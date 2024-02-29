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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市三重區【三重咖啡館】李好咖啡，草莓鬆餅、焦糖布丁好吃推薦

新北市三重區【三重咖啡館】李好咖啡，草莓鬆餅、焦糖布丁好吃推薦

2024-02-29 22:40:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：301
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：794篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：李好咖啡Li Great coffee
phone02-2280-5133
place新北市三重區新北市三重區永福街179巷25號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三重優質咖啡館推薦「李好咖啡」，地點隱藏在三重巷弄不起眼的地點，菜單提供手沖咖啡、司康、焦糖布丁、水果鬆餅、磅蛋糕和輕食等，最吸引我的就是季節限定的草莓鬆餅還有手工焦糖布丁，咖啡也很推薦。

三重咖啡館 李好咖啡 地點

李好咖啡」地址為在永福街巷弄，附近還有永福街水餃

李好咖啡Li Great coffee
地址：新北市三重區永福街179巷25號
電話： 02 2280 5133
營業時間：11:00–21:00（休息請看粉絲團）
粉絲團：李好咖啡Li Great coffee
食記：【三重咖啡館】李好咖啡，草莓鬆餅、焦糖布丁好吃推薦

三重咖啡館 李好咖啡 環境

李好咖啡」店外有三張兩人桌，這裡禁菸喔！

低消一杯飲品
週二公休，不過春節期間都有營業不公休喔～

除了店外座位，內用也有幾張兩人桌和吧台座位，空間不大很溫馨，店家態度很客氣，走進店內充滿咖啡香，很舒服呢～

菜單的佛卡夏輕食就是店家手工製作，味道香噴噴。

不在菜單的飲品也可以點喔！

手沖咖啡的介紹，點餐時可以看一下，菜單有優惠組合。

店內黑板寫著今日甜點，超夯的肉桂捲有緣才能吃到。

三重咖啡館 李好咖啡 菜單價錢

李好咖啡 菜單價錢

內用低消每人一杯飲品，用餐限時兩小時
沒客滿就不限時，部份座位角落有插座可使用

販售的品項不少，除了咖啡、無咖啡因等飲品，還有多種甜點、手工歐式麵包和義大利麵，價格都不貴呢！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重咖啡館 李好咖啡 鬆餅、焦糖布丁推薦

原味焦糖布丁＋手沖咖啡 優惠組合190元

這布丁看起來也太太太好吃了吧
單點布丁是80元也不貴，搭配手沖咖啡還有優惠組合

布丁SIZE很大一個，我覺得可以兩個人分享

焦糖甜香不膩，布丁體Ｑ嫩滑口，相當合我胃口，好喜歡啊！

手沖咖啡選了 果丁丁

淺中焙，濃濃的咖啡香，尾韻柔順悠長，帶有果香的迷人風味，搭配的咖啡器皿讓質感更升級。

熱帶水果美式 大杯120元

這裡的咖啡都好大一杯，點了看起來很好喝的水果美式
底層微甜的果香有點像柳橙，攪拌均勻入口，咖啡味道融合，這杯也很好喝

新鮮草莓鬆餅 180元

超美的草莓鬆餅擺盤就像一個花圈，好美好立體啊！季節限定的口味推薦來這一定要點

鬆餅酥脆又香，搭配自製的粉色鮮奶油增加滑順口感，新鮮酸甜草莓一起入口真的很棒。

店家自製的奶油輕柔，不會有負擔的感覺，我也很喜歡。

沒想到「李好咖啡」在三重經營好幾年，竟然現在才知道啊！
而且店家很客氣，看我們兩個人還會主動給分食盤和湯匙，推薦這間優質三重咖啡館～有機會一定要來試試焦糖布丁和草莓鬆餅。

李好咖啡Li Great coffee
地址：新北市三重區永福街179巷25號
電話： 02 2280 5133
營業時間：11:00–21:00（休息請看粉絲團）
粉絲團：李好咖啡Li Great coffee
食記：【三重咖啡館】李好咖啡，草莓鬆餅、焦糖布丁好吃推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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