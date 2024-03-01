花蓮鄰近太平洋，海景遠近馳名，十分漂亮。入住優質的花蓮海景飯店，就能在房間內欣賞這動人的美麗景色，是花蓮住宿的不二選擇！AsiaYo特別精選了5間高評價的海景住宿選擇，景色之美是貨真價實的「包山包海」，一起來看看吧！

🍀亞馨文旅｜AsiaYo獨家專屬優惠花蓮海景住宿推薦

想看海又想逛夜市就選亞馨文旅！這裡靠近東大門夜市，逛夜市超方便。樓頂還有一個觀景平台，號稱第N排海景，是個看海好地方。

✅免費自行車租借 ✅卡拉 OK ✅麻將桌、麻將出借 ✅免費停車場 ✅嬰兒澡盆

💡真實旅客評價：4.4/5.0 乾淨整潔、夜裡安靜、有停車位、鄰近熱鬧街道、距三條街到公正包子及廟口紅茶

💡附近地標：東大門夜市 - 873 公尺、南濱公園 - 1060 公尺

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🍀遠雄悅來大飯店｜花蓮海景飯店推薦

遠雄悅來大飯店設施超級多元，景色超美，待在飯店一整天也不是問題。還有一泊二食與海洋公園專案，餐食、行程都幫你安排妥妥，能不心動嗎？

✅親子友善設施：兒童遊戲區、兒童戲水池、公共溜滑梯、公共球池、兒童書籍、DVD 或音樂、嬰兒床、嬰兒澡盆、消毒鍋

✅健身房 ✅室內游泳池 ✅戶外游泳池 ✅免費停車場

💡真實旅客評價：4.5/5.0 整體的感受非常的舒適，且可享有非常貼心的服務，離市區又不算遠，到花蓮住宿的首選。

💡附近地標：遠雄海洋公園 - 915 公尺、洄瀾灣 - 4592 公尺

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🍀福容大飯店花蓮館｜花蓮海景飯店推薦

福容大飯店花蓮館，靠近花蓮港，可以在海景客房內，享受被太平洋日出喚醒的幸福感。無邊際泳池，更是一邊游泳戲水一邊欣賞海景的絕佳亮點。

✅免費自行車租借 ✅大眾溫泉池 ✅健身房 ✅戶外游泳池 ✅免費停車場

💡真實旅客評價：4.5/5.0 房間大、乾淨、冷氣充足，重點是床舒服 設施有使用游泳池、SPA 、健身房，都沒問題， 工作人員都親切有禮貌。 帶家長去旅行非常適合，長輩也非常滿意！

💡附近地標：松園別館 - 2309 公尺、花蓮火車站 - 3288 公尺

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🍀花蓮 S.E.A. 藍海曙光民宿｜花蓮海景民宿推薦

花蓮 S.E.A. 藍海曙光民宿的每個房型都看得到太平洋的無敵海景，步行即可抵達東大門夜市，推薦給喜歡台灣道地小吃的旅客。

✅親子友善設施：嬰兒床、嬰兒澡盆 ✅免費自行車租借 ✅免費停車場

💡真實旅客評價：4.8/5.0 房間很乾淨，景色真的很美，整片落地窗不管白天或是起床轉頭看就是一片海景，推薦要住就住尊榮房型

💡附近地標：東大門夜市 - 403 公尺、南濱公園 - 993 公尺

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🍀七星日出＆七星帝爾民宿｜花蓮海景民宿推薦

七星潭是花蓮看海的標誌性景點，七星日出＆七星帝爾民宿就在七星潭附近，可以在房間內看到日出和蔚藍大海，頂樓的無邊境觀景平台，也是大海愛好者必訪之地！現在還有附早餐方案，經濟實惠又方便。

✅親子友善設施：嬰兒澡盆 ✅免費自行車租借 ✅免費停車場

💡真實旅客評價：4.9/5.0 要看海發呆來這邊就對了，早餐有公正包子，餛飩湯跟炒泡麵，吃這邊的早餐，不用去市區人擠人排隊吃小吃

💡附近地標：七星潭 - 801 公尺、花蓮火車站 - 4846 公尺

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看完AsiaYo整理的這份花蓮海景飯店清單，你也迫不及待想前往花蓮看海了嗎？現在就快上AsiaYo預訂優質住宿，來一趟花蓮之旅，讓浪花與日出治癒你的心吧！

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