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宜蘭頭城的【屋台拉麵】已經在宜蘭變身過很多次了，從在冬山的攤車、宜蘭的店面，現在又回到頭城，現在終於有自己的店面、停車場。門口多了隻可愛的貓公仔!店裡也有愛貓屋。新推出菜單香蒜豚骨盛合拉麵好吃、還有隱藏版小菜。

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屋台拉麵 空間環境

屋台拉麵的停車場將之前的設施變成了裝置藝術

現在多了隻可愛的貓公仔!!! 後來才知原來店家也是愛貓一族啊

門口也擺放了不少多肉植物

餐廳內部簡單清爽

桌上擺放著好多可愛的貓啊，

而且就在門口處就有貓貓的專屬私人空間，真的滿可愛的

屋台拉麵 菜單價位

圖文並茂的菜單，可以讓客人一目了然

隱藏版菜單

屋台拉麵 心得評價

香蒜豚骨盛合

正當我們在挑選那個是今天想吃的麵時，店家服務人員主動推薦我們這道香蒜豚骨盛合

這一碗份量十足啊( 我們還特別加麵)，裏面有叉燒、雞肉、糖心蛋、筍乾、木耳~~上面還有一匙蒜酥

肥瘦相間的叉燒

店家說比較偏硬，我們覺得軟硬度適中的細麵，湯頭也相當不錯!! 味道香濃好入口

豚骨經典拉麵

這碗湯頭非常接近在日本時吃到的拉麵口味，醇香濃郁但又不會太鹹，再次重溫舊夢，仍然不會讓人失望啊，好喝，溏心蛋的表現也很不錯

綠咖哩拉麵

剛端上桌時就有濃濃的綠咖哩香味飄散出來!!綠咖哩的風味果真的不是蓋的，醇厚香辣，很特別的創意組合

但還是不習慣它是拉麵湯頭啊!喜歡嚐鮮的朋友可以試試

醬油拉麵

中規中矩的味道!

如果與前二個湯頭相比則是清爽多了，不過它還是非常棒的湯頭哦！

這裏選用的是細麵

叉燒也很不錯，口感很軟，很好咀嚼。但又不會到軟爛入口即化的程度!

小菜 雲南大薄片

涼拌豆乾

風味鮮魷玉蘭捲

也算輕爽好吃，但價位偏高~~

能夠再次吃到好吃的日本拉麵真的太棒了!!

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