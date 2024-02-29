一般土地公都用「花生」吃到老、「麻糬」黏錢、「酒」長長久久來祭拜。但竟然有土地公竟然是以拜「泡麵」出名的？ 怎麼會有如此特別的土地公呢? 「中寮石龍宮」是南投最知名的泡麵土地公。以後新年就擺脫以前的傳統，來試試看用泡麵來祈福的方式吧，一起嚕呷嚕喜氣，求個2024好財運！
重點整理：
中寮石龍宮｜泡麵土地公由來
「泡麵土地公」的由來很有趣，據說在六合彩、大家樂盛行的年代，信徒晚上來求明牌，因為沒有東西可吃，廟方提供泡麵給信徒止飢，沒想到信徒中了大獎，回來還願也買泡麵拜拜，口耳相傳之下，從此南投石龍宮就成了專拜泡麵的廟了。演變至今，求樂透中獎、求生意好、求業績冒泡長紅，只要想求財的各行各業人馬，都會扛著一箱泡麵來拜拜祈福！
中寮石龍宮｜建築特色
石龍宮的建築蓋在中寮的山壁上，所在的地理位置，依山傍水，前有樟平溪，旁有靠山，四面圍著小山丘和樹林，建築物前方地勢平坦開闊。雖然南投石龍宮主體不大，廟殿十分樸素，就像一般鄉間常見的土地公廟，但是每日來這祭拜的信眾數量，可不輸大廟的人潮喔。
中寮石龍宮｜泡麵土地公祭拜流程
既然名為「泡麵土地公」，當然要帶泡麵來拜拜啦！據說拿泡麵來拜，業績才會冒泡泡喔。但是沒帶泡麵也沒關係，石龍宮本身也有準備泡麵可以供大家祭拜，不過一般的祭品也是很受歡迎的，畢竟一直吃泡麵對身體好像也不是很好呢～
（一）首先將泡麵、金紙放上供桌。
（二）先從外面的天公爐開始拜，向玉皇大帝及諸神佛，表明自己是誰，以及想祈求的事。
（三）入內拜土地公，一樣說明自己身分（姓名、生日、居住地），祈求什麼？
（四）說完後，大約等15分鐘，擲筊請示土地公，今日拜拜圓滿了否？是否可以化寶（燒金紙）？
（五）若擲筊為聖筊，就可以燒金紙；若擲得陰筊，再等五分鐘，若香過半，請再補三炷香，直到土地公允許撒供為止。
祭拜時，以誠心勝過萬銀千金，才會「有求必應」喔。
拜完之後，就可以坐下來吃「平安泡麵」了，平安泡麵都是被拜過的泡麵喔，吃起來肯定福氣滿滿！廟方也提供相當多的泡麵可以選擇，聽說早期只有維力炸醬麵，現在可是增加到各式品牌都有，也有素食泡麵可以供大家選擇喔～重點是全部都是「免費的」! 大家可以依據自己的需求，選一款自己最愛的「平安泡麵」。
小編提醒大家，拿了泡麵就要吃完唷～廟方也不停叮嚀大家「人在做，天在看」，即使是吃泡麵這種小事，也要好好珍惜，不可浪費。據廟方表示，有時一天來的信眾就可以吃掉四五百碗的泡麵呢！
南投石龍宮也有很多信眾買一箱箱的泡麵回來還願喔！希望大家可以保持「泡麵換泡麵」的習俗，一起維持中寮泡麵土地公特別的祭拜文化!
中寮石龍宮｜交通資訊
地址：南投縣中寮鄉永和村龍南路303-9號(地圖)
電話：049-260-2087
開放時間：24小時
停車資訊：免費停車場
大眾交通工具
至南投車站搭彰化客運，往「南投—內城」6290公車路線，到新城站下車步行約600公尺。
自行開車
- 南下：中山高速公路→台中港交流道→中彰快速道路→省道14號公路→至南投市過軍功橋走投22線(往爽文方向)往中寮北邊→永和村
- 北上：中山高速公路→斗南交流道→走3號公路→斗六→竹山→名間→至南投市過軍功橋走投22線，經南投酒廠到中寮北邊→永和村
中寮石龍宮｜中寮鄉附近景點
金龍山法華寺
位於中寮的「金龍山法華寺」，最大看點是有兩條全長80公尺，號稱全亞洲最長最大的金龍雕像。光看照片就能感受金龍栩栩如生的震撼與壯麗，據說費時三年斥資1500萬才建造出這條金碧輝煌的金龍樓梯，而2020年初才開張就吸引許多攝影迷、宗教迷前往朝聖。
地址：南投縣中寮鄉永樂路106號 開放時間：08:00-17:00
龍鳳瀑布
「龍鳳瀑布」布位在中寮鄉清水村，原名雌雄瀑布，也曾被喻為「水濂洞」，瀑布高約為40公尺，由氣勢萬千的「龍瀑布」與柔和細水的「鳳瀑布」兩個瀑布所組成，現場兩條飛瀑相鄰營造的美麗氣象也吸引不少人前來觀賞。
龍鳳瀑布 地址：南投縣中寮鄉65號 小提醒：龍鳳瀑布空中步道園區，由於安全性及虧損問題，已停止對外營業
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