位於南港軟體園區一期A棟正門口的

【MADO土耳其餐廳】

是土耳其知名連鎖複合式餐飲品牌，

主打招牌「慢燉蕃茄羊膝」套餐，

份量十足、CP值高又好吃，

來這裡用餐、聚餐、慶生…等都合適，

對於在南軟園區附近上班的朋友們，更是必訪之地！

地理位置便捷、離辦公室不遠、隱秘性高，

出示員工證或當月壽星，還可享受優惠，

目前福委會特約正在招募中，

快呼叫朋友、公司同事們一同來享受美食吧！

(文末有買一送一活動唷！)

【MADO土耳其餐廳】

【MADO餐廳】

位於台北市南港軟體園區第一期大樓內，

是東元餐飲集團引進土耳其最大連鎖餐飲暨甜點品牌，

店內挑高的花園式用餐空間，寬敞明亮不擁擠，

室內設有2~8人的座位與 戶外露天雅座。

▼綠色植栽圍繞的半開放式包廂，

具有獨立性、隱私感，

慶生、洽公、同事聚餐…等都合適。

▼下午茶時間，坐在「戶外用餐區」，

享用咖啡或土耳其特色茶，放鬆又愜意！

因原物料進口的問題，

目前暫停供應土耳其冰淇淋，

但店家製作了義式、歐亞料理和烤串，

絕對是聚餐的好選擇之一，

符合上班族需求，能吃的飽足又開心，

在工作與品嚐美食的生活中找到平衡！

【MADO 菜單】

提供歐亞風味餐點、烤餅、烤串、義大利麵，

還有早午餐、咖啡、土耳其特色茶…等，

✔️主餐加價$59，可升級套餐

(內含MADO麵包、主廚湯品、土耳其特色茶or美式咖啡)

✔️內用餐點需酌收10％服務費

▶️ (MADO菜單)

▼我們點了以下餐點，準備大快朵頤。

【慢燉蕃茄羊膝】＄500

MADO招牌必點品項！

大塊的燉羊膝+薑黃飯，超勾人食慾，

再加價$59升級套餐，更豐盛！

▼這道透過長時間燉煮的羊膝，

巧妙地融合了蕃茄、時蔬、紅酒，

以及精心挑選的香料來細心料理，

直接就能劃開品嚐，

呈現出肉質超級軟嫩且不腥的口感，

肉量十足，大份量讓人滿足至極，

每一口都能品味到番茄的酸香及紅酒細膩的香氣，

融合出東西方特色的迷人風味，

滋味相當好！😋😋😋

▼再搭配充滿歐亞特色的薑黃飯，

有滿滿的異國風味，吃完整個超飽足！

▼主餐+$59，即可升級套餐，內含：

MADO麵包

主廚湯品

土耳其特色茶

▼麵包沾上主廚特製的濃湯，更美味！

▼再喝杯土耳其特色茶，

溫潤不澀又解膩。

【香料雞肉烤餅】＄240

在皮薄脆口的烤餅裡，

夾入滿滿的香料雞肉、甜椒…等，

吃起來微辣，口感很豐富，

不論單吃或沾上主廚特製的酸奶芝士醬，都好吃，

一上桌就直接被搶食空盤，

大家都喜歡！😋

▼芹菜搭配酸奶芝士醬，也好吃！

【辣味蕃茄牛小排義大利麵】＄360

MADO人氣品項推薦！

這是蛋寶最愛吃的義大利麵之一。

以濃郁的蕃茄醬汁為基底，

搭配色澤鮮紅誘人，油潤鮮嫩的牛小排，

一上桌就超吸眼球，彷彿在說：「快來吃我吧！」

讓人等不及就想吃掉它呢！

▼七分熟度的牛小排，

軟香油潤且帶點嚼勁，口感很不錯！

▼每一根Q彈的麵條，

都被裏上濃郁酸香又微辣的蕃茄醬汁，

會讓人一口接一口的吃光光，

這麵量，比一般外面的餐廳還多，

絕對能夠吃的飽足啊，cp值很高！

【羅勒松子青醬鴨肉義大利麵】＄320

經典款義大利麵！

當它被端上桌時，濃郁的羅勤葉香氣優雅的飄散出來，

青醬麵上搭配著紅嫩的鴨胸和滿滿的松子，

擺盤用心，令人垂涎三尺。

▼一口吃下吸附了滿滿青醬的麵條，

有香氣突出的甜羅勒風味以及堅果香氣，清香美味！

鴨肉軟香不柴，口感剛剛好，

吃完會讓人意猶味盡呢~

【土耳其特色茶】

最後，來杯有著紅寶石般色澤的

「土耳其茶」茶香濃郁卻不苦澀，

並且特別用了土耳其鬱金香紅茶杯盛裝，

讓人彷彿置身於土耳其旅遊的美好回憶中，

心情也變得美麗愉悅，

為這美味的一餐畫下完美的句點！

▼【公司總動員 龍總有好康】▼

(慶開工！買一贈一)

消費「頂級土耳其嫩羊膝套餐乙套」，

即贈「摩登主廚肉醬義麵乙份」！

(數量有限贈完為止)

《蛋寶543》

這一次來到位於南港軟體園區，朋友推薦的

【MADO 歐亞摩登餐廳】

餐點簡直是美味「龍厚呷」！

份量大、價格合理、用餐環境也超舒適，

就像是辦公樓裡的天堂，

特別是對於在南軟園區附近上班的朋友們，

吃飯不用跑遠，就像到家裡廚房一樣方便，

喜歡歐亞風味料理和義大利麵的朋友們絕對不能錯過！

快約同事們來這裡吃美食聊八卦，

再推薦給公司的福委會，

與MADO簽特約享優惠吧~！❤️

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

【MADO土耳其餐廳】

更多台北美食：

【台北米其林 台中米其林懶人包】米其林指南 米其林餐盤 米其林必比登 Michelin Guide Taipei @蛋寶趴趴g

【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go

【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go

【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go

【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go

【天母美食懶人包】天母餐廳推薦 士林/北投/天母/明德站/芝山站/石牌站美食 @蛋寶趴趴go