三重優質咖啡館推薦「李好咖啡」，地點隱藏在三重巷弄不起眼的地點，菜單提供手沖咖啡、司康、焦糖布丁、水果鬆餅、磅蛋糕和輕食等，最吸引我的就是季節限定的草莓鬆餅還有手工焦糖布丁，咖啡也很推薦。

三重咖啡館 李好咖啡 地點

「李好咖啡」地址為在永福街巷弄，附近還有永福街水餃。

李好咖啡Li Great coffee

地址：新北市三重區永福街179巷25號

電話： 02 2280 5133

營業時間：11:00–21:00（休息請看粉絲團）

粉絲團：李好咖啡Li Great coffee

食記：【三重咖啡館】李好咖啡，草莓鬆餅、焦糖布丁好吃推薦

三重咖啡館 李好咖啡 環境

「李好咖啡」店外有三張兩人桌，這裡禁菸喔！

低消一杯飲品

週二公休，不過春節期間都有營業不公休喔～

除了店外座位，內用也有幾張兩人桌和吧台座位，空間不大很溫馨，店家態度很客氣，走進店內充滿咖啡香，很舒服呢～

菜單的佛卡夏輕食就是店家手工製作，味道香噴噴。

不在菜單的飲品也可以點喔！

手沖咖啡的介紹，點餐時可以看一下，菜單有優惠組合。

店內黑板寫著今日甜點，超夯的肉桂捲有緣才能吃到。

三重咖啡館 李好咖啡 菜單價錢

李好咖啡 菜單價錢

內用低消每人一杯飲品，用餐限時兩小時

沒客滿就不限時，部份座位角落有插座可使用

販售的品項不少，除了咖啡、無咖啡因等飲品，還有多種甜點、手工歐式麵包和義大利麵，價格都不貴呢！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重咖啡館 李好咖啡 鬆餅、焦糖布丁推薦

原味焦糖布丁＋手沖咖啡 優惠組合190元

這布丁看起來也太太太好吃了吧

單點布丁是80元也不貴，搭配手沖咖啡還有優惠組合

布丁SIZE很大一個，我覺得可以兩個人分享

焦糖甜香不膩，布丁體Ｑ嫩滑口，相當合我胃口，好喜歡啊！

手沖咖啡選了 果丁丁

淺中焙，濃濃的咖啡香，尾韻柔順悠長，帶有果香的迷人風味，搭配的咖啡器皿讓質感更升級。

熱帶水果美式 大杯120元

這裡的咖啡都好大一杯，點了看起來很好喝的水果美式

底層微甜的果香有點像柳橙，攪拌均勻入口，咖啡味道融合，這杯也很好喝

新鮮草莓鬆餅 180元

超美的草莓鬆餅擺盤就像一個花圈，好美好立體啊！季節限定的口味推薦來這一定要點

鬆餅酥脆又香，搭配自製的粉色鮮奶油增加滑順口感，新鮮酸甜草莓一起入口真的很棒。

店家自製的奶油輕柔，不會有負擔的感覺，我也很喜歡。

沒想到「李好咖啡」在三重經營好幾年，竟然現在才知道啊！

而且店家很客氣，看我們兩個人還會主動給分食盤和湯匙，推薦這間優質三重咖啡館～有機會一定要來試試焦糖布丁和草莓鬆餅。

李好咖啡Li Great coffee

地址：新北市三重區永福街179巷25號

電話： 02 2280 5133

營業時間：11:00–21:00（休息請看粉絲團）

粉絲團：李好咖啡Li Great coffee

食記：【三重咖啡館】李好咖啡，草莓鬆餅、焦糖布丁好吃推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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本篇食記自費

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