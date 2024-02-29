中壢梁家私廚於2023年12月才新開幕，是一家私廚料理、無菜單料理

非常適合家庭聚會、朋友聚餐

提供三種價位、不收服務費也不另收開瓶費

由有著20多年料理經驗的港籍師傅掌廚，提供結合粵菜、川菜、閩菜的多種料理

【目錄索引】

‧梁家私廚-環境介紹

‧梁家私廚-用餐須知

‧梁家私廚-餐點介紹

‧梁家私廚-店家資訊

中壢梁家私廚位在中壢區大同路上

旁邊就是開幕沒多久的麗陽商場（也就是舊稱大時鐘廣場）旁邊的二樓

樓下是坐著做海鮮丼飯專門店、旁邊是大慶鐘錶

中正路、大同路上有路邊汽、機車停車格，麗陽商場樓下也有收費停車場

距離中壢火車站、客運總站也只要步行約7~8分鐘

從坐著做海鮮丼飯專門店旁邊的樓梯上來即可

【梁家私廚-環境介紹】

一開門就可以看到毛筆字揮舞著「梁家私廚」的字樣

有看出是誰寫的嗎？

座位區是一張超大的圓桌，轉盤是電動的

圓桌最多可容納16人

盤子有著龍的圖騰，剛好象徵著到來的龍年

才開幕沒多久，就吸引許多節目及名人前來

牆上可以看到許多名人的簽名

圓桌上有著庭園的造景

小橋、流水還有染紅了的楓葉

冷藏櫃裡的無酒精飲品都可無限暢飲

【梁家私廚-用餐須知】

．用餐分每位1680元、2480元、3280元三種價位（同桌需選擇相同價位）

午宴最低16,800元、晚宴最低24,800元

．用餐採「全預約制」，每個餐期僅接待一組8～16位貴賓（最少需8人）

．提供兒童餐（限12歲內）每位酌收400元、無提供素食餐（同行茹素貴賓可自行攜帶個人餐食）

．只收現金，價格不另收服務費、不收開瓶費

．用餐前3日無法再提供人數減少或價位異動之服務，若用餐當日臨時增減人數，菜量與收費仍依原訂數計

．自帶酒者，免費提供一只酒杯／位，第二只起每個酌收洗杯費100元（如有嘔吐將酌收清潔費3,000元）

．以桌菜呈現為主、無提供代客料理也無提供分菜服務

．無加菜服務，用餐逾營業時間需付費延長，最多以一小時為限

．禁用外食與飲料（生日蛋糕除外）

．除導盲犬外，怒不接待寵物

【梁家私廚-餐點介紹】

▲招牌油淋脆皮雞

使用放山土雞經48小時的醃製，再使用低溫油泡，最後用油淋的方式讓它呈現出酥脆的口感

所以雞皮吃起來非常酥脆

且肉質鮮嫩保有肉汁，味道很鮮甜

▲蠔皇扣鮑魚

選用南非活體鮑魚，淋上加入金華火腿、老母雞、頂級排骨煨煮過的醬汁

鮑魚肉質Q彈中帶點微脆，口感鮮美、醬汁濃厚

細細咀嚼散發著多層次的口感

▲港式咖哩牛三寶

牛三寶指牛肋條、牛筋、牛肚

濃郁的咖哩醬汁淋上辣油帶有辛口的味道，多了辣度吃起來口感加豐富且帶有層次

一靠近除了咖哩香之外還聞得到青椒、甜椒的香氣

牛筋燉煮的很軟，輕輕一咬就化開了

牛肚爽脆中帶有彈性的口感

牛肋條帶筋帶肉又帶有些許油花，燉煮到非常軟嫩，咀嚼中散發著濃郁的牛肉香及咖哩香氣

▲秘製東坡肉

使用當天在地新鮮溫體豬搭配主廚的秘製調料燉煮三小時以上

一開蓋白煙升起～看到一塊塊排列整齊的東坡肉似乎在向我們招手般

是那樣的誘人，讓人猛吞口水

一舀起來，Q彈ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的模樣讓人食指大動

搭配台灣蘭陽平原的樂田米有機米，粒粒飽滿

米飯煮到粒粒分明、晶瑩剔透、香Q好吃

瘦肉的部份輕輕用筷子一剝就開了，豬皮的部份軟Q又帶點黏性

就連平常不特別愛吃肥肉的我都忍不住稱讚

這道秘製東坡肉可說是白飯殺手

▲生拆蟹肉麻婆豆腐

這道桌一上桌，北海道松葉蟹非常吸睛

盤面上還舖滿了松葉蟹的蟹肉絲

底層的麻婆豆腐使用四川郫縣一級豆瓣及四川漢源清溪花椒

結合了香、麻、辣的滋味

豆腐滑嫩吸收到醬汁的風味再加上多了蟹肉的鮮美，比一般麻婆豆腐的味蕾更加提升

▲梅汁紅條石斑

紅條石斑外型呈現出討喜的紅色，如果喜慶或過年團聚更象微著喜氣

肉質細緻但又保有該有的彈性，含有豐富的膠質且肉質鮮甜

淋上帶點酸甜的梅汁，清爽又美味

▲竹笙花膠雞湯

富含二十一種胺基酸的竹笙，在古代可是達官顯貴才能享用的進貢臻品

另外還有花膠及大朵的香菇一起燉煮出滿滿膠原蛋白的湯頭，喝完真的會黏嘴唇

湯頭非常鮮甜，烏骨雞也燉煮的很軟爛、骨肉很容易分離

但小麥更愛那將所有食材都燉煮到融入至湯頭的滋味，喝了第一碗會想再續第二碗湯的那種

▲蔥薑爆炒海參

小麥第一次吃到這麼好吃又夠味的海參

一般吃到的桌菜的海參料理都是靠略濃稠的醬汁巴在海參上面

但梁家私廚這道蔥薑爆炒海參是將爆炒的香氣吸收在海參上面，非常夠味、香氣十足

海參本身Q彈帶點脆口的口感

真的吃了會讓人想再接著吃

▲蝦球百果炒蘆筍山藥

這道是白果（俗稱銀杏）、澳洲蘆筍、日本山藥、甜椒、黑木耳再加上海虎蝦一塊拌炒

山藥吃起來還保有爽脆的口感，外層巴附帶點濃稠的醬汁，吃起來鹹香入味

蘆筍有著蘆筍獨特的氣味及爽脆的口感

海虎蝦很大一隻，是目前看過最大的「蝦球」，可說是巨無霸蝦球

一口咬下飽滿的肉質吃起來好過癮，有著脆彈的口感

▲拉絲雪燕燉奶

這道拉絲雪燕燉奶是用蛋白燉煮的，而不是眼見的奶酪

口感嫩滑，帶有淡淡的奶香

比起奶酪吃起來口感更為清爽

晶瑩剔透的雪燕，一絲絲的、口感爽脆中帶點彈性

香甜但不甜膩的爽口滋味，剛好為這頓無菜單料理劃下美麗又完美的句點

梁家私廚選用優質的食材搭配多年的主廚功力

想宴請身邊的親朋好友或是想找家有質感的餐廳聚餐

個人非常真心推薦梁家私廚！！

【梁家私廚-店家資訊】

店名：梁家私廚

地址：桃園區中壢區大同路186號2樓

營業時間：12:00~14:30、18:00~21:30

電話：0989-088 222

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