在小紅書找龜山還有什麼新開的好店？滑到一家很可愛的早午餐店「貳月初食」，而且居然在我家附近而已！馬上拉著老公一起來嚐鮮～
貳月初食周遭環境
貳月初食位在文化五街上，這一排有機車停車格，但沒有汽車停車格，建議停在文化七路上路邊停車再走進來
這一整排只有這一間文青小店，滿顯眼的！
🔴 早午餐名稱：貳月初食
🔴 地址：333桃園市龜山區文化五路197號
🔴 營業時間：09:00–15:00(每月公休日公告在粉絲團、ig，去之前先看一下才不會撲空喔！)
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090037065355
🔴 Instagram：https://www.instagram.com/scone0426?fbclid=IwAR1bcCRoWhjcjpi2kVbrPtfJaxHFc8orzcKm_oXXQ-DqZI-5a3XXlJMpaBk
🔴 Line訂位訂餐：https://line.me/R/ti/p/@077bryvl?oat_content=url
店內環境
老實說店裡滿小的🤣桌數約4桌，約容納10人以內
裝潢風格偏日系風格，很多木頭元素
餐具、水杯、調味料自行取用
菜單
貳月初食提供可頌、司康、沙拉、潛艇堡、咖啡等早午餐輕食
一人現做，會等比較久～
無低消，客滿時，用餐時間限時90分鐘
餐點介紹
法式拼盤(前)、日式烤飯糰(後)
日式烤飯糰 $180
飯糰上下烤得鹹鹹脆脆的，印象中裡面是混著肉的，非素食喔
很特別的是搭配「溫沙拉」，這是我第一次吃到溫沙拉～
回去查才發現溫沙拉是指以溫熱的醬汁或加熱食材，使其入口的溫度更為適口
法式拼盤 $180
法式吐司好好吃，兩次來都有點這一道
份量適中，女生可以吃完一整盤
健康蔬食拼盤 $180
二訪的時候，嘗試了這道健康蔬食拼盤
司康真的超好吃！一個人可以嗑掉一整顆吧❤️
本來不敢吃起司的妹妹覺得它的起司全麥切片烤得很脆很香
紅茶喝起來是古早味紅茶的味道
鍋煮奶茶很香～
兩次來訪點的東西都很好吃～推薦給林口龜山的居民們👍
🔴 早午餐名稱：貳月初食
🔴 地址：333桃園市龜山區文化五路197號
🔴 營業時間：09:00–15:00(每月公休日公告在粉絲團、ig，去之前先看一下才不會撲空喔！)
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