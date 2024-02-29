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臺南府城在農曆春節的重要文化活動之一「普濟燈會」，2024年2月4日～3月9日，是農曆春節開始到元宵節期間的主題式燈會，地點就在國華街的普濟殿，這裏的燈會非常有意思，同時穿梭在台南的巷道街道中看著千盞燈海，氣氛真的一級棒，難怪是台南府城重要的春節活動之一，也能感受濃濃的年節氣氛，如果這陣子有到台南一遊的朋友，千萬不能錯過這裏，可以順遊附近的神農街，再吃著名的軟骨飯、燒肉飯、牛肉湯，就是美好的夜晚活動了
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2024第12屆普濟燈會 交通位置
- 地址：台南市中西區普濟街79號
- 活動日期：2024/2/4～3/9
照片來源 : 台南意向 官網
普濟燈會 展區點燈時間
「普濟燈會」展區地點：
- 普濟殿(台南市中西區普濟街79號)
- 國華街三段(民族路與郡緯街路段)
- 剪紙巷(西門路二段365巷)
- 普濟殿周邊巷弄(普濟街、海安路二段296巷、302巷)
「普濟燈會」點燈時間：17:30
國華燈海區 9:00–22:00
廟埕燈海區 9:00–23:00
國華街 千盞燈海區
這是我們在兔年來的時候，這一區的千盞燈海區應該差不多，國華街口的永樂燒肉飯記得吃啊
普濟殿廟埕主燈區
穿梭在附近巷弄中別有一番情趣
普濟殿的主燈區無疑是最熱鬧的地區了
普濟殿的全名是四聯境普濟殿
位於台南市中西區，是台灣府城最早的王爺廟，主祀威靈王池府千歲。
2024年是以洪易老師海洋十二生肖系列，以金龍魚作為龍年年度代表 「金龍YO有魚」
其雄俊優美的體態透出無比華麗的富貴氣象，全身閃爍著光芒，有如吉祥富貴且招財進寶的象徵。
照片來源 : 台南意向 官網
燈會盛景，大家都拍的很開心
這是兔年的作品
現場的氣氛真的很好
今年是龍年，還好去年有拍到龍壁的，也算應景啦
剪紙巷展區
這裏由有附近居民共同創作完成80盞剪紙燈籠，以「魚躍龍門」雙龍剪紙燈籠作品
照片來源 : 台南意向 官網
神農街 燈海區
玩藝復興燈牆
這次活動更盛大了，共邀集來自台、日、韓、港、中、泰、馬等……七地玩具設計師共同參與彩繪燈籠
將傳統文化與當代設計結合，讓「越在地越國際」又向前跨進一步。
- 照片來源 : 台南意向 官網
普濟燈會 心得評價
普濟燈會目前已經邁向第12屆了，雖然我們住在北部，難得到台南一趟，真的很推薦給沒來過的朋友，來這裏享受濃濃的年節氣氛
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