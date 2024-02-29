嘉義美食這家阿婆炸麻糬真的是生意超好！之前我們是看食尚玩家才知道這家炸麻糬，但阿婆炸麻糬在節目報導之前就非常有名了，下午一點準時出攤，然後開攤時間還沒到就有人在攤位前等了，不到半小時就已經是滿滿的人潮，真的非常誇張啊！

阿婆炸麻糬｜交通方式＆停車資訊

阿婆炸麻糬就在嘉義民生南路的大馬路旁，攤子很小但辨識度很高，就看到旁邊很多人在這邊聚集的地方就是了，附近不大好停車，在地人都是騎摩托車來買

阿婆炸麻糬｜菜單＆價目表

阿婆炸麻糬有六種口味，都是25元均一價，直接跟老闆點餐就可以了，告知口味跟數量，老闆就會跟你說號碼，叫號取餐，很多人一買就是十幾個，越晚來等的時間就越長

麻糬都是現炸的，這些圓圓白白的麻糬都是老闆一大早就起來做的，因為都是純手工製作，所以數量有限，每天賣完就沒有了，最快記得好像是開店一個小時多就完售

炸麻糬的做法就有點類似白糖粿，是把麻糬下油鍋不停地翻動，麻糬受熱便會漸漸變大變澎，看起來簡單但很考驗火候功夫，炸好的麻糬再拿到旁邊的鐵盤上瀝油，然後再裹上一層厚厚的花生粉就完成了

阿婆炸麻糬｜花生、芝麻口味

我們大概等了近四十分鐘才拿到，剛起鍋用紙袋裝有夠燙的，袋子上都有印口味不用擔心會拿錯，阿婆炸麻糬其實不大，但還蠻厚的，外層裹滿滿花生糖粉是粗粒的那種，花生香氣很濃郁

外面吃起來的口感跟味道很像喜宴辦桌吃的紅白湯圓，外面很酥香。裡面更軟更Ｑ一點，裡面包的餡料不算多，但很平均的分佈，花生的香氣比較濃，也帶有顆粒感，通常也是最快賣完的，芝麻餡有點像芝麻湯圓裡的那種流沙感，也很好吃

阿婆炸麻糬的生意真的非常的好，想吃的朋友最好是一開攤就來買，因為就一個油鍋炸，通常有個大戶一次買個10~20就會等很久，而且炸麻糬一定要熱熱的吃才好吃唷！

阿婆炸麻糬

地址：嘉義市西區民生南路54號

電話：0989 953 329

營業時間：13:00–17:00（週一公休）

店家/景點資訊

店家名稱：阿婆炸麻糬

所在地址：臺灣嘉義市西區民生南路54號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 13:00-17:00

店家電話：0989 953 329

評價：★★★★★

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