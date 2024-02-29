一般土地公都用「花生」吃到老、「麻糬」黏錢、「酒」長長久久來祭拜。但竟然有土地公竟然是以拜「泡麵」出名的？ 怎麼會有如此特別的土地公呢? 「中寮石龍宮」是南投最知名的泡麵土地公。以後新年就擺脫以前的傳統，來試試看用泡麵來祈福的方式吧，一起嚕呷嚕喜氣，求個2024好財運！

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中寮石龍宮｜泡麵土地公由來

「泡麵土地公」的由來很有趣，據說在六合彩、大家樂盛行的年代，信徒晚上來求明牌，因為沒有東西可吃，廟方提供泡麵給信徒止飢，沒想到信徒中了大獎，回來還願也買泡麵拜拜，口耳相傳之下，從此南投石龍宮就成了專拜泡麵的廟了。演變至今，求樂透中獎、求生意好、求業績冒泡長紅，只要想求財的各行各業人馬，都會扛著一箱泡麵來拜拜祈福！

中寮石龍宮｜建築特色

石龍宮的建築蓋在中寮的山壁上，所在的地理位置，依山傍水，前有樟平溪，旁有靠山，四面圍著小山丘和樹林，建築物前方地勢平坦開闊。雖然南投石龍宮主體不大，廟殿十分樸素，就像一般鄉間常見的土地公廟，但是每日來這祭拜的信眾數量，可不輸大廟的人潮喔。