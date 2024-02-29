桃園市區美食│香草蛋糕舖民族總店-在地老字號/高人氣義式料理&咖啡甜點下午茶

香草蛋糕舖，一個令人感覺到幸福的地方。桃園市區的甜點蛋糕咖啡店眾多、但每逢草莓季時第一個會想到的還是非香草蛋糕鋪莫屬。位於桃園市區車水馬龍的民族路上，鄰近文昌公園地下停車場步行約5分鐘距離，主要販售義大利麵、燉飯、焗烤等義式主餐，以及咖啡、飲品、花草茶，當然還有琳琅滿目、讓人目不轉睛的超誘人蛋糕甜點，不限用餐時間，趕快抓緊冬天草莓季尾巴來嚐鮮！

店家：香草蛋糕舖 民族總店 電話：03-3349020 營業時間： 週一至週日上午10:30-晚間21:30

每位最低消費為$100元/非綜合結算

內用均收10%服務費

店家臉書專頁/官網訂購蛋糕 地址：桃園市區民族路193號 停車資訊：開車建議停放在文昌公園地下停車場2

香草蛋糕舖│關於民族總店

香草蛋糕鋪-民族總店在地深耕多年，早在2010年時便拿到桃園金牌好店、2012年也榮獲桃園十大伴手禮，為桃園獨具特色的優質老店。

位於民族路上、鄰近文昌公園與南門市場，雖是蛋糕專賣但也供應多款義式鹹食，自己特別喜歡把濃湯、主食、甜點、飲品一網打盡，飽足口腹之慾。2021年底香草蛋糕-藝文分店開幕，同安街離藝文中心很近、也是個吃甜點喝下午茶的好地方。

建築物大門採用純白與湛藍色搭配，種植多款綠意盎然植栽，營造出歐式地中海典雅風情，推開門即能見到琳瑯滿目的雙甜點櫃。

香草，一個令人感到幸福的地方。沒有過多的包裝，只有新鮮和好的原料、以及適當的調配與烘焙，再加上一點簡單裝飾。

這就是香草蛋糕舖認為的好蛋糕！

香草蛋糕舖│關於生日蛋糕

現場提供多款完整生日蛋糕、給應急的客人也能挑選到滿意口味。六吋&八吋請提早二日預訂，十吋或十吋以上請提早四日預訂，特殊款需提早五日，客製或大量請提早一週以上。品項上有星星標誌為蛋奶素，其餘產品皆含吉利丁，可由門市現場、電話、官網訂購(可桃園市外送/外縣市宅配)。

陳列架上販售生日蛋糕周邊，數字蠟燭、生日卡片、生日帽、髮箍與眼鏡等，一應俱全。

香草蛋糕舖│關於切片蛋糕

每一款蛋糕、點心皆有小立牌清楚標示品項、價格、使用成份，由店家新鮮自製，客源多流動率快、無冷凍擺放過久的問題，藝文店則約中午時段補貨、想點齊品項得抓準時間。

堅持以手工製作每一塊蛋糕，使用嚴選的天然香草莢與法國純淨肥沃畜牧環境中孕育出的頂級鮮奶油，製作出天然純粹、香醇清爽的好味道。

選在冬季前來就是能享受滿滿鮮豔欲滴的草莓盛宴，草莓小福、一口草莓塔、草莓布丁盒、草莓奶酪、草莓盒子、草莓蜜蜜、草莓起司塔、草莓千層、草莓卡迪那、草莓泡芙、草莓生乳捲、草莓圓舞曲、草莓法蘭西、草莓黑魔鬼…細數竟多達十幾款。

另有一般長期供應品項，如布丁燒、天使燒、起司棒、原味生乳捲、輕乳酪、綜合塔拼盤、檸檬塔、栗子蒙布朗、原味生乳捲、檸檬卡迪那、提拉米蘇。

選擇平日午餐(約11點)造訪，來來往往外帶蛋糕的客人不少、內用就明顯靜謐許多，正巧可以悠閒享受室內精心營造出的典雅氛圍、不受打擾，無用餐時間限制更適合三五好友閒聊歡聚。

明亮素色牆面融入帶有暖意的原木地板與暈黃燈光，給人留下潔淨又溫馨的初始印象，巧妙利用線條與柱體讓室內空間擁有延展性、視覺上更加寬敞，可愛飾品與框畫俏皮且帶獨特性，綠意植栽紓壓，抱枕靠背則增添用餐過程舒適度。

香草蛋糕舖│用餐須知

主餐均為套餐，內含湯、飲品、點心。

附餐點心升等切片蛋糕可折抵$39元。

附飲為咖啡、紅茶、奶茶、花茶、果汁。

附餐飲品升等下午茶飲品可折抵$50元。

每位最低消費為$100元(非綜合低消)。

內用均收一成服務費。

香草蛋糕舖│菜單 MENU

詳細放大版菜單可連結至官網

單點前菜/單點附餐/拌飯/義大利麵/燉飯/焗烤









午茶輕語(單點飲品加點切片蛋糕可折抵$39元)，果汁皆為現打。

咖啡&可可/紅茶拿鐵/奶茶/茶/果汁/花果茶/複方花草茶/養生飲/台灣嚴選好茶







新菜上市，三款松露系列試賣中，蛋奶素可吃。

香草蛋糕舖│餐點介紹分享

餐前湯為義式香料時蔬，把高麗菜、牛番茄、洋蔥、紅蘿蔔…燉煮至熟透，溫熱爽口且充滿了蔬菜的自然鮮甜，十分舒心開胃。

奶油蔬菜焗烤筆管麵($369元)，經典奶醬口味，上桌時香氣四溢、誘人食慾。

表面厚厚一層鋪滿雙色起士、牽絲可拉特別長就知其濃郁度，下方隱藏著軟Q筆管麵以及多款季節時蔬(甜豆、綜合蕈菇、甜椒、玉米筍…等豐富食材)，整體份量比看起來更令人飽足。

奶油蘆筍鮭魚燉飯($369元)，奶白醬濃郁，米粒燉至微軟、但還保有原米型，鹹香鮭魚與爽脆蘆筍都已細切混在飯裡，包準每一口都能品嚐到食材。

奶油松露鮮菇燉飯($359元)，上桌時黑松露混和香濃奶白醬的獨特濃郁氣味撲鼻而來，豐富的綜合蕈菇讓燉飯口感飽滿扎實、食多也不顯膩。

奶油野菇雞肉義大利麵($299元)，當日與小夥伴們均很有默契的一致選擇了白醬，奶油味濃而不膩、濕潤度恰當，義麵的軟硬嚼勁則迎合普遍大眾。

雖為蛋糕專賣店但供應的多款義式主餐滋味還是頗令人滿意，一整套享用充滿生活儀式感。

撤下了杯盤狼藉的桌面後，正式進入此行重點、超期待的甜點下午茶時光。發現鄰桌女孩兒也與我們狀況相同，對著整桌精緻漂亮蛋糕綻放出發自內心的笑容、左右角度拍個不停，可見想討女生歡心、來幾塊蛋糕絕對不會錯。

熱奶茶、熱紅茶，馬克杯直接懸掛著Dilmah帝瑪吊牌，是百分之百高品質純錫蘭紅茶，使用香醇鮮奶而不是奶精調製，有細緻奶泡更顯風味與層次。

熱美式咖啡，選擇以深烘焙方式製作出來的咖啡豆，滋味濃而不焦、甘而不苦，啜飲、香醇且富有多層次感，搭配蛋糕甜食正好合適。

新鮮現打草莓牛奶，透過粉嫩色澤杯身還能見到些許點點果粒，綿密濃郁、香醇順口。

草莓泡芙($169元)，個頭大小超實在，使用菠蘿泡芙搭配特製卡士達奶油、新鮮大湖草莓、滑順鮮奶油組合而成。一口咬下菠蘿外殼酥脆、加入大量香草籽的卡士達醬口感濃稠香醇，大顆草莓帶著酸甜清香，鮮奶油則增添濕潤感卻難得不膩嘴。

檸檬塔($179元)，牛奶巧克力酥脆塔皮中填入清爽的檸檬慕斯，擠上檸檬奶油成花形，用大量檸檬皮與新鮮檸檬汁為主要原料，酸甜度適中，刨檸檬皮令人口齒留香，是蛋糕鋪中經典款。

提拉米蘇($159元)，直接用湯匙挖到底享用，一口能品嚐到滑順細緻的馬斯卡邦起士慕斯、濕潤的手指蛋糕，濃郁香醇的咖啡酒香，以及殘留在尾韻中的無糖可可粉，獨享盒超滿足。

草莓卡迪那($159元)，獨特蛋糕體是由蓬鬆帶空氣感的蛋白與戚風般蛋黃糕交錯而成，夾層是每日手工熬煮、加入香草籽的卡士達奶油，以及大湖新鮮直送草莓，平常時節也有檸檬卡士達可選。

草莓千層($169元)，櫃內草莓商品眾多、但若要推薦一款最令人念念不忘的，那絕對是這擁有精緻高質感賣相的草莓千層。

上下千層片烘烤至酥脆且帶有濃厚苦甜焦糖香，夾有大量絲滑卡士達奶油餡與新鮮草莓，建議放倒橫切千層較不易碎裂，每口享受皆是幸福。

蛋糕因擁有精緻漂亮的高質感、能同時滿足人們視覺與味蕾，常被歸類於節日享用的幸福美食，但在憂傷抑鬱時享用也同樣具療癒撫慰功效。

在忙裡偷閒的午後時光、忘卻種種世俗煩惱，與親朋好友一起大快朵頤、恣意享受，讓思緒無所事事般放空，是長大之後才會懂珍惜的難得時光。

香草蛋糕舖│食後感想

四人消費(含10%)共$2283元(可使用信用卡與Line pay結帳)，提供會員消費集點與現金折抵。

香草蛋糕鋪所供應的主餐&甜點均由店家自製，不使用市售半成品或中央廚房調理包省事，多款甜點依序擺放不僅賣相精緻，份量個頭也真材實料頗有誠意、整體CP質超高，難怪在競爭激烈的桃園市區能多年屹立不搖、客源長流，尤其每逢草莓季時櫃前更是熙熙攘攘、門庭若市，純消費分享。

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