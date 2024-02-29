🐶太喜歡了🥹柴柴店長拿腿好可愛🥰氛圍也👍

店家資訊

🔸老地方咖啡 Uknowhere Café @uknowhere.cafe

🔸新北市板橋區公園街52巷3號

🔸10:30–20:00(一-五)、10:30-21:00(六日)

🔸Google評論分數4.5顆星(338則評論)

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府中站老地方咖啡搬到更靠近府中站的位置～

一進來就有柴柴店長來迎接🥹認真融化了⋯(柴柴店長不定期顧店)

非常親人名字是拿腿！

海鹽焦糖生起司 $150｜蛋沙拉可頌堡 $210｜芋泥肉鬆可頌堡 $210｜南瓜櫛瓜起司燉飯 $250

🔸不收服務費/每人低消$180

🔸老地方的餐點也蠻好吃的尤其喜歡海鹽焦糖生起司✨🤤

店內氛圍也很好～三樓還有露營區造景可以拍照！

這次 老地方咖啡 Uknowhere Café｜板橋咖啡廳推薦 分享就到這裡啦！

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