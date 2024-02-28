一晃眼，上次造訪 絹絲谷 已是六年前。
這一片隱身在塵世而無車馬喧、坐擁山林流水碳酸泉的秘境山谷，
經歷幾年疫情的寒冬、人力缺乏的窘迫，依然屹立不搖堅守著，我想這都來自 老闆Alan 對這一方天地的熱愛。
∥ 台北旅宿 ∥ 姊妹輕旅行 陽明山祕境-絹絲谷 Silk Valley 創意料理 檜木泡湯好享受
來到陽明山與其往陽明山公園賞花，不如來 絹絲谷 美食、美景、碳酸溫泉一次全滿足！
乍暖還寒的春日，落英繽紛～
停車場鋪上最美的迎賓紅毯-緋寒櫻。
薜荔攀上褪色的招牌，更添幾分隱密。
這一棟，便是 絹絲谷 的旅宿湯屋。
由於人力不足，目前 絹絲谷 只接受預約泡湯，不提供住宿。
沿路繼續往下走，便是這處通往 絹絲谷-餐廳 的木門。
採全預約制，謝絕參觀。
非預定客人，請勿入園。
石階旁的 昭和櫻、緋寒櫻 綻放爭艷～
襯著藍天白雲就是美！
山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。
沿著石階而下，潺潺流水聲漸響～
山谷裡的林木、花朵、蝴蝶和 Alan 都在等待我們的到來～
整個絹絲谷，包含我們現在所處的餐廳和湯屋，都是 Alan 親手設計、建造的。
坐落在溪谷間的木造房舍，沐浴在芬多精與充沛水氣中，染上了自然的綠衣，是歲月留下的禮物。
走入絹絲谷，處處是綠意，
桌上花朵姿態優雅帶著些禪意。
四處走走拍拍，捕捉蜜蜂的身影、欣賞 絹絲谷 中美麗的花兒～
茶花 、 白鶴芋 ，甚至 蝦蟆秋海棠 都開了花！
難得的好天氣， Alan 安排我們在戶外用餐！
這天 Alan 和我們一起用餐、介紹菜色、料理創作的概念....聊了許多，這才知道 Alan 是位跨界大師！
化工出身，跨足設計建築、沒有學過傳統的餐飲課程、考取證照；
而是憑藉著自己豐富的閱歷、熱愛美食的心，去嘗試、製作出一道道令人驚豔的料理！
拒絕過多調味與人工添加物，所有的食材都是嚴格把關、精心挑選！
盤子裡也不會有毫無意義的擺飾妝點，所有的醬料、花朵都是可以入口的食材。
現流黑鮪魚塔
使用1~2月回游的台灣黑鮪魚，搭配自釀熬煮的香料醬油，與蘿蔔絲堆疊成塔。
綴以櫻桃蘿蔔片、蔥花和鳳梨鼠尾草！
此時的黑鮪魚體型較小，肉質更為細緻滑嫩～
搭配鳳梨鼠尾草特有的香甜，或是櫻桃蘿蔔薄脆微辛的口感都很不錯！
麥飯石魚湯
魚肉會因每天的漁獲不一樣而改變，我們這天吃到的是紅甘。
燒得滾燙的麥飯石放上新鮮現切的魚片、蔥絲、辣椒絲、娃娃菜上桌，再至桌邊淋上高湯～
一時之間，鮮香四溢！
鮮甜細緻的紅甘，加上溫潤甘醇的高湯～
在視覺、嗅覺與味覺上都帶來極大的饗宴！
生菜沙拉
很讚賞 Alan 能堅持使用土耕有機蔬菜，除了在取得上具有相當難度之外；
不同地區的風土、氣候、水質也會造就蔬菜不同的風味與口感！
這一盤如花束般的土耕有機蔬菜，入口柔軟鮮嫩，並且能吃出它們各自特有的風味！
搭配自製的帕馬森天然乳酪泡芙，我就想問問 Alan 還有什麼不會的？
伊比利生火腿干貝
北海道生食級干貝炙燒後裹以伊比利生火腿，以馬鈴薯薄片盛載。
搭配洋蔥乳酪塔、特製辛香醬料和生菜、金蓮花～
層層包裹的鮮、嫩、甘、甜～滋味豐盛、口感多變！
可以沾取特製的辛香醬料，也可以搭配金蓮花品味它特有的芥末辛香。
薑黃海鮮烏龍麵佐鮭魚卵
這是一道非常清爽、滑順，一不小心就咻咻咻吃光見底的烏龍麵。
使用 花蓮野生薑黃 與 魚高湯 熬煮，溫潤的辛香入口不嗆辣還帶著魚高湯的鮮甜～
撒上 乳酪絲 增添濃郁滑稠的咕溜口感，再加上 鮭魚卵 提鮮！
有機葡萄醋
主餐上桌前，來杯天然釀造的有機葡萄醋轉換味蕾；
1:5 稀釋的口感較為溫和清爽，也能解解膩。 ((烏龍麵再來十盤看看我會不會膩嘛！！
美國紐約客牛排
低溫烘烤三分熟，鎖住鮮美肉汁、保有柔軟鮮嫩的口感～沾點玫瑰鹽就很美味！
搭配烤櫛瓜、玉米、生菜和馬鈴薯千層。
這個馬鈴薯千層非常特別，由帕馬森起司、高達起司、埃曼塔起司和馬鈴薯片層層交織出綿密濃郁又酥脆的口感！
紐西蘭羊小排
肉質最為幼嫩的小羔羊，有羊肉香沒有羊羶味～
煎得恰到好處，脂甜肉嫩～直接抓起來啃就對了！
熱咖啡、起司蛋糕＆生巧克力
餐後甜點當然就是 絹絲谷 自家手作的起司蛋糕和生巧克力啦！
這天我吃到的是高達起司蛋糕，搭配百香果生巧克力、高粱生巧克力和原味生巧克力。
那入口即化、各自美好的滋味讓人回味再三～
Alan 製作甜點和儲放酒品的空間。
由於人手嚴重不足，Alan 只有休假時能趕工製作起司蛋糕和生巧克力；
在 Bellavita 貴婦百貨B2設有專櫃，也能品嚐到令人難忘的滋味喔！！
餐後，我們移步湯屋。
由台灣檜木打造的空間，飄散著舒服宜人的檜木香～
房內備有電視、冰箱、暖氣機和電熱毯，雖是在山林之間也不會有濕氣過重的感覺。
室內湯屋，大大的浴缸可以欣賞窗外美景～
這間Villa是 絹絲谷 空間最大的室外湯屋，左邊是檜木浴缸、右邊是蒸氣室；
泡累了還有大大的陽台空間可以喝茶聊天～
參觀後回到我們的房間，衛浴、蒸氣室、按摩浴缸都是在半開放的陽台空間。
看來是知道這間房內有酒鬼，連酒杯都準備好了！
絹絲谷的溫泉水熱得很快！中間我好幾次急忙加冷水～
清澈透明舒服無味的碳酸泉，溫暖又滑溜～
一邊泡湯、一邊欣賞山林、呼吸芬多精～
房內備有酒杯，我們是不是也不能辜負這良辰美景當前？！
當初拍攝 電影-血觀音 經典場景的香豔溫室，如今是溫馨可愛的熊熊當家～
別忘了多拍拍美照喔！！
---- * 絹絲谷 Silk Valley * ----
02-2862-6217
週三-週日 11:00-20:00 例假日正常營業
台北市士林區永公路500巷46號 MRT士林站-搭計程車
Line：@bmq0373p
無菜單套餐：NT$1,890～$2,990
泡湯2Hr：平日NT$2,500、假日NT$2,800
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