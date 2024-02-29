最近有個許久不見的老朋友要來台中找我們

收到邀約的當下，頓時回憶湧現

想當年朋友還在台中工作的時候

我和小菲還有他和他女友經常一起Double Date

不論是野餐、遊樂園，或是爬山、看海等都有著我們的回憶

如今在這時間點想起來，覺得一切都是熱血青春啊～～

畢竟是交情深厚的朋友，總覺得需要準備厲害的伴手禮才夠意思

於是我左思右想後，跑去問小菲意見

此時她不假思索地講出答案，就是我前陣子推薦的歐客佬咖啡禮盒！

沒想到女友的腦筋動得比我還快

我立刻採納她的提議，開始逛逛歐客佬的官網～

後來看到有推出新品—西西里檸檬咖啡禮盒

這個禮盒不只是擁有兩種沖泡方式

更是2024台中十大伴手禮金口碑獎！

聽說2024的選拔是有史以來最競爭的一次

想必歐客佬要脫穎而出肯定不簡單！

所以我就毫不猶豫地下訂單了

甚至還偷偷幫自己訂了一盒XD

若你也正在猶豫要買什麼台中伴手禮的話

推薦可以繼續看下去喔！





西西里檸檬咖啡禮盒和上次分享的不太一樣

除了咖啡包外，禮盒內還有歐客佬掛耳咖啡專用杯

真的超適合拿來送禮！

尤其在不確定對方喜歡掛耳咖啡還是浸泡式咖啡的時候

這款禮盒就是個明智之選

因為西西里檸檬咖啡禮盒提供兩種咖啡包

讓你送禮不踩雷，也讓朋友可以試試不同體驗～

其中歐客佬的專用杯很貼心的附上刻度

而且在杯身還能看到熱的黑咖啡、拿鐵、冰的黑咖啡的的沖泡方式

實在是好方便，不怕手殘搞砸咖啡的品質

更讓收禮人可以輕鬆沖泡出優質咖啡

另外杯子內也有放置歐客佬的小卡

小卡和咖啡一樣很有質感～

同時也能讓朋友認識這個咖啡品牌





接著來分享西西里檸檬咖啡禮盒的風味囉

從官網可以看到歐客佬選用台中在地的新鮮檸檬製作

並標榜友善耕作，不只善待環境，也讓消費者更安心！

再搭配他們家的精選咖啡，讓我更期待喝起來的感覺～

本來已經有預想可能會是咖啡酸加上檸檬酸的中和味道

沒想到嚐起來出乎意料！

反而是溫和順口，伴隨著淡淡的檸檬香氣

讓咖啡的整體口感更為清爽

就連喝完過一些時間後

嘴裡仍有著西西里檸檬咖啡的清新味，餘韻綿長

不愧是獲選台中十大伴手禮的咖啡禮盒！





以上就是歐客佬新品「西西里檸檬咖啡禮盒」的分享推薦

這些日子以來歐客佬的咖啡持續成為我的上班標配～

之前已經讓辦公室的同事們紛紛愛上歐客佬咖啡

不知道能不能成功推坑老朋友XD

在這邊附上歐客佬的官網網址

從裡面可以直接連到購物專區

有興趣的朋友們一起來試試！

他們家不只是咖啡好喝，禮盒也很多樣化

不論是送禮或是自用都很適合唷

希望這次的咖啡禮盒推薦能幫助到大家～

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