威武堂咖啡(fb粉絲團):桃園市中壢區龍岡路一段63巷52號，電話:03 428 7008，營業時間:11:00-18:00

「威武堂」聽著像一間國術館之類的，點了桃園友人看到我開始寫「一座車站一杯咖啡」單元後推薦的，雖然有一點違反當「小車站」的初衷，但在我點擊了連結文章後心動了，一座擁有天井的老宅咖啡，又離車站步行可達的距離，咖啡好、甜點也有水準，有什麼理由不分享給大家，有什麼道理不讓他成為這單位的第11杯?

威武堂咖啡離總讓我行色匆匆的中壢車站很久，就推薦友人的說法好像2022年9月才開的，本來想把它移到機捷的「老街溪」車站，以符合這個單元小車站的原則(笑)，但反正這張地圖是要告訴大家，從機捷也是可以過來的，而且日後這兩站應該也會連在一起吧?

「威武堂」查了一下是廖氏家族人的堂號，根據資料顯示是新竹四大家族之一，據說是咖啡店主人小時候老家掛著的也是「威武堂」號，算是一種飲水思源的尋根與念舊吧，卻也意外引起許多人的好奇，包含我。

平日下午12點半剛過，抵達時還有位子，離開時的一點半左右門口已經有兩三組人在候位，據說假日常常一位難求。

在不少老街，特別是台北迪化街一帶，有天井的咖啡廳、小酒館或是餐廳並不算少見，但此等模樣倒是第一次見，好處是陽光進得來，雨水下不來。午後的溫暖、悠閒倒是一樣一樣的。

櫃台有一點日風、有一點文青，有一點可愛，有一點設計，有一點想讓人搬張椅子坐在窗前。

喜歡自然光，甚至愛間接曬點陽光的可以選在中庭的座位，後面的老電視和綠植或多或少傳達著一種老宅時光倒流的氛圍。哦，好像還有一點坐在這，時間會走得比較慢的錯覺。

角落的小方桌，適合一個人看書、打電腦，頂上昏黃的小燈讓它更像窗櫺前的書桌。

也許是老宅之前的客廳或是主臥，總之是比外觀看起來大的用餐空間，或四人座的沙發，或三三兩兩小圓桌，相同的是不管坐在什麼地方都有生命力滿滿的綠色植物相伴。

看似凌亂的空間設計，卻意外營造一種室內庭園、陽台的畫意，像是一輪明月高掛在窗前，爬滿牆沿的綠藤，讓人想吟詩作詞。畢如，窗前明月光，草色入簾青，誰在乎有沒有有仙有沒有名，低頭但求一杯咖啡、一份甜點。

咖啡以這樣的環境來說算不貴，況且還沒有時間限物，喜歡的，這裡也有咖啡包可以帶回。

點餐、結帳的櫃台小黑板，寫著本日甜點。

巴斯克140元，擺盤有一點小巧思，像是灑落了一地的庭園落葉，倒是和四周的裝潢有意曲同工之妙的吻合，鮮奶油上插著一片風乾的果乾。巴斯克中規中矩的好吃，綿密的微酸輕甜，午後的小確幸，在啜一抹嘴角咖啡餘韻之後，緩緩而來。

水果香草布丁，調酒用的高腳大圓杯，拿來當布丁已不算特別，但就是特別讓人想多按幾次快門，紅龍果放布丁上，我見過、吃嗎?吃了第一口時，我腦海不停翻閱我那漸漸不支的硬碟，腦袋卻傳來「吱吱」像是壞軌的響聲。你還真別說，好吃，在吃膩了布丁、鮮奶油，加草莓、櫻桃，之類常見、想當然爾的酸甜後。

最近到一家新的咖啡館，只要看到1+1幾乎都會點來試試，略高一點的值錢，卻可以享受兩種同樣咖啡豆的風味，在喝不下，也不想喝那麼多咖啡的前提，是多麼貼心的設計。最近還有不少咖啡廳，開始推1+1+1，每每看到總會心一笑的點上三小杯。

兩杯咖啡都有不錯的水準演出，杯具甚至是底下的杯墊也都有用心，也都是我喜歡的風格。我想，如果是在我家附近，十有八成會變成我的行動咖啡館，想到就來聞弄咖啡香、享受城市人難得的一地悠閒。在山中無甲子的午後。

威武堂咖啡(fb粉絲團):桃園市中壢區龍岡路一段63巷52號，電話:03 428 7008，營業時間:11:00-18:00

【一座車站一杯咖啡之一】三貂嶺車站.山寓.假日限定七十年煤礦坑.頹廢紅磚森林系咖啡館

【一座車站一杯咖啡之二】與路 Yu Lu Café.龍貓森林隧道後是祕境車站的咖啡香

【一座車站一杯咖啡之三】牡丹雲水聚杯.名物蜂蜜山藥奶昔.鐵道迷.葡萄芭樂鬆餅.攝影控必追百年牡丹火車站120大彎月台

【一座車站一杯咖啡之四】羊水咖啡.和鐵道.山林.瀑布.老宅.貓咪.甜點.咖啡香.來場不期而遇的約會吧

【一座車站一杯咖啡之五】四腳亭瑞格咖啡.遺世礦業小鎮飄咖啡香.手作蛋糕甜

【一座車站一杯咖啡之六】三時之聚.三棟名建築間的下午茶.彰化縣美術館.彰化武德殿.節孝祠

【一座車站一杯咖啡之七】驛前大和頓物所.竹田車站八十年舊碾米廠飄新咖啡香

【一座車站一杯咖啡之八】小市場咖啡.暖暖的市場味.暖暖的咖啡香.暖暖的甜點甜.暖暖地暖暖

【一座車站一杯咖啡之九】Subi coffee&bakery.河岸鐵道旁老醫院重生.1+1+1咖啡.招牌山丘磅蛋糕

【一座車站一杯咖啡之十-台東關山站】初桃咖啡.老穀倉翻修稻黃間咖啡小清新.巴斯克芋泥餡起士絕品

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