吃漢堡再來口可樂再配點薯條，這個就是碳水的快樂管他肥不肥先吃再說！

既然是新開幕的速食店家，誰身為新竹人的大家經過可以來試試時尚經典的美式漢堡。

店家也有foodpanda及uber eat，只要手指按一按美味就送到家！

店家資訊：

➡️漢堡門徒Burger Holic 新竹站前店

➡️營業時間：

11:00a.m.～14:00p.m.

16:30p.m.～20:00p.m.

☎️ 03-5246386

➡️新竹市東區林森路11號