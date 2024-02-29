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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣頭城鎮屋台拉麵》老店新開好地點 綠咖哩、黑蒜頭湯頭口味獨特｜宜蘭頭城美食小吃

宜蘭縣頭城鎮屋台拉麵》老店新開好地點 綠咖哩、黑蒜頭湯頭口味獨特｜宜蘭頭城美食小吃

2024-02-29 22:40:04 紫色微笑 人氣：101
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紫色微笑

發表篇數：1361篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：屋台拉麵
phone0929-861-060
place宜蘭縣頭城鎮三路一段36號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭頭城的屋台拉麵已經在宜蘭變身過很多次了，從在冬山的攤車、宜蘭的店面，現在又回到頭城，現在終於有自己的店面、停車場。門口多了隻可愛的貓公仔!店裡也有愛貓屋。新推出菜單香蒜豚骨盛合拉麵好吃、還有隱藏版小菜。

屋台拉麵 店家資訊

  • 地址：261宜蘭縣頭城鎮宜三路一段36號
  • 電話：0975 892 996
  • 營業時間：11:30–18:30 週三公休
  • 寵物友善．台式口味．無訂位服務
  • FB

屋台拉麵 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入屋台拉麵即可到達
  • 【停車場】有附設停車場，開車來很方便

歷經多次轉換店址，現址的停車空間還滿不錯的，機車、汽車都有不少停車格

原以為這麼好吃的日本拉麵消失太可惜了，沒想到偶然在電視的美食節目上看到它的身影!! 真的太棒了。所以我們又來報到啦

屋台拉麵 空間環境

屋台拉麵的停車場將之前的設施變成了裝置藝術

現在多了隻可愛的貓公仔!!! 後來才知原來店家也是愛貓一族啊

門口也擺放了不少多肉植物

餐廳內部簡單清爽

桌上擺放著好多可愛的貓啊，

而且就在門口處就有貓貓的專屬私人空間，真的滿可愛的

屋台拉麵 菜單價位

圖文並茂的菜單，可以讓客人一目了然

隱藏版菜單

屋台拉麵 心得評價

香蒜豚骨盛合

正當我們在挑選那個是今天想吃的麵時，店家服務人員主動推薦我們這道香蒜豚骨盛合
這一碗份量十足啊( 我們還特別加麵)，裏面有叉燒、雞肉、糖心蛋、筍乾、木耳~~上面還有一匙蒜酥

肥瘦相間的叉燒

店家說比較偏硬，我們覺得軟硬度適中的細麵，湯頭也相當不錯!! 味道香濃好入口

豚骨經典拉麵

這碗湯頭非常接近在日本時吃到的拉麵口味，醇香濃郁但又不會太鹹，再次重溫舊夢，仍然不會讓人失望啊，好喝，溏心蛋的表現也很不錯

綠咖哩拉麵

剛端上桌時就有濃濃的綠咖哩香味飄散出來!!綠咖哩的風味果真的不是蓋的，醇厚香辣，很特別的創意組合

但還是不習慣它是拉麵湯頭啊!喜歡嚐鮮的朋友可以試試

醬油拉麵

中規中矩的味道!

如果與前二個湯頭相比則是清爽多了，不過它還是非常棒的湯頭哦！

這裏選用的是細麵

叉燒也很不錯，口感很軟，很好咀嚼。但又不會到軟爛入口即化的程度!

小菜 雲南大薄片

涼拌豆乾

風味鮮魷玉蘭捲

也算輕爽好吃，但價位偏高~~

能夠再次吃到好吃的日本拉麵真的太棒了!!

屋台拉麵 附近景點美食


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