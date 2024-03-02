2024新莊中港大排光雕展開始囉～

於3/1起至3/24連續24天點亮新莊中港河廊，今年主題是：幸福新北 戀戀中港。

利用不同愛情的元素，整體規劃為6大主題區域：守護愛情｜愛情運河｜愛情啟航｜月光戀人｜愛的迫降｜愛情鞦韆。

再利用光雕投影以及中港大排的蜿蜒河廊，相信會讓來訪的遊客，手機拍個不停！

首先在新莊的自立街口可以看到：▲守護愛情。

超大的手排列出愛心的圖案，又彷彿像是心心相印，在藍調燈光之下，又彷彿是在宣誓永恆的愛情。

希望藉由愛情美好的開始，讓人們感受愛情的力量｜溫暖。

在▲▼愛情運河這裡，黃金歲月的河流，沿著蜿蜒的河廊奔放向前～

色彩繽紛的燈飾點綴在河岸中間，三不五時還有魚兒跳耀～猶如一幅幅浪漫的畫卷～

沿著愛情運河緩緩前行，這裡還有白鯨冒出頭，令人陶醉其中。

愛情像是巨大的▼愛情啟航，船隻預備要啟航囉！

不管前方是多麼的波濤洶湧，就這樣子攜手勇闖於天涯之中，一同來感受風兒吹過臉頰的感覺，相信有愛人陪伴在旁，即使愛情是一場無法阻擋的冒險，也讓人們心動不已～

行走之中竟然發現了▲小美人魚的投影，一旁還有淘氣的小丑魚在四處的暢遊～

藉由月光的照耀，▼月光戀人呈現粉紅的戀愛色彩，像是一種神秘和浪漫的氛圍，在這裡四處的暈開～

又好像是一對對的情侶在月光下漫步，牽手彼此輕聲細語說情話，享受著這份寧靜和美好。

愛情也像是一場▲愛情鞦韆，雙雙對對在鞦韆上蕩漾，充滿著歡樂的笑聲，彌漫在空氣中。

這裡有滿滿的青春活力和激情，讓情侶們可以感受到愛情的美好和快樂。

超美的▲玫瑰花，竟然漂浮在愛情海中，這樣子閃亮亮的綻放，就好像愛情的人們一樣，如此的可愛～

就讓我們大聲勇敢的表達我們的愛意！就像是▲愛的迫降，跳傘式表白給自己心愛的女孩知道。

愛情也彷彿像是一場冒險和浪漫，讓人們心跳加速，第一次的牽手！第一次的親吻！總是讓人徬徨又興奮，期待又怕傷害。

2024年新莊中港大排光雕展，區域位置比較集中，而且所有的光雕作品比往年來，更加的漂亮和精彩！

今年的主題是：愛情，相信夜晚時刻在這裡漫步，就好像來一場充滿愛的光雕之旅，讓我們感受到了愛情的力量和美好。

而且這裡每一個展區，都是十分獨特的故事和場景，繽紛的燈飾在夜空中閃耀，彷彿置身於童話世界一般。

2024新莊中港大排光雕展｜幸福新北 戀戀中港

📸地點：2024新莊中港大排光雕展

📧地址：中港大排廣場（自立口）

📆日期：2024/03/01~03/24｜🏮每天：18:00~22:00

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

▼2024中港大排光雕展導覽地圖｜圖片擷取：新北水利局。