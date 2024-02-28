大湖口石頭火鍋城｜新竹高CP值麻油石頭火鍋，每肉盤竟然只要100元太佛心!

每到冬天就是要吃熱騰騰的火鍋，在網路被推爆的【大湖口石頭火鍋城】，是我口袋深藏已久的火鍋名單，採取自助式想吃什麼自己拿，最低只要30元銅板價就能吃，內用有白飯和冰淇淋免費吃到飽，最佛的是肉盤竟然只要100元，無論牛/羊/豬/鴨通通都有，搭配獨特的黑麻油蔬菜湯頭，很適合朋友或家人一起來聚餐!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【大湖口石頭火鍋城】位於新竹縣湖口鄉中山路，就在湖口王爺壟重劃區內，開車可停放附近的湖口鄉王爺壟停車場。

▼【大湖口石頭火鍋城】用餐環境簡單乾淨，圓桌大約可以容納8~10人，還有雙人桌的座位可以選擇，每個桌子都會有一鍋(四人/含以下酌收100元開鍋費用)。

▼【大湖口石頭火鍋城】採自助式的用餐方式，共有百款食材皆放在冰箱內，按照盤子花色計價，分為30/50/60/80/120/150/200/300價位，包含火鍋料、青菜、菇類、豆製品，還有海鮮和內臟類等，可以吃到許多特色的鍋料，像是基隆吉古拉、基隆紅燒鰻、新竹石家魚丸、淡水魚丸、芹菜貢丸、泡菜貢丸等，很多在外面不常吃到的品項，另外肉盤（牛/羊/豬/鴨）則是一盤100元，

▼【大湖口石頭火鍋城】調味料超讚的，有沙茶、蒜末、蔥花、蘿蔔泥、洋蔥丁、香菜丁、，大推店家特製的沙茶醬，加了花生粉吃起來特別香，火鍋加湯則是採取自助式，提供濃湯、清湯自由選擇挑整。

▼【大湖口石頭火鍋城】不收取服務費，每人30元就可以白飯和冰淇淋免費吃到飽！

菜單

人頭費💰30元/人白飯吃到飽（六歲以下免費）

肉盤 💰100元/盤 料盤💰30元～💰300元/盤 魚盤💰300元/盤

無服務費

餐點介紹

石頭火鍋

▼香噴噴的黑麻油石頭火鍋，會由店員在桌邊進行料理，將洋蔥、蒜末、魷魚乾、麻油倒入爆炒，再加入店家熬煮的大骨蔬菜湯底，純天然無添加的風味，越煮越甘甜順口!

肉盤（牛/羊/豬/鴨）💰100元

▼肉盤選擇有板腱牛、牛五花、梅花豬、進口羊、櫻桃鴨等，肉盤也可以先炒過，會更有香氣更夠味，只要涮一下就可以入口，一盤只要100元真的有夠佛心!

溫體雞腿💰200元

▼每日從市場採買的現宰溫體雞腿，炒過後多了一股迷人香氣，肉質咬起來鮮嫩又多汁，肉量更是給得相當霸氣!

綜合海鮮盤💰300元

▼海鮮控不可錯過的綜合海鮮盤，包含鯛魚、草蝦3隻或白蝦4隻、鮮蚵、蛤蜊8-10顆、扇貝2個，蛤蜊上桌時甚至還在動，海鮮整體來說都很新鮮!

石家魚丸 /炸干貝丸 💰60元 飛魚卵蛋餃/川味椒麻丸/綜合菇💰80元 基隆吉吉拉💰50元

▼人氣必點的飛魚卵蛋餃，跟一般常見的蛋餃不一樣，軟嫩的蛋皮中，吃得到嗶嗶啵啵的飛魚卵，鮮味十足絕對不可錯過，另外加入剝皮辣椒的川味椒麻丸，咬下去香氣瞬間噴發超好吃!

▼還有基隆獨特的食材吉吉拉，口感類似黑輪彈牙好咬，也很推薦大家可以試看看。

綜合丸/基隆紅燒鰻💰120元

▼強力推薦一定要點這盤綜合丸，有芋頭貢丸、泡菜貢丸、芹菜貢丸，每一款都各有風味很好吃，芋頭貢丸能咬到大塊綿密的芋頭塊，搭配多汁的豬肉嚼勁又過癮，泡菜貢丸也很不錯，有著微微辣度很開胃!

▼看起來很特別的基隆紅燒鰻，以紅糟醃製上色後油炸而成，只要下鍋煮一下下就可以吃，魚肉細緻近乎入口即化，甜甜的味道相當討喜，不過小刺比較多吃的時候要注意呦!

葉菜類💰60元

▼葉菜類講求新鮮的原則，從採買到上架三天內就會下架，品項也會依照季節更換。

用餐心得

滿足選擇障礙想吃火鍋的慾望，【大湖口石頭火鍋城】想吃什麼自己拿，加上親民價位就算貪心荷包也不失血，很喜歡它們的湯頭甘甜喝起來不死鹹，最酷的是還有許多特別火鍋料，每一樣都出乎意料的好吃，真心大推給愛吃火鍋的你們!

店家資訊

大湖口石頭火鍋城

粉絲團 : 大湖口石頭火鍋城 FB

電話 : 03-590-5809

地址：新竹縣湖口鄉中山路一段508號

營業時間：11:00～15:00、17:00～22:00(平日)，11:00～22:00(周末)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/