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這次來台中選擇了入住【三好行旅】，位於台中市中心，附近有捷運站、對面就是家樂福，附近美食林立，步行10分鐘左右就可抵達美食聚集的公益路，離新光三越、台中歌劇院都不遠，距離逢甲夜市也只有4公里，交通非常方便，而且飯店提供地下停車場還滿方便的，重點是這裏的房價非常合理哦，一起來看看吧

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三好行旅 飯店資訊

地址：台中市南屯區文心路一段552號

電話： 04 2320 8777

FB、官網

三好行旅 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 三好行旅 即可到達

Google導航輸入 即可到達 【停車場】 有附設免費停車場，開車來很方便

有附設免費停車場，開車來很方便 【大眾運輸】附近有台中捷運-水安宮站



【三好行旅】備有地下停車場，入口處就在飯店門口（整棟大樓）的左側，出口、入口不同處

停車格和轉彎處有點狹小要小心一些，B2的平面停車位格數有限，B3則是機械停車位

三好行旅 空間環境

三好行旅的地點非常棒，對面就是家樂福，附近餐廳也很多，離公益路也不算遠，步行十分鐘左右就到了

穿過新穎大廳，裏面就是「商務中心」，擺了幾張鮮紅色的大椅可供休息。一旁提供免費咖啡還有兩台電腦供房客使用。

白天的時候，光線灑落還滿漂亮的

三好行旅 公共設施

除了一樓的商務中心之外，三樓是餐廳和健身房，五樓備有自助洗衣間，其他樓層就是客房

商務中心

簡單的健身房，但面對窗外的街景，器材也是滿不錯的

洗衣空間位於五樓的陽台，有點簡單但好處是通風不錯

三好行旅 豪華客房

這次入住的「豪華客房」，房間非常大，還有沙發呢

入門的時候，這兩扇窗是拉門關著的，還以為是無窗房呢

原來一旁會看到，所以有這樣的設計可以防止別人看到

因為是商務型的飯店，所以有辦公桌



牆面則有充電孔和有線網路孔，還有一個 USB 和 HDMI 孔，HDMI 孔可以直接和電視連接，可以直接將手機／電腦畫面輸出到房間電視上，但要記得帶線啊，用這樣來看個影片都很方便

有開放式衣架、提供消毒過後的塑膠拖鞋

還有一台小冰箱，上面有礦泉水及茶包、咖啡包，桌面上還有一個熱水壺可供使用

浴室的空間也非常大，淋浴間採用乾濕分離設置，而且有浴缸！嘿嘿，這可是我們家妹妹指定的，所以一定要找有浴缸的，要與泡澡球約會

抽屜裏的備品則提供沐浴乳、潤髮乳、洗髮精和牙膏牙刷等

浴室空間也很大，水壓很充足～大愛！

浴室洗手台空間也非常大！

三好行旅 早餐

登記入住會早餐券，餐廳位在飯店三樓，開放時間是 07:00-10:00。

自助吧的取餐方式，主要分熱食、冷盤小點和生菜沙拉吧三個區域。

冷盤小點區就是火腿切片、薯泥沙拉、麵包，還有中式一點的白粥及小配菜。生菜沙拉吧提供的種類不算多，不過生菜都還算新鮮清脆，還有四種沙拉醬可供選擇。

當天的熱食區提供炒麵、港點燒賣、清炒食蔬、肉品．．．等菜色。

這裏是三好旅店，其實就是大名鼎鼎的三好米集團啦，所以這裏也提供品質良好的三好米哦

生菜沙拉區



飲料區

以商務旅館來說，這裡提供中西式的早餐，算是相當多樣又豐富，絕對可以飽餐一頓的

三好行旅 心得評價

台中【三好行旅】優點是房間算大、衛浴空間也大、交通方便，旁邊是捷運站，對面有兩個大賣場，購物方便。而且我們是寒假中的平日訂房的，四人房房價不到3000元，夠佛心了吧

三好行旅 附近景點美食

台中【三好行旅】步行10分鐘左右就可抵達美食聚集的公益路，離新光三越、台中歌劇院都不遠，距離逢甲夜市也只有4公里。我們晚餐到lalaport 購物中心及火車站對面的大魯閣新時代購物中心都很近。





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