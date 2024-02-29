新北火鍋吃到飽 | 羊霸天下樹林店 超強羊肉爐吃到飽 一開店就客滿

桃園超強羊肉爐吃到飽-羊霸天下，終於插旗樹林了！每人498元，免服務費，羊大骨、羊肋排、羊膝、羊腳筋、羊肚、羊肉片通通吃到飽！還有牛肉、豬肉、海鮮及多元化的麵食、火鍋料、時令青菜、飲料、甜點、水果、冰淇淋等，不怕大家吃，就怕吃到飽到走不動！

新北火鍋推薦 羊霸天下羊肉爐吃到飽

在桃園打響名號的羊肉爐吃到飽-羊霸天下，一路北上展店，三峽、樹林陸續開店。這天我們來到剛開幕沒多久的羊霸天下樹林店，以498元，免服務費的價格，用餐120分鐘，多元化新鮮豐富的的食材，一開幕就造成轟動，在新北美食社團裡，還有團友分享一個月內已拜訪6次。

羊霸天下樹林店 店家資訊

地址 : 新北市樹林區中正路278號

電話 : 02-86888888

營業時間 :星期二~星期五16:00–00:00/星期六~星期日 : 11:30–00:00 (星期一休息)

食記：羊霸天下樹林店 超強羊肉爐吃到飽 一開店就客滿

新北羊肉爐吃到飽 羊霸天下

為了來吃羊霸天下，我們特地選了平日一開門的時間來訪，沒想到下午四點鐵門才剛開，就聚集了許多等著用餐的客人。

羊霸天下樹林店新開幕至今才三個月，但沒想到這麼受歡迎，許多人都選在四點這個時間來用餐，想必用餐時間更是一位難求。

羊霸天下樹林店 價錢

羊霸天下樹林店採吃到飽的模式，收費有分平日和假日

平日：大人498元、小孩210元

假日：大人538元、小孩230元，用餐時間2小時

羊霸天下樹林店 用餐環境

羊霸天下樹林店環境很寬敞，桌距也夠，不怕拿取東西時會撞到。

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FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

真的不誇張，幾乎才一開門整家店就快客滿了！由店家帶位安排座位，大家幾乎都是一確定位置就開始移動拿取食物了！

羊霸天下樹林店 自助區

既然來吃羊肉爐，當然就多以羊肉為主，而且各種羊的部位應有盡有。

羊大骨、羊肋排真的是必拿，店家在食材補充的速度上很快，餐盤空了幾乎就會立馬補上。

羊腳筋要燉比較久，建議一開始就下鍋煮。

另外還有羊膝及羊肚，在一般羊肉爐比較少見到的部位，這裡都有。

常見的火鍋料，也準備得很齊全。

之前看到網友分享羊霸天下三峽店時，還有見到蝦子，不過不管是根莖類或菇類，都很齊全。尤其是葉菜滿都很新鮮，有冬天限定的茼蒿，真的很開心！

一般火鍋常見的丸類、豆類，也是令人選擇困難，怕拿太多會吃不完。

提供麵類有6種可以挑，王子麵、科學麵、韓式拉麵、鍋燒麵、雞絲麵及蒸煮麵等。

另外底下還有冬粉的選項。蔬菜類有我們最愛的水蓮、絲瓜、洋蔥及蓮藕。還有油條及豆皮，也是煮鍋的好搭檔。

另一旁有個直立式冰箱裡，放置的是冷凍肉片，有牛肉片、羊肉片。

另外還有豬肉片、魷魚圈、魚肉片及麻糬燒。

一旁的餐櫃以大字標示餐具，方便客人取用。

餐檯上有白飯及滷肉燥。一旁有湯底可以自行補充。

肉燥超香的，裡頭還有豆乾。在三峽店的分享文章裡，還有出現滷蛋。

吃羊肉爐的醬料有別於一般火鍋，豆腐乳是標配，有不辣及辣的醬料，另外還有蒜蓉醬、生辣椒及特辣醬，還有一大桶薑絲。

飲料櫃除了咖啡機之外，還有6種不同的茶葉。吸管不僅可以喝飲料，還可以吸羊骨髓。

左邊的果汁機有蔬果汁、無糖紫茶及橘果汁，感覺有點南洋風。另一邊就是常見的百事可樂機。

水果甜點櫃，有一些鋁箔包飲品、養樂多。下層有布丁、愛玉及豆花。

水果看起來也很新鮮乾淨。

蛋糕類不算精緻，但也算是滿足了甜點胃。

提供的是布拉芙冰淇淋，供應四種口味。

羊霸天下樹林店提供兩種羊肉爐的湯底，其一為清燉，另一為藥膳，沒有鴛鴦鍋的選項。

這是鄰桌客人清燉的湯頭，加了不少枸杞及薑絲，據知喝來很清甜。大家都知道要先拿羊大骨來熬湯底。

羊霸天下樹林店推薦

雖然我們只有兩個人用餐，拿了一些自己想吃的餐點，就擺滿了一整桌。

我們點的是藥膳湯底，顏色比清燉來得深一些，藥膳味道也不會很厚重，喝來很溫潤，這天趁著還沒煮過很多食材前，就喝了好幾碗湯。

羊大骨及羊肋排是我們的最愛，拿了好幾次！

我們一開始就用滿滿的蔬菜及羊大骨去燉湯，讓湯的味道更濃郁。

瞧瞧這羊大骨，骨邊肉及軟Q的蹄筋，真的好好吃！還有別忘了拿吸管喝大骨裡的骨髓喔！

這天我們吃到的蔬菜品質都很好，很新鮮！尤其蓮藕脆甜口感令人印象深刻。

這天我們把冷凍櫃的肉片都試過，羊肉的味道偏重，牛肉片及豬肉片都超好吃的！

豬肉片是有厚度的，煮後沾豆乳醬也好好吃，不小心又續了一盤！

非白飯不可的友人，覺得肉燥飯意外地好吃，連豆乾都很入味。

吃到最後，雖然飽到天靈蓋，但我們也嚐試了布丁及水果，當然少不了要來兩球冰淇淋！

用完餐要結帳時，發現也有不少人來訂羊肉爐當年菜。

羊霸天下樹林店 用餐心得

我們用完餐大約是6點左右，滿席的客人真的一點都不誇張！

我們認為羊霸天下樹林店的湯底很有味道，但沒有羶味，不敢吃羊的人可以挑戰看看，肉燥飯也蠻好吃，尤其是食材真的很新鮮，下鍋煮過都變好吃！清潔乾淨的環境，可以吃滿120分鐘，一個人498元的價格，真的很可以，是一間會想回訪的吃到飽餐廳。

缺點是地點算偏，大部份的人都是騎車或開車，但因為沒有專屬停車場，所以要找一下車位，三多路有停車格，附近有樹林興仁花園夜市。

羊霸天下樹林店正常的營業時間，平日下午四點營業，週六日則是全天營業。

羊霸天下樹林店春節營業時間公告給大家參考！

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羊霸天下樹林店 店家資訊

地址 : 新北市樹林區中正路278號

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營業時間 :星期二~星期五16:00–00:00/星期六~星期日 : 11:30–00:00 (星期一休息)