每年元宵燈會都由不同縣市輪流舉辦，2024台灣燈會在台南，恰逢台南建城400年，可想而知會有多熱鬧了！春節期間我剛好在台南過年，特地跑了一趟2024台灣燈會的安平燈區，現在就帶大家來看看安平燈區有哪些好玩好吃好逛的吧！

2024台灣燈會日期 安平燈區：2/3~3/10 高鐵燈區：2/24~3/10 月津港燈節：1/27~3/3 新營波光節：1/20~3/3

2024台灣燈會安平區接駁資訊

為了避免燈會交通大打結，建議不防搭接駁車來，從「台南火車站」和「台南轉運站」都有免費接駁車，不論你是搭火車、高鐵還是客運，都可轉乘接駁車抵達燈會現場，班次也挺密集，尖峰時期2~5分鐘一班，離峰時間10~20分鐘一班，不過要注意一下接駁車服務時間：周一～四13:00~24:00，假日9:00~24:00

這個就是接駁車遊憩碼頭轉運站，主要是接駁往停車場的民眾，因為燈區附近無法停車，只能停在外圍再搭接駁車進入燈區會場

2024台灣燈會停車資訊

這張就是台南市政府借來的安平燈區停車資訊圖，不只汽車，連機車停車資訊都有！而且上官網還能看到即時停車率，真是相當實用呢！

2024台灣燈會導覽地圖

進入安平燈會會場前，我正在研究地圖，突然聽到旁邊有個小盆友大聲吵鬧要看黃色小鴨，一直問黃色小鴨在哪裡？他身旁的大人竟然都沒回答，我實在很想告訴他：「孩子賣岔，這裡是台南，黃色小鴨明明在高雄好嗎？」

安平燈區主要分成《台南400》和《河光往事》二個展區，為了讓大家看得更清楚，我再去官網借這二張放大圖，第一張是《台南400展區》的花燈分布圖

第二張是《河光往事展區》分布圖，因為那天時間有限，我只逛了《台南400展區》，不過那天我邊逛邊拍也花了3小時，如果體力夠，想看更多的人，倒不妨繞大圈一點，把所有的花燈都看一遍

2024台灣燈會花燈介紹

我是從安平老街那邊走過來的，所以第一個看到這個《第九艘船》，沒想到竟然是瑞穗鮮乳贊助的作品，遠遠看害我以為瞬間看到了安平另一處景點的【 台灣成功號 】，畢竟都長得大同小異啊！

再來是這個名為《AB+優格「守護騎士之心」》的作品，以西班牙天才建築師高第的曠世之作-巴特婁之家為原型，結合聖喬治屠龍傳說，打造出風格強烈的奇幻繽紛空間；我還以為應該叫做海洋世界或海底隧道比較貼切，這可是人氣最旺的花燈之一，好多人穿越這個隧道時莫不張大了眼嘖嘖稱奇，但也遇到幾個沒品的人硬是要牽著單車穿行而過，明明已經很擁擠了，硬要牽車經過的概念是？你以為在【 旗津隧道 】嗎🙄？

我為了拍出人比較少的隧道影片，光在這裡就喊卡了好幾次，畢竟人來人往很難拍啊，沒想到自拍出來變成鼻翼上也有光點，跟我頭上帽子的珠珠剛好連成一氣🤣

瞧瞧擠在海底隧道的人多開心啊，除了滿牆的海底彩繪，一抬頭還有發出螢光的水母燈，真是好看又好拍，難怪每個人一進來就舉起手機狂拍個不停🤳

斜前方的牆面還有幾隻巨大的鯨魚，栩栩如生的模樣宛若要躍出水面

繼續往前登上安億橋，河的對岸還有更多花燈；順手在橋上拍一張，波光粼粼的安平港拍起來也不錯，不時有遊船和汽艇會經過，剛好帶起一圈圈的漣漪

接著來到【 大魚的祝福 】這裡也是熱門打卡點，雖然我好幾年前就來拍過了，是看安平夕陽的好地方，只是樓上人多難免晃動，提醒大家要注意安全嘿！

安平港也是划龍舟聖地，端午節這裡可是熱鬧異常，所以岸邊也停了幾艘龍舟

這是日本藝術家菅野麻依子的作品《太陽和月亮》害我一直以為是神龍擺尾的舞龍概念燈，看起來我和藝術家的認知頗有差距啊，這個作品擠了一堆人拍照，前面我卡位不進去，只好從後面拍，意思一下

撒部．噶照的作品《源遠流長》，發想是源自於臺南地區發展的過程，不過這太深奧，跨攏謀

外國藝術家Dodog Soeseno的作品《IMPRESSION OF A MEMORY》，將400 年前歐洲風格的牆壁和拱門與當地獨特風格的瓦片屋頂相結合成一座建築，仔細看連拱門都彷彿呈現在扭動的模樣，真有意思

同樣來自日本的工藤政秀作品《Floating Time》，利用破裂和彎曲的木板保留它們原始狀態，刻意開啟間隙，製造出變化豐富的動態船；加上光影變化和移動成功地呈現了在海上漂流流動的感覺，也是展場頗受青睞的作品之一

又是另一位日本藝術家安聖惠的作品《織與氣根的漂流》，設計概念是順著作品造型線性來引光，試圖描繪蚵架與榕樹的構圖，所以看得到草地和樹上都掛了一堆蚵殼

草地上用蚵殼圍出來的矮樹籬有好幾重，被遊客當成好玩的迷宮，不少孩子在此追逐嬉戲，倒也自得其樂

用160個竹編球堆出一個半圓10 米直徑高五米的空間是游文富的作品《無限圓》,以眾多的圓與 球體來呈現年節的氣氛，因為圓球有團圓、有圓滿、和諧、完美的意義

圓球堆疊的空間可以自由進出，不過裡面也是人山人海，跟幾年前在世界花博的豐原燈區看過的巨大竹編蟲作品頗有異曲同工之妙

終於來到林默娘公園，無人機和煙火表演都在此舉行，不過只有假日晚上7:45才有，平日來就看不到煙火秀，我那天7:00左右來到林默娘雕像下面，距離表演時間還有半個多小時，坡頂就擠了個水洩不通，結果還是估算失誤，因為煙火和無人機表演在下方，坡頂根本被人潮淹沒，還不如到對岸的遊憩碼頭或橋上看更清楚

我拍到的無人機表演前面一堆人頭鑽動就算了，旁邊還有巨大的光害，害我還得用盡洪荒之力拿好自拍棒，才能勉強拍出無人機的精采表演，這『安平』二字還會瞬間旋轉成平安，下面的影片更清楚喔！

這張去官網借來的照片，人家在對岸拍的角度豈不是更完美？千萬別像我傻傻地跑到林默娘腳下拍照，果然燈下黑啊！

看完無人機和燈火秀，我隨著人潮往回走來到漁人碼頭，沒想到碼頭這邊也有驚喜

岸邊停了二艘觀光遊艇正等著載客去游安平運河，船身的霓虹燈映照在水面，彷彿構成一幅魔幻畫面，加上旁邊有人現場駐唱，整個氛圍浪漫到不行啊～👇

歌手唱功了得，害我都忍不住跟著哼唱起來：”Nothing gonna change my love for you….”

2024台灣燈會美食介紹

安平燈區的美食市集規模也不小，各種攤位都有，春節期間更是熱鬧滾滾，趁看燈會之前不妨先來填飽肚子，才有力氣走遠路

如果想找道地台南美食，那【 安平老街 】也近在咫尺，看你要吃棺材板還是蝦餅，各種吃食都有；若想體驗比較浪漫的氣氛，順便拍些網美照，那推薦你來運河旁邊這家👇

《安平果然是你》連店名都取得很有梗，露天座位區擺的都是南洋風的藤椅，裡面還有高腳椅吧台區，想小酌二杯來此就對了

網美必拍的旋轉木馬在這裡，只是當天沒看到啟動，不知道小朋友是否可以上去乘坐，還是只是個擺設行裝飾品？

這一排面對運河的木躺椅是給人坐著欣賞安平港風光的，上面還有遮陽傘，一看就讓人很有度假的感覺

趁著人潮不多架好自拍棒趕快自拍一張，旁邊也有歌手駐唱，為安平夜色更添幾分浪漫，有機會來安平賞燈可以來此坐坐喔！還是來看看動態的燈會影片和無人機表演吧👇

2024台灣燈會同場加映

2024月津港燈節懶人包