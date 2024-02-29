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台南市中西區普濟燈會》千盞燈海高高掛 年節氣氛一級棒 台南春節必來景點

2024-02-29 22:50:10 紫色微笑 人氣：104
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紫色微笑

發表篇數：1373篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 中西區


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臺南府城在農曆春節的重要文化活動之一普濟燈會，2024年2月4日～3月9日，是農曆春節開始到元宵節期間的主題式燈會，地點就在國華街普濟殿，這裏的燈會非常有意思，同時穿梭在台南的巷道街道中看著千盞燈海，氣氛真的一級棒，難怪是台南府城重要的春節活動之一，也能感受濃濃的年節氣氛，如果這陣子有到台南一遊的朋友，千萬不能錯過這裏，可以順遊附近的神農街，再吃著名的軟骨飯、燒肉飯、牛肉湯，就是美好的夜晚活動了

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 2024第12屆普濟燈會 交通位置

  • 地址：台南市中西區普濟街79號
  • 活動日期：2024/2/4～3/9

照片來源 : 台南意向 官網

普濟燈會 展區點燈時間

普濟燈會展區地點：

  1. 普濟殿(台南市中西區普濟街79號)
  2. 國華街三段(民族路與郡緯街路段)
  3. 剪紙巷(西門路二段365巷)
  4. 普濟殿周邊巷弄(普濟街、海安路二段296巷、302巷)

普濟燈會點燈時間17:30
國華燈海區 9:00–22:00
廟埕燈海區 9:00–23:00

國華街 千盞燈海區

這是我們在兔年來的時候，這一區的千盞燈海區應該差不多，國華街口的永樂燒肉飯記得吃啊

普濟殿廟埕主燈區  

穿梭在附近巷弄中別有一番情趣

普濟殿的主燈區無疑是最熱鬧的地區了

普濟殿的全名是四聯境普濟殿
位於台南市中西區，是台灣府城最早的王爺廟，主祀威靈王池府千歲。

2024年是以洪易老師海洋十二生肖系列，以金龍魚作為龍年年度代表 「金龍YO有魚」
其雄俊優美的體態透出無比華麗的富貴氣象，全身閃爍著光芒，有如吉祥富貴且招財進寶的象徵。


照片來源 : 台南意向 官網

燈會盛景，大家都拍的很開心

這是兔年的作品

現場的氣氛真的很好

 

今年是龍年，還好去年有拍到龍壁的，也算應景啦

   

剪紙巷展區  

這裏由有附近居民共同創作完成80盞剪紙燈籠，以「魚躍龍門」雙龍剪紙燈籠作品

照片來源 : 台南意向 官網

神農街 燈海區

玩藝復興燈牆  

這次活動更盛大了，共邀集來自台、日、韓、港、中、泰、馬等……七地玩具設計師共同參與彩繪燈籠
將傳統文化與當代設計結合，讓「越在地越國際」又向前跨進一步。

  • 照片來源 : 台南意向 官網

普濟燈會 心得評價

普濟燈會目前已經邁向第12屆了，雖然我們住在北部，難得到台南一趟，真的很推薦給沒來過的朋友，來這裏享受濃濃的年節氣氛

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