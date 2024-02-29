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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市板橋區老地方咖啡 Uknowhere Café｜板橋咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食

新北市板橋區老地方咖啡 Uknowhere Café｜板橋咖啡廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2024-02-29 22:30:09 neru.foodie 人氣：139
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：935篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：老地方咖啡 UKnowwhere Cafe
place新北市板橋區公園街52巷3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🐶太喜歡了🥹柴柴店長拿腿好可愛🥰氛圍也👍

店家資訊

🔸老地方咖啡 Uknowhere Café @uknowhere.cafe

🔸新北市板橋區公園街52巷3號

🔸10:30–20:00(一-五)、10:30-21:00(六日)

🔸Google評論分數4.5顆星(338則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

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府中站老地方咖啡搬到更靠近府中站的位置～

 

 

一進來就有柴柴店長來迎接🥹認真融化了⋯(柴柴店長不定期顧店)

非常親人名字是拿腿！

 

海鹽焦糖生起司 $150｜蛋沙拉可頌堡 $210｜芋泥肉鬆可頌堡 $210｜南瓜櫛瓜起司燉飯 $250

🔸不收服務費/每人低消$180

🔸老地方的餐點也蠻好吃的尤其喜歡海鹽焦糖生起司✨🤤

店內氛圍也很好～三樓還有露營區造景可以拍照！

這次老地方咖啡 Uknowhere Café｜板橋咖啡廳推薦分享就到這裡啦！

喜歡我分享的內容的話！也請大家不吝嗇追蹤我的部落格

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