中壢美食、無菜單料理推薦這家織田信長無菜單手作料理，號稱全台最難訂位無菜單料理之一，一開放訂位時間直接被秒殺，織田信長無菜單手作料理，有別於一般日式無菜單料理，它大部分的料理都是在鐵板上面創作，重點是料理道數高達14道，整套只要1380元還不收服務費！這次菜單改版再進化，食材升級還不加價唷

織田信長無菜單手作料理｜交通方式、停車資訊

織田信長無菜單手作料理就位在桃園市中壢區環西路2段366巷10號，附近有一個收費停車場可以利用，周邊也蠻多停車格的，織田信長無菜單手作料理是全預約制，臨時來是吃不到的，然後請務必準時，以免影響其他客人的權益

織田信長無菜單手作料理目前只有三個餐期：11:30、17:30、19:30，每個餐期有12個座位，有任何問題可以先上織田信長無菜單手作料理的粉專私訊或打電話詢問，訂位方式一率都要透過IN LINE系統訂位->點我訂位

織田信長無菜單手作料理｜用餐環境

織田信長無菜單手作料理的用餐環境小小的，空間不大但很有質感，中央是鐵板區，客人是圍繞著鐵板坐，可以直接欣賞料理的製作過程，師傅也會跟大家互動蠻有趣的，後方是後方則是超大的活水魚缸，龍蝦、鮑魚都是放在魚缸裡，要料理才會撈起來

料理前的火力展示，主廚會把今天料理的活海鮮擺在木盤裡讓大家拍照，1380元不收服務費還有這樣水準的食材品質，織田信長無菜單手作料理真的很猛！

織田信長無菜單手作料理歷經數月籌劃，日前推出新菜單囉，這次來感覺廚師變多了，板前與客人的互動有更加熱絡，當然現場鐵板料理跟板前擺盤秀也是織田信長無菜單手作料理的特色之一

開胃菜：芙蓉豆腐，嫩嫩的芙蓉豆腐淋上了甜美的火龍果醬，呈現出鮮豔的紫紅色，非常搶眼，在其上撒有漂亮的花瓣，底下搭配了QQ的粉圓般的食材，使整體口感層次豐富

月光寶盒，上菜時是一個小鐵盒，打開鐵盒裡面的海鮮食材超繽紛，有鮪魚、松葉蟹、鮭魚卵及生食胭脂蝦，超高級的！

料理概念是來自於中國名菜賽螃蟹，底下是用蛋白加上牛奶拌炒，上面再加上多樣的海鮮，藉由蛋白的嫩度來襯托出海鮮的鮮味，超級優秀

藍莓蝦，主廚先把大蝦用鐵板煎製過，再將煎好充滿香氣的大蝦放進藍莓醬汁裡烹煮，再擺上鋪了芝麻葉，頂端點綴藍莓和香米的精緻瓷盤

藍莓蝦味道很特別，藍莓香氣酸香開胃，餘韻還有淡淡柑橘類的香氣，加上本身Ｑ彈鮮嫩的蝦子，非常好吃又有特色

北海道生食級干貝＆廣島牡蠣，因為食材本身就很新鮮，所以像北海道生食級干貝＆廣島牡蠣不太需要用過重的調味烹調，干貝用鐵板兩面炙燒，牡蠣則是用類似蒸的方式

鐵板上料理好的干貝、牡蠣再移動到旁邊進行調味跟擺盤組裝，還加上主廚特調醬汁跟奢侈的魚子醬！

生食級大干貝搭配海菜醬、鮭魚卵及魚子醬，干貝吃起來口感鮮嫩且鮮味十足，加上魚子醬層層的堆疊鮮味，非常厲害，廣島牡蠣尺寸超大，簡單烹調，入口滿是海潮的鮮味！

南非鮑魚，活體的南非鮑魚上桌前還會動，直接鐵板上料理，而且鮑魚還是一人一顆唷！

南非鮑魚以其Q彈且緊實的質地著稱，主廚搭配了帶有淡淡油蔥香味的奶油醬，撒上細碎的鹹蛋黃並與炒過的大豆苗相結合，這道菜的外觀呈現西式風格，但巧妙地融入了中式食材，展現了中西食材的完美交融

手撕雞肉墨魚漢堡，漢堡麵包是特製的墨魚漢堡，夾入食材前會先把起司、漢堡放在鐵板上烤一下，另外一邊則是用舒肥方式料理的雞肉手工剝絲，再將所以食材堆疊起來

手撕雞肉墨魚漢堡，手撕雞肉墨魚漢堡上面還插著旗子超可愛，這裡的手撕肉使用原味的舒肥雞胸肉沒有過度去調味可以吃到本身肌肉的嫩度，搭配酸黃瓜醬、起司片、蔬菜，口感清爽又很豐富

法式磨菇濃湯，濃湯的主要食材是蘑菇和馬鈴薯，其濃稠質感來自於馬鈴薯澱粉自然特性，沒有添加任何額外的勾芡粉，使得喝起來更加健康，蘑菇濃湯盛放在淺盤中，湯面上還巧妙地裝飾了形狀可愛的愛心拉花，增添菜品的視覺吸引力

杏仁鱸魚，外層覆蓋著杏仁片，並透過特殊的醬燒技術烹調而成。這道菜品呈現出一種獨有的酸甜風味，同時伴隨著淡淡的焦糖香，當您品嚐一口時，可以感受到魚肉的鮮嫩多汁與杏仁的香脆口感和醬汁的風味完美融合

波士頓龍蝦，也是用半煎蒸的方式烹調，因為蝦螯、蝦身、蝦頭的熟成時間都不太一樣，所以主廚是分開烹調、敲殼後再整體組裝完整送到客人桌上

波士頓龍蝦其肉質豐腴而又彈嫩，當其外層在鐵板上高溫烘烤至微焦時，便散發出誘人的香氣，品嚐時，你會感受到其肉質的彈性和鮮美，這是只有活體龍蝦才有的鮮美滋味！

主餐：美國頂級翼板牛、松阪豬，肉類絕對是吃鐵板燒料理的高潮階段，主菜肉類有三種選擇：美國翼板牛、小羔羊、松阪豬，我們選了美國翼板牛、松阪豬，隨著主廚煎炙翻動，飄出陣陣的肉香氣，在一連吃了這麼多料理，聞到撲鼻的香氣還是超誘人的

分切後上桌前還會用高溫噴槍再炙燒一下，讓表面帶有些許脆度，香氣表現也更完美！

頂級翼板牛，吃進嘴裡立馬可以嘗到如同奶油般濃郁的牛肉脂肪香氣，厚切肉汁感十足，越是咀嚼嘴中滿滿都是牛排甘醇的油脂香氣

松阪豬以其細嫩的質地和均勻分布的油花著稱，肉質自然帶有甜味，每片肉的厚度都恰到好處，咬下時既脆口又多汁，嚼勁之間散發出豐富的香氣，可以沾點以黃芥末為基底的醬汁，更能提升肉質甜度

鴨胸飯，上方呈現的是粉嫩色澤、質地緊實且多汁的櫻桃鴨胸肉，而其下方則鋪陳著口感獨特的日本夢美人米飯，搭配上濃郁的醬汁，不僅讓人食欲大增，即便是已經吃得差不多飽了，也忍不住想一口接一口地享受每一個細節，其美味程度實在難以抵擋

鐵板冰淇淋，

有夠浮誇！用炙熱的鐵板裝，蜂蜜蛋糕上放上自家做的冰淇淋，上桌時淋上紅酒，一瞬間香氣瀰漫，紅酒在鐵板上滋滋作響

下面的蜂蜜蛋糕會吸收紅酒的味道，入口濕潤香甜帶有酒香，加上上面冰涼的冰淇淋，冰熱交替有種衝突的美味感受

因為有壽星的關係，主廚還招待大家巴斯克乳酪蛋糕，真的是太有心了！

織田信長無菜單手作料理這次的新菜單依然讓人相當滿意！不僅料理手法多變，口味也相當有變化性，從前菜到主菜，每一道都令人相當驚豔，而且份量真的很足，對比他的價位真的算是物超所值，如果你是愛吃鐵板燒的朋友，強烈建議要來織田信長無菜單手作料理品嚐唷

織田信長無菜單手作料理

地址：桃園市中壢區環西路二段366巷10號

電話：0989 168 757

營業時間：三個餐期：11:30、17:20、19:30（全預約制）

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