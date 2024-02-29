2024開春最夯的一部戲，應該就是王家衛的繁花了！不但討論度超高，還被央視點名繁花可能成為「孤品」，意思是無法超越！電影導演王家衛的確拍出電視劇的新高度，難怪繁花成了2024必追好戲，沒看過這齣戲就落伍了！

說實在王家衛拍的電影向來曲高和寡，不是很好懂！尤其他早期拍的東邪西毒更是不知所云，聚集了一堆大咖演員的片子，劇情卻讓人摸不著頭緒，據說連演員都不知道自己演了啥？之後的幾部戲一貫王家衛風格，不懂的人依舊不懂！沒想到頭一次拍電視劇，就突然接了地氣，劇本好，演員佳，砸重金買來當年港台最夯的57首配樂更是經典中的經典！只要插曲一播，大家瞬間跌回那個紙醉金迷的90年代，有張雨生《我的未來不是夢》，不是姜育恆的《再回首》，還有張學友的《偷心》，王菲的《執迷不悔》，回憶殺湧上心頭的後座力不可言喻！王家衛用電影規格來呈現這部復古電視劇，彷彿平地一聲雷，大量地炸開了一地繁花！

繁花總共有幾集？

總共30集，已經全劇終，觀眾可一口氣看完；據說原本要拍電影的，後來故事交代不完，乾脆花了三年時間拍成電視劇，沒想到佳評如潮，不看可惜啊！

繁花哪裡看？

Netflix目前沒有，但網路搜尋很多地方都可以線上看

繁花是甚麼類型的戲？

跟上海灘一樣屬於時代劇了，不是只有愛情戲，更多的是精彩的商戰戲；我覺得最後三集的股票大戰最精彩，兵不血刃，看得令人屏息！尤其有在玩股票的人，更是看得血脈賁張，不得不拍案叫絕啊！

繁花時代背景

90年代的上海，主要場景在黃河路，外灘27號，以及知名的和平飯店；在那個機會遍地，人人都想搏一把的年代，每個人都在找空子尋門路，玩股票也好，做生意也罷，就想趁勢飛黃騰達，於是就有寶總和身邊一票這樣的人應運而生

繁花人物介紹

寶總(胡歌飾)

據說胡歌是王家衛心中第一人選，開拍前只有確定他飾演男主角阿寶，其他演員都是另外甄選的。胡歌也沒讓王家衛失望，把90年代一心想出頭的上海市井小民，演成後來在黃河路呼風喚雨的寶總，風度翩翩的胡歌演得絲絲入扣，演技再次大躍進，重情重義的寶總由他來詮釋，不作第二人想！不過我覺得寶總的人物設定太完美，聰明冷靜又沉得住氣，發達後對身邊的人依舊照顧有加，寧可自損也不負人，就連最後三集驚心動魄的股票殊死戰，胡歌都是關關難過關關過，最後甚至還放棄股票，轉戰有土斯有財的土地耕耘，據說後來那塊地成了上海迪士尼，這麼聰明睿智又有情有義的人，基本上現實中不會存在，我覺得這部繁花應該是他自瑯琊榜之後登峰造極的角色了！

爺叔 (游本昌飾)

繁花劇中另一位舉足輕重的角色，莫過於這位老法師爺叔，看不出來爺叔已經90歲了吧?戲中總是一襲中山裝＋光頭的他很難不讓人聯想到蔣介石啊~🤭；讓胡歌從阿寶蛻變成寶總，應該要感謝這個帶他入門的師父，從穿著的品味指導起，到投資股票和做生意的心法，爺叔可謂不藏私地指導阿寶，當然在收他為徒之前也是測試過阿寶的品性，確定合格之後才收他為徒，從此阿寶就走上了平步青雲的道路

玲子（馬伊琍飾）

除了商戰和股票大戰，繁花最引人矚目的當然是寶總的感情戲，三位圍繞他身邊的女人都有不同的故事，被爺叔戲稱為「討債鬼」的玲子，因為在日本對寶總有過知遇之恩，發達後的寶總乾脆幫她實現開店的夢想，她所開的小餐館夜東京，雖然是賠錢的生意，一天到晚想從寶總這裡挖錢，寶總還是盡量滿足她這個無底洞，誰知經過一場嚴重的齟齬後，玲子離家出走，回來後卻決定跟寶總拆夥，大破大立重新出發，馬伊琍把上海女人的精明世故演得極好，原本就是上海人的她，演起來自然駕輕就熟，之前看她演《我的前半生》對於她每次說話句尾都會來句上海腔：「是的呀」，讓我都忍不住想笑

汪小姐（唐嫣飾）

繁花劇中最受人喜愛的女主角應該是唐嫣飾演的汪小姐，以前對於唐嫣印象最深的莫過於她在《何以笙蕭默》裡面演的女主角，那時只覺得這女生好漂亮，把男主角都比下去了，演技倒是沒有太多突出之處；沒想到唐嫣在這部戲也把汪小姐演活了！而且這部繁花對於服飾妝髮的細節也讓人不可忽視，還在外灘27號的汪小姐最常以大紅色示人，紅色套裝＋紅色毛衣，連風衣都是大紅色（我也有一件🤭），代表她人紅運勢佳；一旦落魄被打入冷宮，大紅衣服再也不復見，連衣著都在暗示她以不如以前風光！然而一開始傻白甜的她卻有著外人難以想像的堅毅，對於寶總一往情深的汪小姐，可以孤身親入險境去救寶總，寶總也可以為了她在眾人面前硬是挨了一記耳光，這二人原本是可以開花結果的，豈知卻遭到寶總無情地冷處理，光是在排骨年糕店苦等寶總卻一直等不來的畫面，張學友的《偷心》音樂一下，每個人都不由得替汪小姐感到心疼起來！有骨氣的汪小姐沒有退卻，即使要跟寶總競爭，還是拒絕寶總的援手，自己做成了第一單生意！原本是得力助手卻成了最大的敵手，還因此讓爺叔跟他拆夥，寶總應該也沒想到吧？像寶總這樣事業有成的男人，身邊的女人對他來說也必須有利用價值，玲子是如此，汪小姐和李李更是如此！

李李（辛芷蕾飾）

黃河路上最受爭議的老闆娘李李，王家衛鏡頭裡的辛芷蕾美到極致，一開始出場就充滿了神秘感，李李一舉手一投足都風情萬種，眼神和姿態盡顯女人味，聽說為了李李這個角色，辛芷蕾還必須去上很多舞蹈課，連走路的姿態和回眸的眼神都要練過；對比之前辛芷蕾在《如懿傳》演的反派嘉妃和《慶餘年》的俠女海棠朵朵，辛芷蕾的李李演得更好！一樣是演媽媽桑之類的角色，華燈初上的林心如硬是比不過辛芷蕾的氣場，因為林心如的臉蛋太甜美，詮釋媽媽桑很難到位，畢竟在美艷面前，甜美是起不了作用的！李李和寶總的感情似有若無，王家衛最擅長拍的感情戲就是曖昧和錯過，這二人的交手處處充滿心機和權謀，互相幫襯之外，還要套取對方的商業情報，既合作又競爭的關係，氣氛相當微妙！寶總最後的股票保衛戰，李李的角色可說舉足輕重，寶總甚至還跟李李說：「贏，二個人贏；輸，我一個人輸」試問哪個男人會如此大氣？可惜他們二個心底都還藏著故人，即使曖昧情愫不斷，最終仍沒能宣之於口，李李最後結局更是出人意料，竟然選擇落髮出家，有人拿繁花類比紅樓夢，就連李李的結局也像賈寶玉

感情戲雖不是繁花主軸，但卻是最多人討論的一塊，我尤其喜歡原著小說裡對於感情的詮釋：「男女之事源於天時地利，差一分一厘，就是空門！」感情裡最大的遺憾不是沒有愛過，而是在該愛的時候沒有用盡全力！比起寶總和李李的過於權衡利弊，汪小姐無疑勇敢得多！王家衛的繁花拍出了太多的遺憾，結局寶總有去赴汪小姐的97回歸之約，偏偏二人卻在不同的彼岸，造化弄人莫過如此；圓滿不是結局，錯過才是人生！「繁花」劇名取得恁好，因為沒說出口的還有後面那句「落盡」吧？