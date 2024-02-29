【新竹食記】The Fun 樂房早午餐(嘉豐店)

樂房早午餐發跡於竹北，目前在竹北和新竹地區有多間分店，他們的三明治系列種類多元，吐司柔軟食材新鮮，店內風格簡潔明亮，有大片落地窗旁的吧檯座位區，吃著早餐欣賞著人來人往的街景，美好的一天就從這開始。

開車前往可停附近路邊停車格。

▲樂房早午餐位在竹北六家五路上，外觀為大片透明玻璃窗沒有明顯招牌，給人一種低調沉穩的感覺。

▲內用空間寬闊明亮，有靠廚房和窗邊的吧檯用餐區，也有靠窗的兩人和四人用餐座位。

▲這裡很特別的是有整牆的扭蛋機，小朋友來到這想必會好好的貢獻一下爸媽的零錢(賊笑)。

▲用完餐須自行將餐具回收區，店內有提供兒童高腳椅。

▲樂房早午餐菜單：有多種口味的吐司三明治、厚片吐司、炸物點心和各類飲品。(圖片轉自官網)

▲點完餐點結帳後拿取餐器等候震動取餐。

▲當天點了兩份餐和兩杯飲料，紙袋上印有餐點名稱不會混淆。

▲紅茶歐蕾(熱) 60元(左)：紅茶歐蕾表層有綿密的奶泡，奶味濃郁紅茶也蠻香的，外觀跟拿鐵咖啡很相似。

▲伯爵歐蕾(冰) 70元(右)：有濃濃的伯爵香氣，茶與奶的比例調配得剛剛好，甜度適中，不想太多冰塊也可選擇去冰。

▲燻製烤雞 85元：吐司質地極為柔軟，表面烤過口感酥酥的，內有高麗菜絲、煎蛋、吐司片和燻雞，起司融化後跟燻雞的碳烤香氣融合得很好，一起吃非常搭。

▲起士厚雞腿排 130元：內有高麗菜絲、番茄、生菜、煎蛋和一整塊厚實的雞腿排，雞腿排外皮酥脆醃製得非常入味，肉質軟嫩多汁，生菜清脆爽口，一口咬下超滿足。

雞蛋糕短評：鄰近高鐵車站的早餐店，有大片落地窗用餐氛圍很好，飲料三明治都有水準，吐司質地鬆軟，肉排軟嫩厚實，紅茶歐雷有濃郁的香氣。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



【The Fun 樂房早午餐嘉豐店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市六家五路一段355號

電話：035505770

官網：The Fun 樂房早午餐嘉豐店

線上訂位：無

營業時間：08:00–17:00

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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