台北泰式料理推薦「銀泰小館」，地點隱藏在臨江街觀光夜市巷弄的泰國料理，菜單提供多道經典必吃，是泰國人開的泰式料理店，在台灣經營已有多年，平日中午也是客滿，網路評價高的泰式料理餐廳，台北臨江夜市(原通化夜市)必吃推薦。

台北泰式料理推薦 銀泰小館 地點

「銀泰小館」地址在台北通化街巷內，餐廳位置很低調，以前逛夜市也不會注意到這條巷子，走進來才發現別有洞天啊！

銀泰小館

地址： 台北市大安區通化街39巷50弄55 號1樓

捷運：信義安和站 三號出口

電話號碼： 02 2732 3178

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:30（週二公休）

粉絲團：銀泰小館

食記：【臨江街夜市美食】銀泰小館，台北泰式料理餐廳推薦

台北泰式料理推薦 銀泰小館 環境

銀泰小館泰式料理在這經營多年，是附近上班族和在地人很推薦的餐廳，店主態度也很客氣。

店門口板子展示招牌菜色

檸檬鱸魚、椒麻雞、烤松阪豬、泰式酸辣海鮮湯、金錢蝦餅、綠咖哩雞肉和咖哩炒蝦都是人氣餐點。

平日中午的生意真不錯，餐廳座位有適合2～4人桌，也有多人聚餐的大圓桌。

台北泰式料理推薦 銀泰小館 菜單價錢

銀泰小館 菜單價錢

消費以單點為主，也有提供合菜推薦，價格不貴，份量也很實在。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

台北泰式料理推薦 銀泰小館 餐點

內用有提供開水，也可以點飲料來搭泰式料理。

泰國月亮蝦餅

月亮蝦餅口感厚實飽滿，裡頭還吃得到不少蝦肉，外層酥香、鮮味足又扎實，加上酸甜沾醬，真好吃。

泰國辣炒空心菜

空心菜清脆入味，小辣調味也拿捏的恰到好處，越吃越下飯。

泰式涼拌花枝

大塊花枝爽脆飽滿，泰式醬汁微辣開胃

番茄酸甜、洋蔥辛香提味，加上香菜和辣椒好下飯

傳統打拋豬肉

香氣濃郁辣香下飯，豬肉入味鹹香，真的是白飯殺手，絕對必點的一道泰式料理推薦。

泰國香米每位20元可免費續用

泰式叢林烤松阪豬

以香料醃烤松阪豬，切片搭配沾醬，肉質嫩中帶脆、鮮甜爽口的滋味，加上鹹甜醬汁和洋蔥一起入口，很特別的料理方式，很下酒也很下飯呢！

泰式辣炒牛肉片

嚴選牛肉手工切片，保留厚實嚼感

加上紅椒、黃椒和洋蔥等食材大火快炒

滋味香辣過癮，愛吃辣的絕對必點

泰式綠咖哩雞肉片

以雞肉片、新鮮茄子、紅椒等食材

加入泰國綠咖哩及椰奶醬汁快炒

試著將醬汁加在白飯搭配

滋味鮮甜好吃

清蒸檸檬鱸魚

每次吃泰式料理都必點一道魚才有儀式感

鱸魚淋上檸檬汁、蒜蓉、辣椒和香菜的醬汁

魚肉酸辣的帶勁口感，讓人一口接一口

椰子汁

泰式料理常見的飲料

冰涼甘甜的椰子汁，味道甜香還有果肉可以吃

銀泰小館是網路評價高的台北泰國料理推薦

這次自己來嘗試真的也很推，餐廳環境整潔，店家態度也很親切

重點是泰式料理道地好吃

下次來逛臨江街夜市想找美食餐廳

這間可以大安區美食「銀泰小館」參考喔！



銀泰小館

地址： 台北市大安區通化街39巷50弄55 號1樓

捷運：信義安和站 三號出口

電話號碼： 02 2732 3178

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:30（週二公休）

粉絲團：銀泰小館

食記：【臨江街夜市美食】銀泰小館，台北泰式料理餐廳推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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