彰化景觀餐廳｜情侶約會夜景秘境推薦：轉角秘密基地（無電話預約，平.假日皆為現場候位）

位在彰化台139縣道的轉角秘密基地 是一間複合式的景觀餐廳，除了有美味的餐點之外，亦有提供中藥養生泡腳的服務，讓你在享受美食之餘，放鬆心情一邊欣賞漂亮的夜景，不僅適合全家大小，也相當適合情侶約會哦！

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地理位置

轉角秘密基地就位在彰化台139縣道上，店門外就可以停車相當方便。

轉角秘密基地 粉絲專頁

營業時間：17:00～01:00(每週一公休)

電話：04-786-5558

地址：彰化縣花壇鄉環山路20號

店門外還有個戶外座位區，據說是保留前業者的佈置。

不只大門有台重機，就連店內也有一台超帥的紅色重機，老闆說還可以坐在重機車上打卡拍照哦！

而且拍照打卡還可以參加摸彩活動，依據拿到的彩球顏色兌換，有機會獲得免費泡腳劵一張。

櫃台前方就是用餐區，選用木質餐桌，給人很舒適的感覺。

消費方式

轉角秘密基地除了有提供餐點之外，還有養生中藥泡腳的服務，所以一進入到店內就可以看到。右側則是櫃台，可以先在這裡選擇是要單獨用餐、泡腳，亦或是兩種都要。

先來看一下目前轉角秘密基地供應的餐點菜單，除了有鍋燒麵及小火鍋之外，亦有供應多款炸物及飲料，基本上價位不會算大高。

而且這裡也有以純鮮奶製作而成的冰淇淋每支只要$50元

另外養生泡腳的藥草包，則是有三種，分別是一夜好眠／元氣十足及女性愛美美，基本上男女都適用。而且不管選擇哪種藥草泡腳包，也都只要120元/小時，而且還會提供一份拋棄式的擦腳巾，泡腳結束後擦乾腳用，另外如果需要也有販售拋棄式的紙拖鞋。

除此之外，目前還有集點活動，每消費滿200元可集一點，滿20點即可兌換多種商品，像是精美玻璃杯。

餐點分享

今天是和女兒一起前來，所以選擇先用餐之後再泡腳。

剥皮辣椒湯鍋（雞肉）$290

別看這一小小鍋，裡面的雞肉可是有一整支的去骨大雞腿肉哦！而且不僅份量十足，肉質也相當好吃！每一鍋都還有附上白飯小三樣小菜。

以高湯作為基底，再加上嚴選的剥皮辣椒，整個湯頭帶點微辣感，而且還有甘味的餘韻，相當好喝！而且除了有去骨的雞腿肉之外，還有大量的菇類及蔬菜呢！

起司鍋燒意麵$130

這鍋燒麵的部份，在麵體除了有意麵之外，也有王子麵、雞絲麵、烏龍麵或是白飯多種選擇。而這道起司鍋燒意麵的湯頭相當濃郁，而且裡面的用料也相當的實在哦！

千層總匯披薩$100

小份量的披薩，很適合當飯後茶點，而且餅皮烤的酥脆相當好吃之外，值得一提的是~轉角秘密基本的炸物，是使用氣炸鍋料理而成，所以基本上不用擔心攝取過多的油脂。

香酥牛肉捲$100

而這一道也是相當推薦的下午茶點心，以氣炸的方式加熱完成的牛肉捲，一口咬下時外皮相當的酥脆，而且裡面的肉汁還會爆漿，所以吃的時候要小心燙口！

經典水果茶(冰)$150

水果茶是以多種當季新鮮水果製作而成，像是蘋果柳橙奇異果……等，喝起來相當爽口。

黑糖鮮奶珍珠(冰)$130

黑糖再加上珍珠更是女兒的最愛，尤其是那個珍珠，口感相當Q彈！

養生中藥泡腳

吃飽喝足之後，就可以去泡腳囉！在前往戶區的門外還有個超舒服的搖籃椅耶～

泡腳區是設置在戶外區，而且共有兩層

另一區則是要從搖籃後方的樓梯直上即可，若是想要看更遠的夜景，推薦直上第二區就對了！

每個泡腳池都有專屬的編號，櫃台人員會在客人選擇藥包時，告知安排的號碼，所以只要拿著藥包到指定的泡腳池即可。

接著只要打開冷熱水之後丟下藥草包，再試下水溫之後，就可以脫鞋開始泡腳囉！而且每個泡腳池，都還有附設一個小木桌，如果餐點沒吃完也可以轉移到泡腳區，不僅可以一邊泡腳一邊邊吃，還能欣賞夜景哦！

隨著太陽下山，在轉角秘密基地可以看到的景色都不盡相同，值得你放鬆心情慢慢欣賞～

話說轉角秘密基地這裡的夜景其實還挺不錯的唷！

尤其是在日落時還可以看到美麗的夕陽呢！而且老闆還有在樹上裝飾燈泡，夜晚時一閃一閃的還頗浪漫的，這裡其實也很適合情侶一起前來唷！

話說雙腳泡著中藥的製作而成的養生足浴，嘴裡吃的冰淇淋還真的是挺特別的！

店家資訊

轉角秘密基地 粉絲專頁

營業時間：17:00～01:00(每週一公休)

電話：04-786-5558

地址：彰化縣花壇鄉環山路20號

Plus code：3H4C+3W 岩竹村 彰化縣花壇鄉