有飲Youin是YouTube『欸～你這週要幹嘛』的弟弟阿勳與室友Miffy 共同創辦的品牌~

新竹第一間店就插旗在竹北三民路上，上週2/17甫開幕，小米趁著平日下午前來還是不少人潮耶

到底有什麼好康的呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉有飲-竹北三民店位置

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有飲竹北三民店位於三民路上，思源西點麵包旁。

即使平日下午還是能看到不少人潮耶

👉有飲-竹北三民店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有飲主打懷舊台味的特色飲品，也會使用當季新鮮水果調配創意飲品，深受年輕人喜愛~

第一次來不知道如何選擇的話，可以點排行榜Top10

自備飲料杯還可以折5元喔。

竹北門市限定的杯墊已經賣完了，不過保冰袋還可以訂購喔！

👉有飲-竹北三民店用餐心得分享

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喜歡草莓的朋友，小米推薦粉紅泡泡草莓優優(80元)，粉粉的顏色是少女最愛

只有中杯的份量，甜度和冰塊也是固定的，因為我們有帶環保杯還有折5元。

粉紅泡泡草莓優優使用優格、草莓和鮮奶調配而成，喝起來有酸酸甜甜的滋味，加上濃郁草莓和優格的香氣，整杯喝完也不膩喔

珍珠奶茶爆擊(50元)我們也挺喜歡的

店員建議甜度微糖，因為珍珠本身就有甜度了，實際喝過覺得微糖的甜度剛好，不會太淡。

奶茶的奶香挺濃郁的，濃而不膩，黑糖珍珠有軟Q帶嚼勁的口感，煮得很透~

下午茶喝杯珍奶很有小確幸

炎炎夏日水果茶(75元)有柳橙、百香果、蘋果等多種水果，濃郁的果香與茶香結合

我們點的是半糖，甜度適中，如果不喜歡太甜的朋友可以點微糖。

酸甜的水果茶飯後喝上一杯很解膩喔！

最後焙香黃金穀物茶(40元)是無咖啡因的飲品，由麥子、蕎麥及玄米等多樣穀物煮製而成，帶有微微焦香，喝起來挺清新順口的

杯身延續復古懷舊風格，搭配Logo很可愛~

以上是我們的心得分享，有飲的飲品以價格上來說不貴，品質也相當不錯，想要來嚐鮮的朋友，小米推薦給你們喔

👉有飲-竹北三民店營業時間地址

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🌟店家資訊：有飲竹北三民店

🏠地址：新竹縣竹北市三民路342號

☎電話：03 555 3530

⏰營業時間： 11:00~22:00

粉絲團：有飲Youin

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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