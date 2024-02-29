在小紅書找龜山還有什麼新開的好店？滑到一家很可愛的早午餐店「貳月初食」，而且居然在我家附近而已！馬上拉著老公一起來嚐鮮～

貳月初食周遭環境

貳月初食位在文化五街上，這一排有機車停車格，但沒有汽車停車格，建議停在文化七路上路邊停車再走進來



檢視較大的地圖

這一整排只有這一間文青小店，滿顯眼的！

店內環境

老實說店裡滿小的🤣桌數約4桌，約容納10人以內

裝潢風格偏日系風格，很多木頭元素

餐具、水杯、調味料自行取用

菜單

貳月初食提供可頌、司康、沙拉、潛艇堡、咖啡等早午餐輕食

一人現做，會等比較久～

無低消，客滿時，用餐時間限時90分鐘

餐點介紹

法式拼盤(前)、日式烤飯糰(後)

日式烤飯糰 $180

飯糰上下烤得鹹鹹脆脆的，印象中裡面是混著肉的，非素食喔

很特別的是搭配「溫沙拉」，這是我第一次吃到溫沙拉～

回去查才發現溫沙拉是指以溫熱的醬汁或加熱食材，使其入口的溫度更為適口

法式拼盤 $180

法式吐司好好吃，兩次來都有點這一道

份量適中，女生可以吃完一整盤

健康蔬食拼盤 $180

二訪的時候，嘗試了這道健康蔬食拼盤

司康真的超好吃！一個人可以嗑掉一整顆吧❤️

本來不敢吃起司的妹妹覺得它的起司全麥切片烤得很脆很香

紅茶喝起來是古早味紅茶的味道

鍋煮奶茶很香～

兩次來訪點的東西都很好吃～推薦給林口龜山的居民們👍

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