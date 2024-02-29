位於南港軟體園區一期A棟正門口的
【MADO土耳其餐廳】
是土耳其知名連鎖複合式餐飲品牌，
主打招牌「慢燉蕃茄羊膝」套餐，
份量十足、CP值高又好吃，
來這裡用餐、聚餐、慶生…等都合適，
對於在南軟園區附近上班的朋友們，更是必訪之地！
地理位置便捷、離辦公室不遠、隱秘性高，
出示員工證或當月壽星，還可享受優惠，
目前福委會特約正在招募中，
快呼叫朋友、公司同事們一同來享受美食吧！
(文末有買一送一活動唷！)
【MADO土耳其餐廳】
- 地址：台北市南港區三重路19-10號1F
- 捷運：南港軟體園區1號出口，步行8分鐘
- 電話：02-26551393
- 營業時間：09:00-17:30 (週六日店休)
- FB：MADO-Taiwan
- google商家：https://g.co/kgs/Cc7QXAp
【MADO餐廳】
位於台北市南港軟體園區第一期大樓內，
是東元餐飲集團引進土耳其最大連鎖餐飲暨甜點品牌，
店內挑高的花園式用餐空間，寬敞明亮不擁擠，
室內設有2~8人的座位與戶外露天雅座。
▼綠色植栽圍繞的半開放式包廂，
具有獨立性、隱私感，
慶生、洽公、同事聚餐…等都合適。
▼下午茶時間，坐在「戶外用餐區」，
享用咖啡或土耳其特色茶，放鬆又愜意！
因原物料進口的問題，
目前暫停供應土耳其冰淇淋，
但店家製作了義式、歐亞料理和烤串，
絕對是聚餐的好選擇之一，
符合上班族需求，能吃的飽足又開心，
在工作與品嚐美食的生活中找到平衡！
【MADO 菜單】
提供歐亞風味餐點、烤餅、烤串、義大利麵，
還有早午餐、咖啡、土耳其特色茶…等，
✔️主餐加價$59，可升級套餐
(內含MADO麵包、主廚湯品、土耳其特色茶or美式咖啡)
✔️內用餐點需酌收10％服務費
▶️ (MADO菜單)
▼我們點了以下餐點，準備大快朵頤。
【慢燉蕃茄羊膝】＄500
MADO招牌必點品項！
大塊的燉羊膝+薑黃飯，超勾人食慾，
再加價$59升級套餐，更豐盛！
▼這道透過長時間燉煮的羊膝，
巧妙地融合了蕃茄、時蔬、紅酒，
以及精心挑選的香料來細心料理，
直接就能劃開品嚐，
呈現出肉質超級軟嫩且不腥的口感，
肉量十足，大份量讓人滿足至極，
每一口都能品味到番茄的酸香及紅酒細膩的香氣，
融合出東西方特色的迷人風味，
滋味相當好！😋😋😋
▼再搭配充滿歐亞特色的薑黃飯，
有滿滿的異國風味，吃完整個超飽足！
▼主餐+$59，即可升級套餐，內含：
- MADO麵包
- 主廚湯品
- 土耳其特色茶
▼麵包沾上主廚特製的濃湯，更美味！
▼再喝杯土耳其特色茶，
溫潤不澀又解膩。
【香料雞肉烤餅】＄240
在皮薄脆口的烤餅裡，
夾入滿滿的香料雞肉、甜椒…等，
吃起來微辣，口感很豐富，
不論單吃或沾上主廚特製的酸奶芝士醬，都好吃，
一上桌就直接被搶食空盤，
大家都喜歡！😋
▼芹菜搭配酸奶芝士醬，也好吃！
【辣味蕃茄牛小排義大利麵】＄360
MADO人氣品項推薦！
這是蛋寶最愛吃的義大利麵之一。
以濃郁的蕃茄醬汁為基底，
搭配色澤鮮紅誘人，油潤鮮嫩的牛小排，
一上桌就超吸眼球，彷彿在說：「快來吃我吧！」
讓人等不及就想吃掉它呢！
▼七分熟度的牛小排，
軟香油潤且帶點嚼勁，口感很不錯！
▼每一根Q彈的麵條，
都被裏上濃郁酸香又微辣的蕃茄醬汁，
會讓人一口接一口的吃光光，
這麵量，比一般外面的餐廳還多，
絕對能夠吃的飽足啊，cp值很高！
【羅勒松子青醬鴨肉義大利麵】＄320
經典款義大利麵！
當它被端上桌時，濃郁的羅勤葉香氣優雅的飄散出來，
青醬麵上搭配著紅嫩的鴨胸和滿滿的松子，
擺盤用心，令人垂涎三尺。
▼一口吃下吸附了滿滿青醬的麵條，
有香氣突出的甜羅勒風味以及堅果香氣，清香美味！
鴨肉軟香不柴，口感剛剛好，
吃完會讓人意猶味盡呢~
【土耳其特色茶】
最後，來杯有著紅寶石般色澤的
「土耳其茶」茶香濃郁卻不苦澀，
並且特別用了土耳其鬱金香紅茶杯盛裝，
讓人彷彿置身於土耳其旅遊的美好回憶中，
心情也變得美麗愉悅，
為這美味的一餐畫下完美的句點！
▼【公司總動員 龍總有好康】▼
(慶開工！買一贈一)
消費「頂級土耳其嫩羊膝套餐乙套」，
即贈「摩登主廚肉醬義麵乙份」！
(數量有限贈完為止)
《蛋寶543》
這一次來到位於南港軟體園區，朋友推薦的
【MADO 歐亞摩登餐廳】
餐點簡直是美味「龍厚呷」！
份量大、價格合理、用餐環境也超舒適，
就像是辦公樓裡的天堂，
特別是對於在南軟園區附近上班的朋友們，
吃飯不用跑遠，就像到家裡廚房一樣方便，
喜歡歐亞風味料理和義大利麵的朋友們絕對不能錯過！
快約同事們來這裡吃美食聊八卦，
再推薦給公司的福委會，
與MADO簽特約享優惠吧~！❤️
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【MADO土耳其餐廳】
- 地址：台北市南港區三重路19-10號1F
- 捷運：南港軟體園區1號出口，步行8分鐘
- 電話：02-26551393
- 營業時間：09:00-17:30 (週六日店休)
- FB：MADO-Taiwan
- google商家：https://g.co/kgs/Cc7QXAp
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