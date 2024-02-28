連鎖人氣高CP值料多免自煮、上桌方便即食〔 小二春福氣鍋復興店 〕線上點餐預約外帶取餐免等候，四種口味可做全素，還有配合ubereats外送喔。【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 小二春福氣鍋復興店 〕交通

◆ GOOGLE定位連結：https://maps.app.goo.gl/P5hmSv1B4mzsUZ6d7

◆ 近捷運橘線信義國小站，步行7分鐘，大眾運輸交通便利。

◆ 停車資訊：CITY PARKING 城市車旅停車場 七賢復興站、日月亭六合錦田停車場。

👣〔 小二春福氣鍋復興店 〕環境

◆ 裝潢走一個簡約日系風格，清水模淺灰牆面搭配淺色木質桌椅，打上暖黃燈光，氛圍簡約溫馨。

提供自取餐具跟醬料的自助區。

毛筆字的招牌匾額別有特色。

👣〔 小二春福氣鍋 〕餐點

▫️小二春福氣鍋主打方便的「上桌即食」湯頭以天然食材熬煮，搭配出10幾種不同口味湯頭，還有四種湯頭可做全素。最低只要160元起，每鍋都有基本的豬肉片、火鍋料、蔬菜，半顆溏心蛋，蛤蜊非常新鮮。

📌蒜味豚骨鍋 $185 日式拉麵+$10、選擇障礙組合+$49

▫️蒜味豚骨鍋是小二春的人氣口味，可以選擇辣或不辣，奶白色湯頭香醇濃郁、蒜味也很到位，食材煮起來很夠味，跟日式拉麵非常搭。

想吃的更澎湃可以用銅板價加點選擇障礙組合（芋角貢丸、干貝、九層塔花枝、鱈魚丸、鱈枝揚、蛋餃）光是這顆大干貝就值回票價！

📌胡椒豬骨鍋$210 雞腿肉+$20

▫️胡椒豬骨也滿濃郁的喔，帶有溫潤的的白胡椒香氣跟辣度，入口甘醇、不輸專賣店！雞腿肉厚實鮮嫩，口感飽滿扎實。

📌好蝦鍋$299（麻油薑母） 烏龍麵+$10

▫️我個人特別喜歡他們的麻油薑母，使用的是純正黑麻油、香氣四溢，帶點淡淡的酒香，入口甘醇不嗆辣不油膩，冷冷天氣喝超適合。好蝦鍋有一整圈白蝦跟一隻大尾天使紅蝦，視覺畫面很澎湃，蝦子肉質彈牙不沾黏很好剝，吃完整鍋超過癮。

📌唐揚豆腐/黃金豬排$45

📌天婦羅炸蝦$70 📌金桔檸檬蜜$30

▫️竟然還有賣炸物耶，而且大部分都是銅板價，豬排只要45！炸到金黃酥脆，豬排厚度也很OK，炸豆腐咬開裡面很軟嫩，口感很驚艷！炸蝦麵皮薄很實在。

重點是各別搭配不同醬汁，可以看出細節很用心！最後可以來杯冰涼解膩的金桔檸檬蜜，酸酸甜甜很爽口喔。

▫️每鍋都是單鍋現煮，為了減少等待時間跟加快外帶效率，小二春福氣鍋有推線上點餐！掃碼加入官方line就可線上點餐，可以指定外帶取餐時間很方便。

👣〔 小二春福氣鍋復興店 〕優惠活動

▫️加入官方line內用和外帶還可以集點兌換餐點。

👣〔 小二春福氣鍋復興店 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★

📍高雄市新興區復興一路107-5號

📍11:00–14:00, 17:00–22:00

📍0973 069 532

📍FB官網 https://www.facebook.com/profile.php?id=100093195921619

👣〔 小二春福氣鍋復興店 〕菜單

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