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全台最高海拔的「福壽山千櫻園」櫻花盛開囉!! 直逼2500公尺、佔地約8公頃，被譽為「高山櫻花聖地」，每年2月至4月的櫻花季櫻花盛開，不但交通沒有管制，吸引了無數的遊客前來賞花，完全不輸武陵農場櫻花。今年受到暖冬影響，櫻花提前進入觀賞期，最佳賞櫻時間落在2月20至29日！今天我們就來分享一下福壽山千櫻園即時影像.最新花況.住宿推薦.交通方式.門票資訊，讓大家更加認識這個美麗的地方!

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福壽山農場 資訊

地址：臺灣台中市和平區梨山里福壽路29號

店家電話： 04 2598 9202

福壽山 門票價位

全票：假日每人$100元、平日每人$80元

學生票：假日每人$80元、平日每人$60元(大學以上)

敬老票：每人$50元(65歲以上)

兒童票：每人$50元(國小.國中.高中)

清潔維護費

大型車：每輛$100元(大客車等)

小型車：每輛$50元(自小客車.貨車等)

機 車：每輛$20元(2輪或3輪車輛)

福壽山千櫻園 交通資訊

「福壽山千櫻園」的交通比較方便，可以搭乘公車或是自行開車前往，相較於武陵農場與司馬庫斯都有不同的管制，福壽山農場真的是遠的要命王國啊~

自駕車：

從台中市區出發，走台8線或台14線、14甲線才能到

從台北宜蘭出發，走台7甲就可以抵達，也要2~4小時的山路才能到

客運：

包車旅遊：如果想自己開車或搭乘公車，可以考慮包車旅遊

福壽山千櫻園 最高海拔粉紅櫻花林

「福壽山千櫻園」園區種植大約6千多株各種不同品種的櫻花，千櫻園的昭和櫻目前盛開中

佔地廣闊的千櫻園，共有緋寒櫻、昭和櫻、大島櫻、染井吉野櫻和御衣黃、鬱金櫻等不同的櫻花品種，從二月中開始到四月初都有機會賞櫻哦

和武陵農場櫻花相比，真的比較集中一些。也比較好逛

我感到自己好像置身於一個夢幻的花園中，讓人非常的舒服和愉悅

千櫻園是整座山區最著名的賞櫻勝地之一，整座園區已有6千多棵櫻花樹

這裡櫻花品種約6種，富士櫻約佔了3千棵，每年春天，這裡都會吸引大批遊客前來欣賞

這裏的人真的比較沒那麼多

這裏的櫻花真的美不勝收啊

以上照片由 陳明正 攝影師 提供

俯瞰整個福壽山千櫻園，讓我感到非常的震撼

高山景觀搭配櫻花美景，真的太棒了

這裏真的很棒，如果可以在福壽山住宿推薦住上一晚也可以，萬一行程太趕，在宜蘭住宿也滿不錯的

除了櫻花之外，福壽山千櫻園還有許多其他的景點，例如：風鈴花道、日本橋、三角亭、櫻花大道等，都值得遊客細細品味

福壽山千櫻園 即時影像

拜現代科技的方便，可以用即時影像觀看即時得知花況

福壽山千櫻園 即時天氣資訊

高海拔山區的福壽山農場一週天氣預報，天氣多變且早晚溫差大，建議出發前先確認天氣，適當攜帶保暖衣物喔！

查看：中央氣象局福 壽山農場天氣

福壽山 5間住宿評價推薦

在住宿方面，福壽山千櫻園附近有許多的旅宿選擇，建議提前訂房，避免櫻花季人潮湧至獲塞車，臨時無法找到住宿

TOP 1：福壽山農場

就位於福壽山農場裡的三級飯店，有好幾個住宿區，宋莊、福壽館、木屋、 露營區，甚至還有可愛的蘋果屋(好想住喔)，不怕塞車，又有餐廳，是最佳的住宿選擇!唯只能從官網上預約沒優惠喔!Google評價4.4，算是很棒的選擇

TOP 2：屋頂上的天空

絕美山景，房間陳設採歐式家具，環境清潔、餐點都很不錯，民宿主人服務用心，讓人有溫馨的感受，Google評價4.8，是很棒的選擇!

距離福壽山農場開車30分鐘



TOP 3：梨山賓館（梨山）

台灣三大宮殿旅館之一，也是中橫代表景點之一，房價提供早晚餐，浴室也有浴缸可以泡澡，乾淨、樸實、設備平實，Google評價4.2，算是不錯的選擇

距離福壽山農場15分鐘



TOP 4：武陵富野渡假村（武陵農場）

是武陵農場內最高級也是最熱門的住宿選擇，以Buffet和SPA是最大吸引人的重點，免費觀星行程，Google評價4.1，算是不錯的選擇

距離福壽山農場開車50分鐘



TOP 5：飛燕城堡度假飯店

休閒飯店為城堡式建築，設有簡約客房和餐廳，可選擇享有山景的房間。新館裝潢硬體設備較好，但窗外無景觀有點可惜。Google評價3.8，是不錯的選擇!

距離福壽山農場15分鐘



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福壽山千櫻園 心得評價

位於中台灣的福壽山，不僅擁有壯麗的自然風光，更是全台櫻花的最佳賞花景點之一。這裡，不僅可以欣賞到眾多品種的櫻花，還能夠一邊享受大自然美景

『一月雪天飛，二月讚櫻花，三月舞桃花，四月笑蘋梨，五月齊花開，六月捻茶香，七月瀲菊黃，八月覓桃香，九月品梨甜，十月秋豐收，十一月賞楓趣、採蘋樂，十二月盈霜降。』

無論何時都很適合來，放鬆身心，享受美好的時光!

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