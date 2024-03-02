新竹人學生時代的回憶「河堤上的貓」搬家了耶！

前幾日已經悄悄地從護城河親水公園沿岸搬到新竹公園附近，就在公園路與光復路交叉口，竹東邱記排骨酥麵旁。

店家成立於2006年，至今已有18的歷史，是新竹在地超人氣的排隊飲料店

主打以鮮奶為基底或水果風味的飲品，像是小方塊綠奶茶、咪咕嚕嚕等飲品都是必點的~

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👉河堤上的貓位置及停車方式

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河堤上的貓搬到公園路上，竹東邱記排骨酥麵旁，開車的朋友可以停在附近的停車格。

純白的店門口很有文青風格~

👉河堤上的貓環境介紹

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小米試營運第二天前來看到滿滿的人潮

新店面內縮，所以排隊人潮都集中在騎樓，不會排到馬路上，比舊店面來得安全。

點餐完後等待叫號再取餐，不用像之前要擠在一起等待，所以點餐速度也快很多

等待的同時還能去旁邊的曾家乾麵或竹東排骨酥麵，吃上一碗麵食等候 XD

店內還有販售自家出品的文創商品，有興趣的朋友不妨參考看看

2024年的小月曆有印上可愛的Logo喔

店家有販售季節限定的冷泡茶，這可是由國內外獲獎無數的茶農「邱俊魁」監製

而且買冷泡茶不用等 XD

老闆娘多年來用心經營，選用優質茶葉調配特色飲品，讓新竹在地品牌發揚光大

👉河堤上的貓菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

飲品有多種選擇，而且名稱很特別

店家主打以鮮奶為基底或水果風味的飲品，像是小方塊綠奶茶、咪咕嚕嚕等飲品都是必點的~

而且現在取餐改叫號的方式，真的快速許多

第一次來的朋友不知道喝什麼的話，可以點牆上的招牌推薦。

👉河堤上的貓用餐心得分享

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今天跟小結巴前來，我們將牆上推薦的4款飲品都點了，從右到左是咪咕嚕嚕和小方塊綠奶茶

咪咕嚕嚕(M50元,L60元)是招牌飲品，基底是奶茶搭配大小珍珠和綠豆，喝完一杯這麼多料的奶茶真的超飽的，而且大杯只要60元真的不貴

因為珍珠本身就有甜度，所以店員建議微糖或半糖就可以了，我們選的是半糖，甜度挺剛好的。

大小珍珠兩種不同的口感，不會有粉心、帶有嚼勁，越嚼越甜呢！

搭配綠豆香的香醇奶茶，大小朋友都很喜歡喔

小方塊綠奶茶(M50元,L60元)清新的綠茶與奶味結合，搭配店家特製的方塊珍珠，很有咀嚼感，下午茶喝上一杯很有飽足感

喜歡清爽風味的朋友可以點玉荷冰茶(M50元)，甜度是固定的，以淡淡荔枝香的綠茶為基底，加上小方塊、花粉籽，是多層次口感的飲品~

喜歡喝奶茶的朋友可以點黑森林奶茶 (M55元,L65元)，我們點的是中杯/半糖，不喜歡太甜的朋友建議點微糖就可以了

喝起來有藍莓焦糖的甜香和香濃奶茶，順滑又好喝

杯子有可愛的貓咪喔。

最後是季節限定的冷泡茶，由國內外獲獎無數的茶農「邱俊魁」監製

蜜香紅茶回甘不苦澀很好喝，一邊吃旁邊的麵食邊配飲品挺不錯的喔！

以上是我們的心得分享，新竹知名的飲料店河堤上的貓搬家了，大家記得來新址買飲料，別跑到護城河去啦

👉河堤上的貓營業時間地址

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🌟店家資訊：河堤上的貓

🏠地址：新竹市公園路274號1樓

⏰營業時間：11:00-20:00

粉絲團：河堤上的貓

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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