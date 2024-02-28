一晃眼，上次造訪 絹絲谷 已是六年前。

這一片隱身在塵世而無車馬喧、坐擁山林流水碳酸泉的秘境山谷，

經歷幾年疫情的寒冬、人力缺乏的窘迫，依然屹立不搖堅守著，我想這都來自 老闆Alan 對這一方天地的熱愛。

∥ 台北旅宿 ∥ 姊妹輕旅行 陽明山祕境-絹絲谷 Silk Valley 創意料理 檜木泡湯好享受

來到陽明山與其往陽明山公園賞花，不如來 絹絲谷 美食、美景、碳酸溫泉一次全滿足！

乍暖還寒的春日，落英繽紛～

停車場鋪上最美的迎賓紅毯-緋寒櫻。

薜荔攀上褪色的招牌，更添幾分隱密。

這一棟，便是 絹絲谷 的旅宿湯屋。

由於人力不足，目前 絹絲谷 只接受預約泡湯，不提供住宿。

沿路繼續往下走，便是這處通往 絹絲谷-餐廳 的木門。

採全預約制，謝絕參觀。

非預定客人，請勿入園。

石階旁的 昭和櫻、緋寒櫻 綻放爭艷～

襯著藍天白雲就是美！

山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。

沿著石階而下，潺潺流水聲漸響～

山谷裡的林木、花朵、蝴蝶和 Alan 都在等待我們的到來～

整個絹絲谷，包含我們現在所處的餐廳和湯屋，都是 Alan 親手設計、建造的。

坐落在溪谷間的木造房舍，沐浴在芬多精與充沛水氣中，染上了自然的綠衣，是歲月留下的禮物。

走入絹絲谷，處處是綠意，

桌上花朵姿態優雅帶著些禪意。

四處走走拍拍，捕捉蜜蜂的身影、欣賞 絹絲谷 中美麗的花兒～

茶花 、 白鶴芋 ，甚至 蝦蟆秋海棠 都開了花！

難得的好天氣， Alan 安排我們在戶外用餐！

這天 Alan 和我們一起用餐、介紹菜色、料理創作的概念....聊了許多，這才知道 Alan 是位跨界大師！

化工出身，跨足設計建築、沒有學過傳統的餐飲課程、考取證照；

而是憑藉著自己豐富的閱歷、熱愛美食的心，去嘗試、製作出一道道令人驚豔的料理！

拒絕過多調味與人工添加物，所有的食材都是嚴格把關、精心挑選！

盤子裡也不會有毫無意義的擺飾妝點，所有的醬料、花朵都是可以入口的食材。

現流黑鮪魚塔

使用1~2月回游的台灣黑鮪魚，搭配自釀熬煮的香料醬油，與蘿蔔絲堆疊成塔。

綴以櫻桃蘿蔔片、蔥花和鳳梨鼠尾草！

此時的黑鮪魚體型較小，肉質更為細緻滑嫩～

搭配鳳梨鼠尾草特有的香甜，或是櫻桃蘿蔔薄脆微辛的口感都很不錯！

麥飯石魚湯

魚肉會因每天的漁獲不一樣而改變，我們這天吃到的是紅甘。

燒得滾燙的麥飯石放上新鮮現切的魚片、蔥絲、辣椒絲、娃娃菜上桌，再至桌邊淋上高湯～

一時之間，鮮香四溢！

鮮甜細緻的紅甘，加上溫潤甘醇的高湯～

在視覺、嗅覺與味覺上都帶來極大的饗宴！

生菜沙拉

很讚賞 Alan 能堅持使用土耕有機蔬菜，除了在取得上具有相當難度之外；

不同地區的風土、氣候、水質也會造就蔬菜不同的風味與口感！

這一盤如花束般的土耕有機蔬菜，入口柔軟鮮嫩，並且能吃出它們各自特有的風味！

搭配自製的帕馬森天然乳酪泡芙，我就想問問 Alan 還有什麼不會的？

伊比利生火腿干貝

北海道生食級干貝炙燒後裹以伊比利生火腿，以馬鈴薯薄片盛載。

搭配洋蔥乳酪塔、特製辛香醬料和生菜、金蓮花～

層層包裹的鮮、嫩、甘、甜～滋味豐盛、口感多變！

可以沾取特製的辛香醬料，也可以搭配金蓮花品味它特有的芥末辛香。

薑黃海鮮烏龍麵佐鮭魚卵

這是一道非常清爽、滑順，一不小心就咻咻咻吃光見底的烏龍麵。

使用 花蓮野生薑黃 與 魚高湯 熬煮，溫潤的辛香入口不嗆辣還帶著魚高湯的鮮甜～

撒上 乳酪絲 增添濃郁滑稠的咕溜口感，再加上 鮭魚卵 提鮮！

有機葡萄醋

主餐上桌前，來杯天然釀造的有機葡萄醋轉換味蕾；

1:5 稀釋的口感較為溫和清爽，也能解解膩。 ((烏龍麵再來十盤看看我會不會膩嘛！！

美國紐約客牛排

低溫烘烤三分熟，鎖住鮮美肉汁、保有柔軟鮮嫩的口感～沾點玫瑰鹽就很美味！

搭配烤櫛瓜、玉米、生菜和馬鈴薯千層。

這個馬鈴薯千層非常特別，由帕馬森起司、高達起司、埃曼塔起司和馬鈴薯片層層交織出綿密濃郁又酥脆的口感！

紐西蘭羊小排

肉質最為幼嫩的小羔羊，有羊肉香沒有羊羶味～

煎得恰到好處，脂甜肉嫩～直接抓起來啃就對了！

熱咖啡、起司蛋糕＆生巧克力

餐後甜點當然就是 絹絲谷 自家手作的起司蛋糕和生巧克力啦！

這天我吃到的是高達起司蛋糕，搭配百香果生巧克力、高粱生巧克力和原味生巧克力。

那入口即化、各自美好的滋味讓人回味再三～

Alan 製作甜點和儲放酒品的空間。

由於人手嚴重不足，Alan 只有休假時能趕工製作起司蛋糕和生巧克力；

在 Bellavita 貴婦百貨B2設有專櫃，也能品嚐到令人難忘的滋味喔！！

餐後，我們移步湯屋。

由台灣檜木打造的空間，飄散著舒服宜人的檜木香～

房內備有電視、冰箱、暖氣機和電熱毯，雖是在山林之間也不會有濕氣過重的感覺。

室內湯屋，大大的浴缸可以欣賞窗外美景～

這間Villa是 絹絲谷 空間最大的室外湯屋，左邊是檜木浴缸、右邊是蒸氣室；

泡累了還有大大的陽台空間可以喝茶聊天～

參觀後回到我們的房間，衛浴、蒸氣室、按摩浴缸都是在半開放的陽台空間。

看來是知道這間房內有酒鬼，連酒杯都準備好了！

絹絲谷的溫泉水熱得很快！中間我好幾次急忙加冷水～

清澈透明舒服無味的碳酸泉，溫暖又滑溜～

一邊泡湯、一邊欣賞山林、呼吸芬多精～

房內備有酒杯，我們是不是也不能辜負這良辰美景當前？！

當初拍攝 電影-血觀音 經典場景的香豔溫室，如今是溫馨可愛的熊熊當家～

別忘了多拍拍美照喔！！

---- * 絹絲谷 Silk Valley * ----

02-2862-6217

週三-週日 11:00-20:00 例假日正常營業

台北市士林區永公路500巷46號 MRT士林站-搭計程車

Line：@bmq0373p

無菜單套餐：NT$1,890～$2,990

泡湯2Hr：平日NT$2,500、假日NT$2,800

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