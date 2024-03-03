竹北超人氣宵夜名店「車庫鹽酥雞」，最新推出麻辣烤魚只要299元

選用海水鱸魚，搭配川香麻辣鍋底，不只超值又美味

還有超浮誇的鹽酥帝王蟹一整隻竟然只要1980元！已經不只是跳脫鹽酥雞而已，連龍蝦也超越了

加上多樣化的串烤、炸物、炒公仔麵等美食，適合下班後宵夜時間跟好友們來吃美食。

快跟著小米一起去看看吧

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👉車庫鹽酥雞-文興店位置及停車方式

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車庫鹽酥雞-文興店位於竹北文興路往高鐵的方向上，過了星巴克後不到100公尺的右手邊，就在響燒肉的旁邊，開車的朋友可以往嘉豐六路二段或文興路路邊的停車格找車位。

每次來都是人潮滿滿！

👉車庫鹽酥雞-文興店環境介紹

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店內走的是木頭風帶復古的氛圍，配著流行音樂下聊天吃東西都很適合。就算是一個人來用餐也不是問題，在前半段有一些吧檯的位置可以獨享～

👉車庫鹽酥雞-文興店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

炸物有多種選擇，果然是喝酒的好地方XD (謎之聲: 你…..)

炸物及炸物是基本盤，其他還有很受歡迎的炒公仔麵及一些私房菜，冬天來還有多種鍋類可以選擇呢

門口還有一些熱門商品推薦可以參考。

這裡串烤點餐是採自助式，想點什麼就自己看過後自己點囉，其他炸物及麵食炒菜再跟店員加點，之後結帳完就開始製作！

👉車庫鹽酥雞-文興店用餐心得分享

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來開動吧！

每次小米來總是要點上一大桌才行，跟著邊吃邊聊天超過癮

首推新品香辣烤魚 優惠價只要299元，市面上大部分的麻辣烤魚都要400-500元以上

使用海水鱸魚，先炸後再烤，搭配微辣帶麻的醬汁，香氣十足

肉質嫩又有汁，跟麻辣醬汁真的很搭~

魚肉很鮮甜又嫩，吸滿麻辣汁吃的很過癮~～～

加上豆皮、金針菇、洋蔥等配料，宵夜時間點個香辣烤魚再配酒，真的是很棒的享受

魚頭兩側的臉頰肉別忘記，口感很軟嫩喔

愛吃炸海鮮的朋友當然先來吃鹽酥帝王蟹的啦！整支拿去油炸實在太屌了！紅通通的帝王蟹剛好在這過年期間很討喜

重點是餐廳價只賣1980元，不到兩千元的價格可以吃到1公斤以上帝王蟹應該是挑戰市場最低價了吧，聽老闆說是足至少1~1.2公斤，肉肉很多，份量覺得4~6人來分享真的不貴～

PS.帝王蟹是每天限量商品，記得要先打電話確認當天是否已賣完唷。

來個前後照，滿滿一盤是沒吃必拍的IG照

拍完準備開吃啦！在蟹殼下還有大塊的蟹足感覺很過癮

上桌前蟹腳已經有剪開，可以先手動剥開看看來食用，此外店家還會附上剪刀給客人再補刀XD

整條蟹肉拉出來吃很過癮，蟹肉的經過油炸後口感很彈肉又有鎖住甜美的水份，再帶上鹽酥的鹹香超搭，愛吃蟹肉的朋友一定很滿足

你看看！整條蟹肉放到嘴巴裡是不是很犯規呢？

大塊的蟹足滿滿都是肉！再跟著他們特調的炸粉有酥脆的粉皮＋彈牙的蟹肉兩種不同層次的口感

麻辣鮮蚵公仔麵(170元)是必點的

蛤蠣吸附鹹甜醬汁後，口感更加鮮甜，搭配軟Q公仔麵讓人一口接一口吃不停

招牌鹽酥雞(70元)採用溫體雞胸肉醃漬入味，口感軟嫩多汁，一點都不柴喔！

搭配蒜片和洋蔥真的是無敵了

炸魷魚(70元)有Q嫩、有汁感的鮮甜，一點都不難咬

喜歡吃海鮮的朋友，小米推薦魔鬼天使蝦 (199元)，每份5支，還附上很有童年回憶的蝦片。

每支都很大支，肉質有Q加上天使紅蝦特有的甜味，真的是涮嘴又好吃

地瓜球(60元)甜甜的是小朋友最愛

炸湯圓(40元)是飯後甜品，有團團圓圓的象徵。

每一種串烤小米都好愛

喜歡吃蔬菜串烤的朋友，可以點肉捲(55元)，蔥香跟豬肉油脂和香氣結合，也很下酒喔

包著蟹肉棒的肉捲(55元)也挺不錯的

烤雞皮(35元)在烘烤過程中，多餘的油脂逼出來了，所以吃起來不會太油膩。

卡滋卡滋脆皮的口感，加上鹹中帶甜的烤醬，真的超下酒

烤雞心(35元)也很推薦的，建議要趁熱吃風味最佳唷！

雞屁股(35元)有脆皮和甜甜的口感，而且沒有腥味喔

烤香腸(50元)

這是小彤最愛的照燒皮蛋(60元)，灑上柴魚片很有日式風味

油炸後的皮蛋，味道不會太重，而且外層酥酥的，內層是溏心蛋液，老饕們不妨嚐嚐看喔

最後來個炒水蓮(150元)解解膩吧！愛吃辣的朋友可以請店員加辣，會辣到你很過癮

以上是我們的心得分享，季節限定新品香辣烤魚只要299元，愛吃魚的朋友不容錯過！

加上炸物及私房菜的用心美味，是下班後晚餐宵夜的好去處

👉車庫鹽酥雞營業時間地址

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🌟店家資訊：車庫鹽酥雞-竹北文興店

🏠地址：新竹縣竹北市文興路一段228號

☎電話：0903 077 705

⏰營業時間： 17:00–00:00

粉絲團：車庫鹽酥雞-竹北文興店

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：車庫鹽酥雞-竹北莊敬店

🏠地址：新竹縣竹北市莊敬三路113號

☎電話：0922 683 575

⏰營業時間： 17:00–00:00

粉絲團：車庫鹽酥雞-竹北莊敬店

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：車庫鹽酥雞-新竹西門店

🏠地址：新竹市西門街1號1樓

☎電話：0975 807 102

⏰營業時間： 17:00–00:00

粉絲團：車庫鹽酥雞 新竹西門店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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